Эксперт назвал день освящения куличей и пасх

Куличи и пасхи освящаются в храме после богослужения в Великую субботу, которая в этом году приходится на 15 апреля. Об этом «Известиям» 12 апреля рассказал ректор Славяно-Греко-Латинской Академии Сергий Храмешин.

«Куличи и пасхи в храмах освящаются после богослужения в Великую субботу. В 2023 году она приходится на 15 апреля после окончания утреннего богослужения, которое завершается приблизительно в 11–12 часов дня, и до вечера, до 18–19 часов. После 15 часов людей, как правило, в храмах меньше», — рассказал Храмешин.

По его словам, печь куличи, красить яйца и готовить творожную пасху, согласно традиции, начинают в Чистый четверг. При этом он отметил, что, до того как заняться куличами, необходимо убрать дом и искупаться.

«Приступать к пасхальной выпечке следует с чистыми помыслами и молитвой. Перед началом приготовления необходимо прочитать, например, молитву «Отче наш». Сегодня можно купить куличи и творожные пасхи в магазинах, но лучше, когда они будут приготовлены дома, — человек что-то тем самым лично вкладывает в празднование Пасхи, что немаловажно», — подчеркнул ректор Славяно-Греко-Латинской Академии.

Храмешин также обратил внимание, что хотя и считается, что куличи можно печь с четверга по субботу, в Страстную пятницу все-таки заниматься выпечкой не рекомендуется, поскольку это день траура и горя.

Кроме того, он рассказал, что традиционно яйца красят в красный цвет.

«По преданию, святая Мария Магдалина при встрече с римским императором Тиберием, вручила ему яйцо и сказала: «Христос Воскресе». На что тот ответил, что Христос так же воскрес, как если бы это яйцо покраснело. И яйцо действительно покраснело. С тех пор появилась традиция среди христиан дарить на Пасху яйца, окрашенные в красный цвет, со словами «Христос Воскресе — Воистину Воскресе», — объяснил Храмешин.

Вместе с тем ради праздничного настроения сегодня раскрашивают яйца в различные цвета, подытожил он.

Накануне, 11 апреля, в Роспотребнадзоре рассказали об основных правилах выбора к праздничному столу яиц, творога и куличей. В частности, в ведомстве отметили, что верхушка кулича при покупке должна быть сухой, иначе он может быть испорченным.

В тот же день гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев рассказал, что переизбыток в суточном потреблении яиц может привести к тяжести в животе за счет большого количества белка и жиров. В этой связи он рекомендовал съедать не более четырех яиц в сутки, в том числе на Пасху.