Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Это произошло 15 апреля, накануне Пасхи.

В ожидании церемонии схождения Благодатного огня израильская полиция приняла повышенные меры безопасности в Иерусалиме. На подступах к Старому городу полицейские установили плотные заграждения, чтобы регулировать поток верующих, направляющихся на церемонию.

Схождение Благодатного огня происходит накануне Пасхи. Церемония всегда проходит в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, где расположен Гроб Господень. Считается, что святыня возведена именно на месте погребения и последующего возвращения к жизни Иисуса Христа.

В этот день объединяются священники нескольких православных конфессий. Доставку Благодатного огня в Россию организует Фонд Андрея Первозванного с 2003 года. Сразу по прибытии в московский аэропорт из Иерусалима огонь передают в храм Христа Спасителя и другие столичные храмы, а также представителям епархий. В этом году авиарейс прибудет вечером 15 апреля.

Согласно историческим источникам, схождение Благодатного огня люди наблюдают уже около 16 веков. По преданию, если чуда не произойдет в назначенное время, это станет дурным предзнаменованием для всего человечества. Считается, что вслед за этим придут конец миру и Страшный суд, где каждый будет держать ответ за свои грехи.

Ранее доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов заверил, что в случае «несхождения» Благодатного огня конца света не будет, это частное богословское мнение, а не истина.