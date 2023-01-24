Разделяй и яства: какие продукты сочетаются без вреда для здоровья

Большинство россиян начинает отдавать предпочтение правильному питанию в среднем возрасте. Обычно после 40 лет люди интересуются популярными теориями о совместимости разных видов продуктов. В разряд несочетаемых, согласно одной из гипотез, попали даже огурцы и помидоры. На что на самом деле следует обратить внимание хозяйкам, чтобы еда была действительно здоровой, — в материале «Известий».

Кислая мина

Российские диетологи скептически относятся к теории несовместимости некоторых продуктов.

— Американский врач Уильям Хэй в 1929 году создал диету Хэя, основанную на личном опыте. Она включала в себя голодание и идею о том, что некоторым продуктам требуется среда с кислым PH (показателем кислотности) пищеварения, а другим — с щелочным PH. Эти продукты следовало «разводить» по разным приемам пищи. Далее популяризатором идеи стал натуропат Герберт Шелтон, он написал об этом книгу в 1951 году. Современные специалисты по диетологии и физиологии отрицают наличие научного обоснования этой системы питания , — говорит диетолог-кардиолог Асият Хачирова.

По мнению эксперта, наш желудочно-кишечный тракт устроен таким образом, чтобы переваривать все макроэлементы, когда их употребляют в пищу в различных сочетаниях.

— Желудку всё равно, что вы едите. Всегда выделяются и соляная кислота, и пепсин (необходимое для пищеварения органическое вещество), и липаза (водорастворимый фермент поджелудочной железы) , — подчеркивает диетолог-кардиолог.

Разделяй и яства Фото: ТАСС/dpa/Monika Skolimowska

Еще одним заблуждением врач считает отказ от питья воды во время приема пищи, из-за того что она якобы разбавляет желудочный сок. А вопросом о сочетании продуктов доктор рекомендует задаваться, если речь идет об одновременном приеме с едой лекарственных средств, витаминов и минералов. Например, препараты железа и молоко следует разобщить во времени для лучшей усвояемости. О таких тонкостях расскажет лечащий врач.

— Биодоступность витаминов и минералов при различных пищевых сочетаниях снижается примерно на 10–15%. Однако всё учесть невозможно. Но если бы употребление несочетаемых продуктов было столь плачевным для нашего здоровья, то исторически до нас не дошли бы такие блюда национальной кухни, как лазанья, в котором уживаются мясо и молоко, и форшмак (считается, что рыба со сметаной вызывает вздутие) , — рассуждает эксперт.

Держи баланс

Сторонники теорий защелачивания и окисления полагают, что кислотно-щелочной баланс организма зависит от одноименных свойств продуктов. Якобы одни виды пищи меняют равновесие в сторону кислой среды, что вредно для здоровья; а другие защелачивают, а это идет на пользу человеку. Появляются всё новые диеты, которые ориентированы на то, чтобы не происходило закисления организма. Однако специалисты отмечают, что польза таких ограничений в меню не подтверждается клиническими данными.

— Дело в том, что человек — это достаточно сложная структура, которая способна сама поддерживать свой определенный гомеостаз (саморегуляцию). В том числе и кислотно-основное равновесие (кислотно-щелочной баланс). Любой студент медицинского вуза знакомится с этими понятиями на первом курсе института , — поясняет Екатерина Бурляева, кандидат медицинских наук, врач-диетолог высшей категории, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».

Разделяй и яства Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Будущие медики, в частности, изучают свойства электролитов: калия, натрия, кальция. Cловом, тех минеральных веществ, которые мы потребляем с пищей и от которых зависят многие процессы в организме. Электролиты выполняют важные функции. Например, отвечают за сократимость мышечных волокон, в частности — скелетной мускулатуры и волокон сердца. Они также ответственны за то, что питательные вещества переходят из межклеточного пространства внутрь клетки и выводятся обратно в переработанном виде. От этого зависит обмен веществ.

— Имеются определенные показатели биохимического анализа крови и общего анализа мочи, по которым можно определить, насколько человек находится в норме по кислотно-основному равновесию. Если эти показатели выходят за пределы, то, как правило, такое состояние сопровождается определенной клинической симптоматикой. Например, снижение уровня калия в крови грозит судорогами. Но сомнительные теории закисления и защелачивания не имеют к этому отношения. Потребление продуктов с разной средой не оказывает существенного влияния на кислотно-щелочной баланс , — продолжает Екатерина Бурляева.

Врач советует вспомнить уроки биологии из школьной программы: содержимое желудка имеет кислую среду, сравнимую с сильными кислотами. Когда пищевой комок попадает в желудок, эти кислоты помогают его расщепить и подготовить к дальнейшему процессу пищеварения, чтобы питательные вещества усваивались так, как им нужно для прохождения по желудочно-кишечному тракту.

— Продукты, попадая в желудок, смешиваются с соляной кислотой и достигают определенного уровня PH (кислотно-щелочного баланса), оптимального для того, чтобы в дальнейшем усваиваться. Поэтому, как бы мы ни смешивали огурцы с помидорами, кабачками и тыквой, попадая в желудочно-кишечный тракт условно здорового человека они не несут никакой опасности в плане сочетаемости , — говорит Екатерина Бурляева.

