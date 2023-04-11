Гастроэнтеролог посоветовал съедать не более 3–4 яиц в день в Пасху

Переизбыток в суточном потреблении яиц может привести к тяжести в животе за счет большого количества белка и жиров. Гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев в беседе с «Газетой.Ru» 10 апреля предупредил, что полезно для здоровья съедать не более четырех яиц в сутки, в том числе в Пасху.

Он отметил, что в одном яйце содержится много холестерина — почти половина суточной нормы.

«Так, если человек страдает нарушениями липидного обмена, дислипидемиями, то потреблять большое количество яиц, особенно на ночь, когда холестерин синтезируется в печени, также чревато проблемами. Если у человека есть дискинезия желчевыводящих путей, бывают желчные колики, есть яйца натощак не рекомендуется. Это может вызвать спазм желчевыводящих путей и боль, желчную колику», — сказал врач.

Также Якушев предупредил, что плохо проваренные яйца могут быть источником бактерии сальмонеллы, что провоцирует серьезные инфекционные заболевания. В связи с этим, уточнил специалист, следует приобретать яйца в проверенных местах, кроме того, подвергать их термической обработке.

Гастроэнтеролог посоветовал на стол на Пасху варить яйца вкрутую.

Ранее в этот день врач-диетолог Антонина Стародубова рассказала, что для соблюдения принципов здорового питания важно соблюдать баланс энергии, не пропускать приемы пищи и разнообразить рацион. Она отметила, что рацион должен включать бобовые, содержащие клетчатку и растительный белок, а также продукты из цельного зерна. Животный белок можно получать из нежирного мяса, птицы и рыбы.