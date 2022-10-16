Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил о тяжелой ситуации для ВСУ в направлении Артемовска
Происшествия
Пять человек погибли в двух ДТП на одном участке дороги в Дагестане
Мир
В Вашингтоне раскритиковали слова главы Палестины о недоверии к США
Наука
Ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом стартовала с Плесецка
Происшествия
МО РФ сообщило о теракте на полигоне ЗВО в Белгородской области
Мир
В ОАПЕК положительно оценили решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу
Мир
Экс-посол Украины в ФРГ предложил создать танковый альянс в Европе
Мир
Новый глава минфина Великобритании анонсировал повышение налогов
Мир
Во Франции планируют обучить 2 тыс. украинских военных
Мир
Восемь человек пострадали при пожаре в тюрьме в Тегеране
Мир
Маск заявил о готовности продолжить финансировать Starlink на Украине
Мир
В Турции указали на крах долларовой системы из-за антироссийских санкций

Знатные кости: как найти бивни мамонта в вечной мерзлоте

Зачем охотники за останками берут кредиты
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Как ищут бивни мамонтов в вечной мерзлоте
Фото: Денис Липа В.
Жители Усть-Янского района Якутии промышляют тем, что ищут бивни мамонтов, вытаявшие из вечной мерзлоты. Многие даже берут кредиты в надежде разбогатеть на этом и иногда находят останки, потенциально пригодные для клонирования. Как добывают кости доисторических животных ― в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Как ищут бивни мамонтов в вечной мерзлоте
Фото: Денис Липа В.
Николаю 45, он учитель информатики, алгебры и ОБЖ. Он уже не погружается под воду из-за проблем со здоровьем, лишь помогает водолазам и ходит на рыбалку с сыном Валерой и псом Севером
На весь экран
Как ищут бивни мамонтов в вечной мерзлоте
Фото: Денис Липа В.
Андрею 24, он бывший ученик Николая и начал искать бивни еще будучи школьником. Несколько лет назад он самостоятельно научился нырять с аквалангом всего за две недели
На весь экран
Как ищут бивни мамонтов в вечной мерзлоте
Фото: Денис Липа В.
Гани (слева) ― лучший охотник и самый опытный член команды. Они с Андреем едут на охоту за бивнями на две недели. Приходится брать с собой вторую лодку ― надо везти 400 л топлива, два ружья, спиннинг, сеть, три кислородных баллона, два гидрокостюма, компрессор и, конечно, Севера
На весь экран
Как ищут бивни мамонтов в вечной мерзлоте
Фото: Денис Липа В.
На берегу сохранился старый дом якута, где сейчас живут духи иччи ― хозяева предметов, вещей, явлений природы или определенных мест в традиционных верованиях якутов
На весь экран
Как ищут бивни мамонтов в вечной мерзлоте
Фото: Денис Липа В.
Николай и Андрей ждут в лодке с компрессором всплытия Гани
На весь экран
Как ищут бивни мамонтов в вечной мерзлоте
Фото: Денис Липа В.
Андрей тоже готовится к погружению
На весь экран
Как ищут бивни мамонтов в вечной мерзлоте
Фото: Денис Липа В.
Глубина реки достигает 9 метров, температура воды в конце августа ― около 10 градусов. Ищут с конца мая по начало сентября. Идут иногда почти на ощупь, освещая путь подводными фонарями, и проверяют каждое бревно щупом ― стучат им под водой, чтобы определить, дерево это или бивень. Вода мутная, особенно после дождей, на дне растет много травы, есть большой шанс зацепиться за корягу
На весь экран
Как ищут бивни мамонтов в вечной мерзлоте
Фото: Денис Липа В.
Андрей демонстрирует поднятые на поверхность останки мамонта. К сожалению, обычные кости практически ничего не стоят ― около 100–200 рублей за килограмм, поэтому их выкидывают обратно в реку
На весь экран
Как ищут бивни мамонтов в вечной мерзлоте
Фото: Денис Липа В.
В день совершается до пяти погружений, каждое длится около часа
На весь экран
Как ищут бивни мамонтов в вечной мерзлоте
Фото: Денис Липа В.
Андрей и Гани проверяют щупом найденный кусок бивня мамонта ― к сожалению, целый в этот раз найти не удалось
На весь экран
Как ищут бивни мамонтов в вечной мерзлоте
Фото: Денис Липа В.
Андрей во время очередного погружения выбился из сил. За неделю до этого другая команда достала из воды 80-килограммовый бивень. Но где — не говорят, а иногда специально называют неправильное место: конкуренция. Приходится собирать информацию по крупицам, сопоставлять факты, что-то можно узнать у перекупщиков
На весь экран
Как ищут бивни мамонтов в вечной мерзлоте
Фото: Денис Липа В.
Останавливаются у местного отшельника ― от его дома до ближайшего населенного пункта по воде добираться более шести часов. Он живет здесь с сыном Эскилем большую часть года, лишь на четыре месяца они перебираются в село
На весь экран
Как ищут бивни мамонтов в вечной мерзлоте
Фото: Денис Липа В.
На этих старых лодках Семен Семеныч с сыном ходят ставить сети
На весь экран
Как ищут бивни мамонтов в вечной мерзлоте
Фото: Денис Липа В.
Андрей демонстрирует найденную ранее челюсть мамонтенка
На весь экран
Как ищут бивни мамонтов в вечной мерзлоте
Фото: Денис Липа В.
Гани нашел целую кость мамонта
На весь экран
Как ищут бивни мамонтов в вечной мерзлоте
Фото: Денис Липа В.
Кости, на которых ничего не заработаешь, валяются во дворе лагеря, где остановились поисковики
На весь экран
Как ищут бивни мамонтов в вечной мерзлоте
Фото: Денис Липа В.
Эти люди провели два месяца в тайге, прежде чем нашли бивни
На весь экран
Как ищут бивни мамонтов в вечной мерзлоте
Фото: Денис Липа В.
Семен ― авиаинженер, учился в Якутске и Санкт-Петербурге. Он занимается охотой на бивни с 2015-го, в первый раз даже взял для этих целей отпуск на два года, и не зря ― нашел копье из костей мамонта
На весь экран
Как ищут бивни мамонтов в вечной мерзлоте
Фото: Денис Липа В.
Цена на бивни мамонтов зависит от их качества: первосортный стоит 30 тыс. рублей за кг, второсортный ― 16 тыс. рублей, третьесортный ― 5 тыс. рублей
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022