Разделяй и яства Фото: Global Look Press/ZB/Sebastian Kahnert

Не стоит опасаться и того, что жесткое противостояние кислоты и щелочи произойдет уже в салатнике, пока хозяйка перемешивает нейтральные огурцы и помидоры, отличающиеся кислой средой. По словам эксперта, все негативные реакции в этом случае могут быть связаны только с неправильным хранением и бактериальным обсеменением.

— Кислоты и щелочи смешиваются в нашем питании регулярно. Вот хотя бы когда человек пьет чай с лимоном и сахаром. Кислая среда — лимон, а в воде содержится некоторое количество щелочи. А если речь идет о минеральной воде, то, если придерживаться разнообразных теорий, ее вообще лучше прекратить употреблять из-за богатого и разнообразного состава , — продолжает Бурляева.

В погоне за мамонтом

Специалисты призывают не опасаться разнообразных сочетаний продуктов и не держаться за модное когда-то раздельное питание. Больших клинических данных, подтверждающих эффективность подобной диеты, также не существует. Тем более что авторам всевозможных диет так и не удалось «разлучить» мясо с картофелем, а сыр с хлебом.

— Если проанализировать многолетний опыт, то у человека всегда было смешанное питание. Он ловил мамонта, жарил на костре, а вместе с мясом употреблял ягоды и коренья. Наверняка никто не задумывался о том, чтобы сегодня съесть дичь, а завтра выпить молоко , — иронизирует диетолог.

Так или иначе, мясо и овощи, например, употребляли вместе на протяжении столетий. Эксперт считает, что нет смысла говорить, что при этом происходят какие-то кислотные нарушения, которые портят жизнь человеку — с учетом различных эволюционных выборок эта пища считается привычной для людей.

Разделяй и яства Фото: ТАСС/dpa/Frank Rumpenhorst

— Если мы уходим в тонкости сочетаемости и несочетаемости продуктов, то их нужно рассматривать как набор пищевых веществ. В каждом отдельном продукте есть витамины и минеральные вещества, которые действительно не сочетаются между собой, а есть такие, что взаимно усиливают усвояемость , — продолжает Екатерина Бурляева.

В качестве одного из примеров эксперт приводит, в частности, кальций и витамин D: один без другого усваивается очень плохо. Лучшими источниками этого «дуэта» считаются молочные продукты, печень трески, яичный желток. Если придирчиво следить за пользой продуктов, то имеет смысл делать ставку на такую еду.

А вот витамин С в больших количествах уменьшает всасываемость витамина В12, который содержится в мясе, рыбе, молоке, субпродуктах, яйцах. Так что не стоит ради профилактики злоупотреблять препаратами с аскорбинкой или излишне налегать на цитрусовые — это может привести к анемии.

— Если мы посмотрим химический состав любого продукта, да хоть куска мяса, то в нем содержится огромное количество разных пищевых веществ. Одни «дружат», а другие могут конфликтовать между собой. Взять кунжут — чемпион по кальцию. Он содержит фитиновые кислоты, которые не дают этому элементу всасываться. Получается, что среднестатистическому человеку лучше получать кальций из молочных продуктов, как это и было веками, — разъясняет врач.

Природа многое предусмотрела. Например, желток яйца содержит холестерин. Но бояться этого и отказываться от продукта диетолог не советует. А всё потому, что в состав желтка входит и холин — вещество, которое регулирует взаимодействие плохого и хорошего холестерина в организме человека.

Разделяй и яства Фото: ТАСС/dpa/Annette Riedl

Разумеется, речь не идет о том, чтобы отвернуться от всех установок правильного питания, есть всё подряд, в больших количествах и бездумно разрешить себе вредные сладости и фастфуд. Это уже другая крайность. Дело в том, чтобы не переусердствовать, перебирая и откладывая в сторону простые и полезные продукты только потому, что они не укладываются в критерии фантастических теорий.

Имеет смысл также обращать внимание на то, какую пищу лучше не есть перед ответственным мероприятием или походом в театр. Так, свежий хлеб и молоко могут спровоцировать усиление вздутия живота. Оба продукта содержат простые углеводы, а их избыточное поступление в организм способствует газообразованию. И если наесться такой пищи от души, то последствия могут быть непредсказуемы.

Эксперт также советует подходить осмысленно к распространенному мнению о том, что дыню нельзя сочетать с другими продуктами.

— Все сорта дыни — это продукты с большим количеством простых углеводов, которые быстро усваиваются. Если человек, скажем, после обеда съест две-три дольки, то в этом нет ничего страшного. Но дыню обычно едят в гораздо больших количествах, что может привести к расстройству желудка, если не знать меры. В частности, этот деликатес не рекомендуется запивать молоком, иначе будет нарушение стула , — говорит Екатерина Бурляева.

Разделяй и яства Фото: Getty Images/ablokhin

Во всем следует соблюдать чувство меры, подчеркивает диетолог. Это касается и взглядов на питание. Например, кофе отрицательно влияет на всасываемость кальция. Если добавить молоко в этот крепкий бодрящий напиток, то пользы от молочного продукта не будет. Но люди выбирают кофе не с целью восполнить недостаток кальция, поэтому отказываться от ароматной чашечки не имеет смысла. Не стоит забывать, что бесконечные «нельзя» могут привести к большему ухудшению качества жизни, нежели незначительные сбои в питании, подчеркивает эксперт.