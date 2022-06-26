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Квасные мюсли: чем вредна и полезна окрошка

Врачи рассказали, кому лучше не есть летний холодный суп
Фото: commons.wikimedia.org/Nikkolo
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В жаркую погоду спрос на окрошку в домах россиян и предприятиях общественного питания резко повышается. Многие готовы есть традиционное блюдо русской кухни каждый день. Между тем у такого угощения есть свои плюсы и минусы. Чем полезна окрошка, а в каких случаях от нее лучше воздержаться, — в материале «Известий».

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Мифы и реальность

Традиционные холодные супы в летнюю пору нарасхват. Самый популярный из них — окрошка. Каждая хозяйка знает, что классической блюдо готовят из свежих огурцов, зеленого лука, укропа, петрушки, редиса, отварного картофеля, крутых яиц, отварного мяса или колбасы. Все ингредиенты, измельчают или крошат — отсюда и название. Потом, к ужасу сторонников раздельного питания, продукты смешивают в одной емкости и заливают квасом или кефиром. Под конец окрошку заправляют сметаной, хреном или горчицей и солят по вкусу.

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова считает, что окрошка, приготовленная из качественных и свежих продуктов, — это прекрасное блюдо, содержащее большое количество полезных веществ. А теорию раздельного питания врач называет мифом, заблуждением и псевдонаучной диетологической концепцией.

Квасные мюсли
ингредиенты
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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— Пищеварительная система человека сформирована таким образом, чтобы переваривать смешанную пищу, а не отдельные ее виды по очереди. Доказано, что только комбинация разных продуктов лучше всего обеспечивает организму доставку с пищей необходимых ему пищевых веществ. При большом их разнообразии организму легче «выбирать» необходимые, — уточняет Ольга Лушникова.

Точку зрения эксперта разделяет и диетолог Людмила Микитюк. Она также считает, что летний суп отлично утоляет голод и хорошо тонизирует в жару, а при правильной подборке продуктов все ингредиенты прекрасно уживаются и идут только на пользу.

— Наличие в окрошке растительных и мясных ингредиентов, а также яиц обеспечивает поступление в организм различных витаминов, микроэлементов, углеводов, животного белка и делает блюдо сбалансированным, — добавляет эксперт.

Идеальный набор

Диетолог-терапевт Лушникова предлагает разобраться в пользе блюда, «пробежавшись» по каждому компоненту отдельно. Например, при очень низкой калорийности огурцов (всего 10–15 ккал на 100 г) их состав невероятно богат. В него входят витамины В1, В2, К, С, А, Е, калий, магний, йод, цинк, марганец, железо и другие микроэлементы, полифенолы (мощные антиоксиданты).

Квасные мюсли
огурец
Фото: Global Look Press/CTK/digifoodstock.com

— Органическое вещество кукурбитацин, содержащееся в огурцах (особенно в кожуре) и придающее им горечь, является очень мощным антиоксидантом и обладает полезными свойствами: противовоспалительными, детоксифицирующими, противоопухолевыми и антигельминтными, — поясняет эксперт.

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Зеленый лук, укроп и петрушка также обладают уникальным витаминно- минеральным составом. Ольга Лушникова обращает внимание, что в них немало витаминов группы В, а также С, А, К; содержится кальций, калий, селен, магний, цинк и другие.

Свежая зелень, по словам эксперта, — источник флавоноидов, помогающих поддерживать нормальное функционирование иммунной системы и здоровье в целом. Кроме того, она содержит клетчатку, которая является неотъемлемой частью здорового питания любого человека.

Редис состоит в основном из воды и клетчатки, поэтому у него низкая калорийность, но при этом богатый состав. Благодаря содержанию особых эфирных масел и гликозидов он обладает некоторыми бактерицидными и противовирусными свойствами; улучшает аппетит, способствует выработке желудочного сока, нормализует желчеотделение, профилактирует запоры и так далее, — разъясняет диетолог-терапевт.

По словам эксперта, куриные яйца — источник полноценного белка. Они содержат все незаменимые аминокислоты — те, которые в организме не синтезируются, а поступают только с едой.

