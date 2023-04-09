Путин по традиции встретит Пасху в церкви на следующей неделе
Президент России Владимир Путин на следующей неделе по традиции встретит Пасху в церкви. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Да. Планирует. Сообщим дополнительно», — сказал он «РИА Новости».
Святая Пасха в 2023 году у православных христиан приходится на 16 апреля.
Ранее, 4 апреля, «Известия» рассказали, когда красить яйца и печь кулич на православную Пасху и что можно и нельзя делать в день праздника.
В прошлом году на Пасху Путин посетил пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Он приехал к полуночи, в тот момент, когда совершающий Божественную литургию патриарх Московский и всея Руси Кирилл произносил торжественный возглас «Христос воскресе».