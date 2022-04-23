Российская делегация получила Благодатный огонь

У храма Гроба Господня в Иерусалиме делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП) был передан Благодатный огонь. В данный момент его везут в аэропорт Бен-Гурион, чтобы затем транспортировать в Москву. Об этом в субботу, 23 апреля, рассказал глава попечительского совета организации Владимир Якунин.

Благодатный огонь является святыней для верующих и символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Ежегодно уже свыше десяти столетий церемония освещения проходит в Кувуклии, являющейся часовней над Гробом Господним.

Верующие называют это ежегодное событие «чудом Благодатного огня», ведь процесс происходит в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников. Огонь привезут к торжественному патриаршему богослужению в Москву специальным рейсом в аэропорт «Внуково-3», чтобы затем в течение всей пасхальной службы доставить в 15 столичных и пять областных храмов.

После этого представители епархий Русской православной церкви повезут его по другим городам РФ.

Перед получением святыни патриарх Иерусалимский Феофил совместно с ФАП вознесли молитву о мире на Святой Земле и во всем мире, о прекращении раздоров, войн и кризисов.

«Делегация Фонда Андрея Первозванного участвовала в традиционной молитве о мире на Святой Земле. Произнося слова молитвы «Просите мира Иерусалиму», мы молимся об установлении мира в духовном центре христианской цивилизации и во всех точках земного шара, где происходят конфликты», — рассказал «РИА Новости» Якунин.

Ранее в этот же день в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.