Квасные мюсли
яйца
Фото: Unsplash/Anton Nazaretian

— Яичный белок называют эталонным, все остальные оцениваются относительно него. Яйца содержат витамины А, Е, D, группы В; микроэлементы кальций, железо, магний, фосфор, цинк, селен и другие. Есть в них и лецитин, который улучшает работу головного мозга и сердечно-сосудистой системы, способствует лучшему усвоению жирорастворимых витаминов (А, D, Е и К), повышает сопротивляемость организма воздействию токсических веществ, — подчеркивает Ольга Лушникова.

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Колбаса вне закона

Самым коварным компонентом окрошки, которого следует остерегаться, врачи считают колбасу. Чаще всего хозяйки используют вареную «Докторскую».

Этот субпродукт вредно использовать при подагрическом артрите, при нарушении синтеза пуриновых кислот, а также при проблемах, связанных с сахарным диабетом, — предостерегает врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

Ольга Лушникова напоминает, что ВОЗ рекомендует полностью исключить из рациона питания продукты из переработанного мяса, такие как сосиски, колбасы, ветчину, и другие.

— Есть данные, что ежедневное употребление даже 50 г этих продуктов на 18% повышает риск развития колоректального рака. Колбаса и сосиски промышленного производства, как правило, делают из некачественного мяса, они содержат дешевые растительные жиры, избыточное количество соли, усилители вкуса и консерванты, поэтому назвать их полезными вряд ли возможно, — говорит диетолог-терапевт.

Канцерогенной активностью, по данным Лушниковой, обладает добавка Е 250 (нитрит натрия). Именно она используется для придания колбасе привычного розового цвета. Производители используют этот консервант еще и потому, что он препятствует росту и развитию опасных бактерий, особенно при комнатной температуре.

Квасные мюсли
мясо
Фото: Global Look Press/CTK/digifoodstock.com

Колбасу врачи советуют заменить на отварное или запеченное мясо — телятину, индейку или курицу. Калорийность блюда и количество насыщенных жиров при этом снижается, а белка, наоборот, увеличивается.

А вот картофель в окрошке диетолог считает полезным. Для приготовления летнего блюда используются охлажденные вареные или запеченные в мундире клубни.

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В охлажденном картофеле образуется резистентный крахмал 3-го типа (такой же как в холодном рисе, пасте, высушенном хлебе). Резистентный крахмал — пребиотик, который не усваивается организмом, но становится пищей для полезных бактерий в кишечнике. Они же при его переработке продуцируют крайне полезные для нашего организма короткоцепочечные жирные кислоты. За счет этого резистентный крахмал помогает улучшить пищеварение, понижает сахар в крови, регулирует аппетит, улучшает чувствительность к инсулину, уменьшает воспалительные реакции в организме и даже снижает риск колоректального рака, — разъясняет Ольга Лушникова.

Между тем, по словам Людмилы Микитюк, в вареном картофеле высокое содержание простых углеводов, повышающих уровень глюкозы. Возможно, это и вызывает желание есть окрошку снова и снова, что особенно нежелательно для тех, кто имеет избыточную массу тела.

Квас или кефир

Дискуссии о том, чем заливать окрошку, порой ведутся ожесточеннее, чем политические баталии. По словам Ольги Лушниковой, натуральный квас содержит витамины группы В, витамин С и никотиновую кислоту (витамин РР), ферменты, аминокислоты и слабые органические кислоты (например, молочную и уксусную).

Квасные мюсли
на квасе
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Он улучшает состояние кожи и пищеварение, благотворно влияя на микрофлору кишечника, укрепляет сосуды, тонизирует организм в целом, — говорит эксперт.

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По словам Людмилы Микитюк, окрошка на квасе дает долгое ощущение сытости благодаря богатому составу, а также разгоняет обмен веществ, предотвращает образование холестериновых бляшек и почти не содержит жиров.

