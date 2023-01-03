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Обед да любовь: почему безответные чувства снижают аппетит

Врачи рассказали, как стрессы влияют на желудочно-кишечный тракт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Любовь зла, разочарования вызывают обиду, а стресс приводит к различным нарушениям в организме. Подобные эмоциональные потрясения лишают человека не только покоя и сна, но и аппетита. Со временем, когда страсти улягутся, последствиями могут стать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Почему люди теряют аппетит на фоне личных переживаний и как эти перебои в работе организма отражаются на здоровье — в материале «Известий».

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Гормональная буря

Стресс испытывают больше половины россиян, его последствия плохо сказываются на качестве жизни.

При стрессе угнетаются участки головного мозга: гипоталамус, который регулирует функции нервной и эндокринной систем, и лимбическая система, отвечающая за эмоции. Это приводит к снижению гормонов удовольствия — серотонина, дофамина и норадреналина. Также снижаются аппетит и активность, — объясняет психотерапевт, сексолог Алексей Вилков.

По словам эксперта, при тревоге и остром стрессе у человека выделяется адреналин. Он блокирует аппетит. А всё потому, что, согласно законам эволюции, в опасные моменты нужно думать не о еде, а о выживании.

Обед да любовь
стресс компьютер
Фото: TASS/DPA/Frank May

— Адреналин отключает аппетит, поскольку во время стресса человеку не до еды — ему надо жизнь спасать, а не жевать, — поясняет психолог Олеся Маряева.

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Это потом, после преодоления стресса, выделяется гормон кортизол, который как раз положительно влияет на аппетит, чтобы восполнить потраченные организмом резервы, ресурсы и калории. Это уже другая сторона проблемы — из-за кортизола люди «заедают» тревогу и стресс.

Если стресс хронический, то гормон кортизол вырабатывается надпочечниками и посылает сигналы о мобилизации всех ресурсов. Поэтому при длительной эмоциональной нагрузке мы начинаем есть нездоровую, тяжелую пищу — пополняем запасы энергии. Организм думает, что наступили сложные времена и надо делать запасы, — предостерегает психолог Олеся Маряева.

Любовная лихорадка

Если человек отправляется, например, на новое свидание, то сначала выделяются адреналин либо эндорфины — гормоны счастья. Влюбленному не до еды — аппетит тоже блокируется. Однако после волнений наступают и приятные минуты.

При хорошо проведенной личной встрече активизируются все системы мозга — и лимбическая система, и гипоталамус. Это опосредованно влияет на повышение аппетита, но проявляется он, когда эмоции немного улягутся, — рассказывает сексолог.

Обед да любовь
любовь пара
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По словам Олеси Маряевой, неразделенная любовь и иные длительные переживания могут привести к депрессивным состояниям.

Подобные состояния сопровождаются потерей интересов, усталостью и пониженным аппетитом. Депрессия влияет на выработку гормонов голода, таких, например, как грелин. Под влиянием переживаний он вырабатывается в малом количестве, что и оказывает негативное воздействие на желание поесть, — продолжает психолог.

Нет аппетита — нет энергии, а если не хватает энергии, то не будет и сил, чтобы справиться с трудностями. Получается замкнутый круг, который обязательно надо разорвать.

Любой стресс может быть даже полезен в меру, чтобы человек умел эффективно избавляться от негативных переживаний. Но вот в личных отношениях как раз важно сохранять спокойствие и получать как можно больше позитивных эмоций, — предостерегает Алексей Вилков.

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Когда поджелудочная грустит

По словам гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Сергея Вялова, несчастная любовь, переживания, стрессы на работе или дома нарушают функции пищеварительной системы. У страдальцев появляются изжога, ком в горле, ощущение «стоящего» желудка, боль в животе, расстройства функции кишечника. Эти симптомы способны сохраняться очень долго. Если они задержатся на несколько недель, то могут остаться на многие годы даже после того, как стресс исчезнет.

От стресса меняется не только выработка гормонов. Происходят и перемены в работе вегетативной нервной системы, которая управляет всеми процессами в организме, которые человек сам не контролирует.

