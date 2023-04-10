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Диетолог назвала три главных принципа здорового питания

Диетолог Стародубова посоветовала съедать 400 г овощей, фруктов и зелени в день
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Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
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Врач-диетолог Антонина Стародубова рассказала, что для соблюдения принципов здорового питания важно соблюдать баланс энергии, не пропускать приемы пищи и разнообразить рацион.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 10 апреля, диетолог указала на важность соблюдения баланса между получаемой энергией с ежедневным рационом питания и ее расходом. Так, мужчины могут потреблять 2400–2500 ккал в день, а женщины — около 1900–2200 ккал в день.

Кроме того, Стародубова отметила, что важно также разнообразие рациона и его сбалансированность. Так, каждый день стоит есть не меньше 400 г овощей, зелени, фруктов и ягод.

По словам диетолога, стоит включить в рацион бобовые, содержащие клетчатку и растительный белок, а также продукты из цельного зерна. Животный белок можно получать из нежирного мяса, птицы и рыбы, пишет сайт kp.ru.

Между тем, специалист посоветовала отказаться от соленой, сладкой и жирной пищи, а также от употребления алкоголя.

Стародубова напомнила, что важно соблюдать режим питания и не пропускать приемы пищи: завтрак, обед и ужин.

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Ранее 10 апреля врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Москве 24», что смузи из свеклы с добавлением петрушки, сельдерея и банана способствует понижению артериального давления у пожилых людей. В этом напитке содержатся калий и магний, способствующие выведению излишков жидкости из организма и расширению сосудов, отмечает телеканал «360».

Также в этот день диетолог-консультант Алексей Кабанов в беседе с «Газетой.Ru» порекомендовал весной включить в рацион черемшу и ревень. По его словам, черемша богата витаминами С и В, эфирными маслами, способствует улучшению аппетита и нормализации работы ЖКТ. Ревень является ценным источником витамина К и антиоксидантов, регулирует уровень холестерина в крови и улучшает пищеварение.

Также стоит добавить в рацион редис, в котором содержится много клетчатки, витаминов и минералов, пишет RT.

6 апреля врач-диетолог Юлия Хрулева рассказала о преимуществе замороженных овощей перед свежими. По ее словам, овощи, которые уже были подвергнуты заморозке, могут содержать больше полезных веществ, чем свежие продукты, которые просто долго хранились в холодильнике. В среднем замороженные овощи обычно могут храниться в морозильной камере 6–12 месяцев.

5 апреля диетолог Маргарита Королева в беседе с НСН рассказала о пользе употребления супа. По ее словам, супы особенно полезны для детей и пожилых людей, а также помогают усваивать минеральные вещества. Кроме того, супы готовят желудочно-кишечный тракт к усвоению более тяжелой пищи. Королева посоветовала выбирать супы не на мясных бульонах, лучше отдавать предпочтение овощным.

Ранее диетолог Наталья Яковлева рассказала телеканалу «Звезда», сколько яиц можно съесть на Пасху. По ее словам, норма употребления яиц для мужчин составляет три яйца в день, для женщин — два. Однако в праздничные дни норму можно нарушить, мужчинам допустимо съесть четыре яйца, женщинам — три.

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