Но специалисты предупреждают, что при изготовлении даже самого «правильного» кваса в любом случае используется сахар. Поэтому людям с ожирением и сахарным диабетом нужно быть с ним осторожнее.

— Дополнительно стоит отметить, что квас вызывает брожение в кишечнике. Он может приводить к развитию метеоризма, провоцировать заболевания ЖКТ, а именно язвенную болезнь, дивертикулез, синдром раздраженного кишечника. Квас, который мы покупаем в магазинах, — это газированный напиток с рядом добавок, что делает его достаточно калорийным. Вот поэтому он и может привести к набору лишнего веса. Домашний квас, сделанный на основе сусла, в больших количествах также усиливает проблемы с желудочно-кишечным трактом, — рассказывает Денис Прокофьев.

По мнению врачей, если мы хотим минимизировать побочные действия окрошки, то нужно сделать выбор все-таки в сторону блюда, залитого кефиром. Кисломолочные продукты прекрасно поддерживают пищеварение, хороши для здоровья микробиома кишечника.

Квасные мюсли
кефир
Фото: Global Look Press/CTK/digifoodstock.com

— Окрошка на кефире содержит много полезных кислот, микроэлементов и пробиотики, которые важны для правильной работы кишечника. Кефир — хороший источник белка, поэтому такое блюдо на пользу тем, кто хочет нарастить мышечную массу. Благодаря такой окрошке улучшается пищеварение и обмен веществ, — разъясняет Людмила Микитюк.

Однако блюдо, приготовленное на кефире, нежелательно есть людям, склонным к желудочным расстройствам. Кисломолочный напиток айран, по словам Людмилы Микитюк, легко усваивается и не вызывает вздутия живота. При этом несомненна польза такой окрошки для худеющих. Это блюдо надолго избавляет от чувства голода, нормализует пищеварение и микрофлору кишечника. Кроме того, окрошка на айране содержит кальций и помогает улучшить состояние костей и зубов.

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— В плане минимального количества калорий идеальное блюдо — окрошка на минеральной воде. Но входящая в ее состав углекислота может оказывать раздражающее действие на слизистую ЖКТ, — рассказывает Денис Прокофьев.

Чувство меры

Любители окрошки честно признаются, что могут есть это блюдо в больших количествах, да еще и с добавкой. А зря. Врачи часто сталкиваются с проблемами у пациентов на фоне употребления летнего супа. Обычно они жалуются на нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

— Мы наблюдаем обострение хронического гастродуоденита, дивертикулеза, язвенной болезни ЖКТ, а также метеоризм. Людям, страдающим заболеваниями печени, проблемами желчного пузыря, мочекаменной болезнью это блюдо просто противопоказано. Не хочется пугать, но окрошка может приводить даже к острому приступу подагрического артрита, но мне такие пациенты не попадались. Для этого суп нужно есть несколько дней подряд, — комментирует Денис Прокофьев.

Квасные мюсли
мера
Фото: commons.wikimedia.org/Leonid Dzhepko
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Врач общей практики обращает внимание, что окрошка не является блюдом, которое обеспечивает в нужном количестве суточный калораж. Ее можно назвать эдаким пищевым аперитивом, сильно повышающим аппетит. Таким свойством, кстати, особенно обладает добавленный в окрошку квас. Так что для того, чтобы насытиться, люди невольно съедают за столом больше, чем нужно. Еще один негативный момент, от которого не все готовы отказаться, — в окрошку часто добавляют сметану. Это тоже может сказаться на увеличении индекса массы тела. Значит, следует выбирать заправку минимальной жирности.

— Нельзя забывать, что у окрошки маленький срок годности. Обязательно надо следить за условиями хранения блюда. После заправки (неважно — квасом, кефиром или минеральной водой) окрошку надо съедать в первые часы. А в виде заготовки данное блюдо живет не более двух суток при условии, что хранится в холодильнике, — отмечает Денис Прокофьев.

Очень часто у хозяек возникает соблазн посильнее посолить летние супы. Эксперт советует не злоупотреблять солью, помня, что ее общее количество в сутки не должно превышать 5 г.

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