Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин 15 апреля посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Завтра президент будет на пасхальном богослужении. Он будет в храме Христа Спасителя», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что у главы государства, «как и у всех христиан», на Пасху бывают куличи и яйца.

Кроме того, Песков рассказал журналистам, что его семья также будет отмечать православный праздник.

Ранее, 9 апреля, Песков подтвердил, что глава государства по традиции встретит Пасху в церкви.

Святая Пасха в 2023 году у православных христиан приходится на 16 апреля.

В прошлом году на Пасху Путин посетил пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Он приехал к полуночи, в тот момент, когда совершающий Божественную литургию патриарх Московский и всея Руси Кирилл произносил торжественный возглас «Христос воскресе».