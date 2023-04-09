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Путин по традиции встретит Пасху в церкви на следующей неделе

Песков: Путин по традиции встретит Пасху в церкви на следующей неделе
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Фото: ТАСС/Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе по традиции встретит Пасху в церкви. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да. Планирует. Сообщим дополнительно», — сказал он «РИА Новости».

Святая Пасха в 2023 году у православных христиан приходится на 16 апреля.

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Ранее, 4 апреля, «Известия» рассказали, когда красить яйца и печь кулич на православную Пасху и что можно и нельзя делать в день праздника.

В прошлом году на Пасху Путин посетил пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Он приехал к полуночи, в тот момент, когда совершающий Божественную литургию патриарх Московский и всея Руси Кирилл произносил торжественный возглас «Христос воскресе».

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