Диетолог назвала три главных принципа здорового питания

Врач-диетолог Антонина Стародубова рассказала, что для соблюдения принципов здорового питания важно соблюдать баланс энергии, не пропускать приемы пищи и разнообразить рацион.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 10 апреля, диетолог указала на важность соблюдения баланса между получаемой энергией с ежедневным рационом питания и ее расходом. Так, мужчины могут потреблять 2400–2500 ккал в день, а женщины — около 1900–2200 ккал в день.

Кроме того, Стародубова отметила, что важно также разнообразие рациона и его сбалансированность. Так, каждый день стоит есть не меньше 400 г овощей, зелени, фруктов и ягод.

По словам диетолога, стоит включить в рацион бобовые, содержащие клетчатку и растительный белок, а также продукты из цельного зерна. Животный белок можно получать из нежирного мяса, птицы и рыбы, пишет сайт kp.ru.

Между тем, специалист посоветовала отказаться от соленой, сладкой и жирной пищи, а также от употребления алкоголя.

Стародубова напомнила, что важно соблюдать режим питания и не пропускать приемы пищи: завтрак, обед и ужин.

Ранее 10 апреля врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Москве 24», что смузи из свеклы с добавлением петрушки, сельдерея и банана способствует понижению артериального давления у пожилых людей. В этом напитке содержатся калий и магний, способствующие выведению излишков жидкости из организма и расширению сосудов, отмечает телеканал «360».

Также в этот день диетолог-консультант Алексей Кабанов в беседе с «Газетой.Ru» порекомендовал весной включить в рацион черемшу и ревень. По его словам, черемша богата витаминами С и В, эфирными маслами, способствует улучшению аппетита и нормализации работы ЖКТ. Ревень является ценным источником витамина К и антиоксидантов, регулирует уровень холестерина в крови и улучшает пищеварение.

Также стоит добавить в рацион редис, в котором содержится много клетчатки, витаминов и минералов, пишет RT.

6 апреля врач-диетолог Юлия Хрулева рассказала о преимуществе замороженных овощей перед свежими. По ее словам, овощи, которые уже были подвергнуты заморозке, могут содержать больше полезных веществ, чем свежие продукты, которые просто долго хранились в холодильнике. В среднем замороженные овощи обычно могут храниться в морозильной камере 6–12 месяцев.

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Ранее диетолог Наталья Яковлева рассказала телеканалу «Звезда», сколько яиц можно съесть на Пасху. По ее словам, норма употребления яиц для мужчин составляет три яйца в день, для женщин — два. Однако в праздничные дни норму можно нарушить, мужчинам допустимо съесть четыре яйца, женщинам — три.