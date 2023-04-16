Папа римский в пасхальном поздравлении пожелал мира России и Украине
Папа римский Франциск поздравил православных с Пасхой. Он обратился 16 апреля с традиционной воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра.
В своей речи понтифик пожелал народам России и Украины мира.
«Желаю, чтобы Господь был к ним близок и помог достичь мира», — сказал он, призвав помолиться за всех погибших в ходе спецоперации.
В ночь на воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл РПЦ поздравил православных христиан с Пасхой. В своей речи он также упомянул украинский конфликт.
Он признал, что сегодня в России и в мире происходят непростые события, умножающие скорби и страдания людей. В частности, патриарх упомянул о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
Патриарх Кирилл прокомментировал рост числа воцерквленных христиан, объяснив это тем, что в местах, где идут боевые действия, люди массово обращаются к вере.
Он также призвал россиян и украинцев молиться за скорейшее урегулирование конфликта и восстановление мира между двумя братскими народами.