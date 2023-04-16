Патриарх заявил об обращении людей к вере в зоне боевых действий

Люди массово обращаются к вере в местах, где идут боевые действия. Соответствующее заявление 15 апреля сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«В связи с военными обстоятельствами сегодня все больше и больше людей обращается к Богу. Там, где осуществляются военные действия, — там массовое обращение», — приводятся его слова на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

После литургии предстоятель по традиции совершил объезд московских храмов. В частности, он посетил храмы священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе, священномученика Антипы епископа Пергамского на Колымажном Дворе и Воскресения Словущего на Успенском Вражке. В пресс-службе РПЦ также отметили, что, посещая храмы в Великую субботу, патриарх Кирилл освящал крашеные яйца, куличи и пасхи, общался с настоятелями, духовенством и прихожанами, знакомился с приходской жизнью.

Последний день перед Пасхой называют Великой субботой. Шестой день Страстной недели в 2023 году выпадает на 15 апреля.

В ночь на 16 апреля в храме Христа Спасителя в столице началась самая масштабная пасхальная служба в России. Литургия в храме Христа Спасителя проходит под руководством предстоятеля Русской православной церкви — патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее, 14 апреля, сообщил, что на службе будет присутствовать президент России Владимир Путин.