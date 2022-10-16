Знатные кости: как найти бивни мамонта в вечной мерзлоте

Глубина реки достигает 9 метров, температура воды в конце августа ― около 10 градусов. Ищут с конца мая по начало сентября. Идут иногда почти на ощупь, освещая путь подводными фонарями, и проверяют каждое бревно щупом ― стучат им под водой, чтобы определить, дерево это или бивень. Вода мутная, особенно после дождей, на дне растет много травы, есть большой шанс зацепиться за корягу