Обед да любовь
узи аппарат
Фото: РИА Новости/Павел Львов

Эти две вещи взаимосвязаны: гормоны влияют на нервы, нервы влияют на гормоны. А вместе они оказывают воздействие на выработку гастроинтестинальных пептидов («местных» гормонов, влияющих на функцию ЖКТ), ферментов, желчи, а также на подвижность мышечного слоя желудка и кишечника, — рассказывает Сергей Вялов.

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Эксперт отмечает, что при стрессе с разными органами происходят существенные изменения. Так, желудок «дает» спазм и усиливает выработку соляной кислоты. Желчный пузырь сокращается сильнее и выделяет много желчи. Поджелудочная «грустит» и поэтому тормозит выработку ферментов. Кишечник может вести себя по-разному: чаще всего возникает бурление, метеоризм и диарея, реже случается запор.

Путь через желудок

Изначально реакция желудочно-кишечного тракта на стресс чревата только дискомфортом и больше ничем, отмечает эксперт. При ухудшении самочувствия человек будет нормально жить и функционировать, ходить на работу и заглядывать в холодильник. Но если стресс хронический, а функция ЖКТ нарушена длительное время, то последствия будут гораздо серьезнее.

Прежде всего это закрепление неправильной работы органов. Они могут привыкнуть к такому режиму работы, посчитать его нормальным, и функция ЖКТ останется нарушенной даже после устранения стресса. За симптомами функциональных расстройств маскируются и опасные недуги. Например, у человека обостряется язвенная болезнь, а он этого не замечает, потому что боль в животе стала для него обычным делом. Так можно «досидеться» до перфорации желудка, — рассказывает Сергей Вялов.

Проблемы с питанием могут вызвать и дисбактериоз, поскольку состав микрофлоры в трудные дни постепенно меняется. После его радикального изменения не исключены длительные побочные проявления: метеоризм, хроническое воспаление, расстройства стула.

Обед да любовь
боль живот
Фото: Global Look Press/uwe umstätter

Последствия длительного вялотекущего воспаления — это в первую очередь образование полипов, дивертикулов, повышенный риск колоректального рака. Во вторую очередь — плохое влияние на другие органы. Например, хроническое воспаление в кишечнике повышает риск ожирения печени и сердечно-сосудистых заболеваний, — разъяснят доктор Вялов.

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Не менее опасно повреждение органов из-за неправильного движения пищеварительных соков. Они, по словам эксперта, должны двигаться сверху вниз. На фоне стресса нарушается моторика и движение может начаться в обратную сторону. Например, если соляная кислота движется из желудка в пищевод, то появляются изжога, язвы, рубцы, а через годы и десятилетия может развиться и рак. Если желчь движется вверх к желудку, то развивается химический гастрит. В случае когда она забрасывается в панкреатические протоки, будет панкреатит.

Что делать

Гастроэнтеролог уверен: если переживания влияют на функцию ЖКТ — такое влияние нужно устранить, чтобы органы пищеварительной системы работали нормально. Добиться этого врач советует двумя способами: либо убрать стресс, либо нормализовать работу ЖКТ в непривычных условиях.

— И первое, и второе возможно и желательно делать одновременно. Убрать только стресс бывает недостаточно, потому что органы ЖКТ уже привыкли работать неправильно и могут еще долго продолжать это в том же духе. Нормализовать лишь функцию желудочно-кишечного тракта достаточно для профилактики болезней ЖКТ. Но стресс также влияет на другие органы и системы, например на сердце, поэтому желательно его убрать или уменьшить, — дополняет врач.

Обед да любовь
дипрессия парень стресс
Фото: Global Look Press/IMAGO/Antonio Gravante

По мнению специалиста, наладить работу ЖКТ гораздо проще, чем излечиться от стресса. Но поскольку переживания серьезно нарушают работу органов пищеварительной системы, серьезных переживаний следует избегать, чтобы не было необратимых последствий для здоровья. Изменить образ жизни и свое отношение к проблеме, добавить физические нагрузки, задуматься о диете. Врач рекомендует работать над повышением собственной стрессоустойчивости, избавиться от стрессогенных факторов (например, сменить работу), подкорректировать образ жизни, добавить физические нагрузки, а если надо, то обратиться за помощью к психотерапевту.

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