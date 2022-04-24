Путин посетил пасхальную службу в Храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин посетил пасхальную службу в московском Храме Христа Спасителя. Об этом стало известно в воскресенье, 24 апреля.

Российский президент традиционно посещает службы во время главных церковных праздников. Торжественный молебен в честь праздника Воскресения Христова (Пасхи) совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Путин появился в храме около полуночи, к моменту, когда глава Русской Православной Церкви произносит торжественный возглас «Христос воскресе» и прихожане поздравляют друг друга с наступившим торжеством.

Рядом с президентом на богослужении присутствует мэр Москвы Сергей Собянин. Оба политика в строгих костюмах со свечами в руках.

Поздним вечером субботы, 23 апреля, в Москву доставили частицу Благодатного огня из иерусалимского храма Гроба Господня. Из аэропорта лампада со святыней была доставлена в храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение.

Благодатный огонь сошел днем в Великую субботу. Делегация ФАП вылетела в субботу в Иерусалим. Перед передачей святыни патриарх Иерусалимский Феофил совместно с ФАП вознесли молитву о мире на Святой земле и во всем мире, о прекращении раздоров, войн и кризисов.

Перед пасхальным богослужением патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Воскресением Христовым и призвал участвовать в делах милосердия.