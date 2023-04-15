Пасхальная служба в храме Христа Спасителя. Видеотрансляция

Самая масштабная пасхальная служба в России проходит в храме Христа Спасителя в Москве. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Святая Пасха в 2023 году у православных христиан приходится на 16 апреля. Богослужения в церквях начинаются вечером Великой субботы, 15 апреля.

Литургия в храме Христа Спасителя проходит под руководством предстоятеля Русской православной церкви — патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Перед богослужением в храм привезли Благодатный огонь, доставленный в Москву специальным рейсом. Схождение Благодатного огня произошло днем в субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, где расположен Гроб Господень.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 апреля сообщил, что на службе будет присутствовать президент России Владимир Путин. В прошлом году на Пасху Путин посетил пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Он приехал к полуночи, в тот момент, когда совершающий Божественную литургию патриарх Московский и всея Руси Кирилл произносил торжественный возглас «Христос воскресе».

Ранее «Известия» рассказывали, как можно покрасить яйца на Пасху в традиционный красный и другие цвета, а также как испечь и освятить кулич и приготовить еще одно традиционно блюдо — пасху.