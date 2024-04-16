Реклама
Прямой эфир
Мир
Евросоюз утвердил торговые пошлины против США
Мир
МЧС России доставило в Мьянму 59 т гуманитарной помощи
Мир
МИД назвал возможное иностранное военное присутствие на Украине угрозой РФ
Армия
Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью
Мир
Мерц заявил о планах по усилению борьбы с нелегальной миграцией
Мир
В Литве обязали министерства в 2026 году сэкономить на оборону около €137 млн
Мир
Вице-премьер Сербии Вулин сообщил о подготовке в ЕС плана по свержению Вучича
Политика
В МИД РФ заявили о высылке двух румынских дипломатов в качестве ответной меры
Общество
Адвокат Ефремова сообщил о возвращении актера к карьере после завершения лечения
Общество
В МЧС РФ предупредили о риске извержения вулкана Безымянного на Камчатке
Общество
В МИД России предупредили о возмездии за преступления ВСУ в Курской области
Мир
МИД КНР заявил о намерении принять меры в ответ на пошлины Трампа в размере 104%
Мир
СМИ сообщили о визите Трампа-младшего в Румынию в конце апреля
Общество
В ГД приняли закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий
Мир
Япония и НАТО договорились наращивать сотрудничество в оборонной сфере
Политика
В Госдуме раскритиковали предложение использовать Украину как полигон для Запада
Спорт
Хоккеиста Овечкина номинировали на награду «Билл Мастертон трофи»
Сюжет:

19 апреля — Великая суббота 2025: как проводят последний день перед Пасхой

Россиянам рассказали о традициях и запретах Великой субботы
0
EN
Фото: РИА Новости/Владислав Воднев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Последний день перед Пасхой называют Великой субботой. Шестой день Страстной недели в 2025 году выпадает на 19 апреля. Верующие активно готовятся к главному православному празднику и вспоминают о том, что происходило после распятия и смерти Иисуса Христа. «Известия» рассказывают читателям, как провести Страстную субботу и что нужно учесть при подготовке к Пасхе.

Великая суббота 2025: суть, значение

На шестой день седмицы православная церковь вспоминает телесное погребение Иисуса Христа и пребывания Спасителя во гробе. Мессия принял мученическую смерть на кресте в Великую пятницу во имя искупления грехов человечества.

Согласно Евангелию, Христос был погребен именно в ночь на Великую субботу. Его тело забрал иудейский старейшина Иосиф Аримафейский, чтобы похоронить у себя в гробнице. Он подготовил тело усопшего к погребению и, завернув в ритуальную плащаницу, похоронил в пещере, а вход завалил камнем.

Благодатный огонь — чудо Пасхи: как появляется, что с ним делать
В 2025 году православные христиане станут свидетелями схождения Благодатного огня 19 апреля

Больше никаких событий со Страстной субботой не связано — это день покоя Спасителя после всех мучений, которые он перенес на кресте.

Великая суббота перед Пасхой 2025: традиции

В этот день в церквях продолжаются богослужения. Несмотря на траурные настроения, в святынях уже начинается подготовка к светлому празднику. Прихожане приносят на освящение куличи, яйца и творожную пасху, а священнослужители облачаются в светлые одежды.

В Иерусалиме накануне Пасхи сходит Благодатный огонь — ежегодное событие, посмотреть на которое собираются сотни паломников со всего мира. Частицы святого пламени развозят авиарейсами в разные уголки планеты.

Великая суббота 2025: что нельзя делать

Страстная суббота — последний день строгого поста, предполагающего ограничения в еде и досуге. До наступления Светлого Воскресения нельзя употреблять в пищу продукты животного происхождения, пить алкоголь, предаваться плотским утехам, праздновать и веселиться.

Православная Пасха приближается: что нельзя делать в Вербное воскресенье
В 2025 году праздник Вход Господень в Иерусалим отмечают 13 апреля

День полагается проводить в покое и молитвах. Работу по уборке дома тоже лучше отложить — всё должно было быть закончено в Чистый четверг. Принять ванную или сходить в баню не воспрещается.

Не стоит в субботу Великой седмицы убираться на кладбищах и поминать усопших.

Ранее «Известия» рассказали о традициях Страстной пятницы и связанных с ней запретах.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025