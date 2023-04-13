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Рецепт заварной пасхи. Инфографика

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Раз в году на главный православный праздник Пасху принято готовить одноименное блюдо. Оно делается из творога в виде усеченной пирамиды, символизирующей Гроб Господень.

Существует два способа приготовления пасхи — в сыром и вареном виде. В первом случае ингредиенты перетирают в однородную массу и формируют угощение, а для варки полученную массу нагревают и в специальной емкости опускают в холодную воду.

Помимо творога в пасху можно добавлять яйца, мед, сливки, сметану, сухофрукты, варенье, масло, орехи, цедру. Пасху, приготовленную из специально отобранных натуральных и свежих продуктов называют царской.

Первым делом творог нужно пропустить через сито и добавить желтки, сахар (обычный и ванильный) и сметану. Все ингредиенты необходимо смешать, а затем добавить размягченное сливочное масло. Полученную массу варят на небольшом огне, постоянно помешивая.

После закипания смесь нужно сразу убрать с огня и охладить. Для этого кастрюлю необходимо поместить в холодную воду, продолжая помешивать содержимое. На этом этапе готовки в смесь добавляют грецкие орехи, цукаты и сухофрукты.

Остывая, масса начинает загустевать, поэтому смесь необходимо перелить в специальную форму (пасочницу) и поместить в холодильник на ночь. Застывшую пасху вынимают из формы и по желанию перед подачей на праздничный стол украшают орехами или сухофруктами.

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