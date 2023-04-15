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15 апреля — Великая суббота: как проводят последний день перед Пасхой

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Фото: РИА Новости/Владислав Воднев
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Последний день перед Пасхой называют Великой субботой. Шестой день Страстной недели в 2023 году выпадает на 15 апреля. Верующие активно готовятся к главному православному празднику и вспоминают о том, что происходило после распятия и смерти Иисуса Христа. «Известия» рассказывают читателям, как провести Страстную субботу и что нужно учесть при подготовке к Пасхе.

Великая суббота – 2023: суть

На шестой день седмицы православная церковь вспоминает телесное погребение Иисуса Христа и пребывания Спасителя во гробе. Мессия принял мученическую смерть на кресте в Великую пятницу во имя искупления грехов человечества.

Согласно Евангелию, Христос был погребен именно в ночь на Великую субботу. Его тело забрал иудейский старейшина Иосиф Аримафейский, чтобы похоронить у себя в гробнице. Он подготовил тело усопшего к погребению и, завернув в ритуальную плащаницу, похоронил в пещере, а вход завалил камнем.

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Больше никаких событий со Страстной субботой не связано — это день покоя Спасителя после всех мучений, которые он перенес на кресте.

Великая суббота – 2023: традиции

В этот день в церквях продолжаются богослужения. Несмотря на траурные настроения, в святынях уже начинается подготовка к светлому празднику. Прихожане приносят на освящение куличи, яйца и творожную пасху, а священнослужители облачаются в светлые одежды.

В Иерусалиме накануне Пасхи сходит Благодатный огонь — ежегодное событие, посмотреть на которое собираются сотни паломников со всего мира. Частицы святого пламени развозят авиарейсами в разные уголки планеты. Во сколько и как будет проходить схождение Благодатного огня в 2023 году и когда лампады доставят в Россию — в отдельном материале «Известий».

Великая суббота – 2023: что нельзя делать

Страстная суббота — последний день строгого поста, предполагающего ограничения в еде и досуге. До наступления Светлого Воскресения нельзя употреблять в пищу продукты животного происхождения, пить алкоголь, предаваться плотским утехам, праздновать и веселиться.

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Подробнее узнать об истории и традициях Великого поста можно в подкасте «Известий» «Давайте разберемся», героем которого стал шеф-повар кухни Данилова монастыря, знаток русских кулинарных традиций, повар и историк еды Олег Ольхов.

День полагается проводить в покое и молитвах. Работу по уборке дома тоже лучше отложить — всё должно было быть закончено в Чистый четверг. Принять ванную или сходить в баню не воспрещается.

Не стоит в субботу Великой седмицы убираться на кладбищах и поминать усопших.

Какие еще приметы необходимо соблюдать в Страстную субботу и другие дни седмицы, «Известия» рассказывали в специальном материале.

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