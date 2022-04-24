В храме Христа Спасителя началась пасхальная служба

В кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в ночь с 23 на 24 апреля началось пасхальное богослужение, трансляцию которого вел официальный сайт Московского Патриархата.

Президент России Владимир Путин также посетил храм Христа Спасителя, чтобы присутствовать на богослужении. Он приехал к полуночи, в тот момент, когда совершающий Божественную литургию патриарх Московский и всея Руси Кирилл произносит торжественный возглас «Христос воскресе» и прихожане поздравляют друг друга с наступившим торжеством.

24 апреля патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к россиянам, в котором поздравил их с Пасхой. В своем обращении он призвал россиян участвовать в делах милосердия и поблагодарил людей, помогающих пострадавшим от боевых столкновений в Донбассе.

23 апреля делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела в Москву из Израиля с частицей Благодатного огня из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. После прибытия благодатного огня в Москву лампады с ним будут направлены в 15 храмов Москвы и пять храмов Московской области.