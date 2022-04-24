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Патриарх Кирилл поздравил россиян с Пасхой

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с главным христианским праздником — Пасхой, который отмечается 24 апреля.

«Пасха — это победа жизни над смертью, света над тьмой. Пасха — безусловное торжество любви Бога к человеку. Своим крестным подвигом и славным воскресением Христос даровал нам самое главное, чего только может искать душа — единство с нашим Творцом, возможность быть и называться его детьми», — сказал патриарх.

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В своем обращении он призвал россиян участвовать в делах милосердия и поблагодарил священнослужителей, монахов, сестер милосердия и добровольцев, которые помогают в помощи пострадавшим от боевых столкновений в Донбассе.

«Из Слова Божья мы знаем, что Бог есть любовь. Господь желает, чтобы и мы, его чада, старались подражать ему в этом, были всегда милостивы, добры, великодушны», — поделился Кирилл.

Также патриарх объявил о проведении во время пасхальной недели акции «Фестиваль дарения», во время которой все желающие смогут помочь нуждающимся.

В конце патриарх Кирилл пожелал россиянам духовной радости, здравия, мира и укрепления в вере.

23 апреля делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела в Москву из Израиля с частицей Благодатного огня из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. После прибытия благодатного огня в Москву лампады с ним будут направлены в 15 храмов Москвы и пять храмов Московской области.

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