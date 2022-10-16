Знатные кости: как найти бивни мамонта в вечной мерзлоте

Жители Усть-Янского района Якутии промышляют тем, что ищут бивни мамонтов, вытаявшие из вечной мерзлоты. Многие даже берут кредиты в надежде разбогатеть на этом и иногда находят останки, потенциально пригодные для клонирования. Как добывают кости доисторических животных ― в фотогалерее «Известий»
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Фото: Денис Липа В.
Николаю 45, он учитель информатики, алгебры и ОБЖ. Он уже не погружается под воду из-за проблем со здоровьем, лишь помогает водолазам и ходит на рыбалку с сыном Валерой и псом Севером
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Фото: Денис Липа В.
Андрею 24, он бывший ученик Николая и начал искать бивни еще будучи школьником. Несколько лет назад он самостоятельно научился нырять с аквалангом всего за две недели
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Фото: Денис Липа В.
Гани (слева) ― лучший охотник и самый опытный член команды. Они с Андреем едут на охоту за бивнями на две недели. Приходится брать с собой вторую лодку ― надо везти 400 л топлива, два ружья, спиннинг, сеть, три кислородных баллона, два гидрокостюма, компрессор и, конечно, Севера
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Фото: Денис Липа В.
На берегу сохранился старый дом якута, где сейчас живут духи иччи ― хозяева предметов, вещей, явлений природы или определенных мест в традиционных верованиях якутов
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Фото: Денис Липа В.
Николай и Андрей ждут в лодке с компрессором всплытия Гани
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Фото: Денис Липа В.
Андрей тоже готовится к погружению
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Фото: Денис Липа В.
Глубина реки достигает 9 метров, температура воды в конце августа ― около 10 градусов. Ищут с конца мая по начало сентября. Идут иногда почти на ощупь, освещая путь подводными фонарями, и проверяют каждое бревно щупом ― стучат им под водой, чтобы определить, дерево это или бивень. Вода мутная, особенно после дождей, на дне растет много травы, есть большой шанс зацепиться за корягу
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Фото: Денис Липа В.
Андрей демонстрирует поднятые на поверхность останки мамонта. К сожалению, обычные кости практически ничего не стоят ― около 100–200 рублей за килограмм, поэтому их выкидывают обратно в реку
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Фото: Денис Липа В.
В день совершается до пяти погружений, каждое длится около часа
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Фото: Денис Липа В.
Андрей и Гани проверяют щупом найденный кусок бивня мамонта ― к сожалению, целый в этот раз найти не удалось
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Фото: Денис Липа В.
Андрей во время очередного погружения выбился из сил. За неделю до этого другая команда достала из воды 80-килограммовый бивень. Но где — не говорят, а иногда специально называют неправильное место: конкуренция. Приходится собирать информацию по крупицам, сопоставлять факты, что-то можно узнать у перекупщиков
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Фото: Денис Липа В.
Останавливаются у местного отшельника ― от его дома до ближайшего населенного пункта по воде добираться более шести часов. Он живет здесь с сыном Эскилем большую часть года, лишь на четыре месяца они перебираются в село
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Фото: Денис Липа В.
На этих старых лодках Семен Семеныч с сыном ходят ставить сети
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Фото: Денис Липа В.
Андрей демонстрирует найденную ранее челюсть мамонтенка
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Фото: Денис Липа В.
Гани нашел целую кость мамонта
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Фото: Денис Липа В.
Кости, на которых ничего не заработаешь, валяются во дворе лагеря, где остановились поисковики
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Фото: Денис Липа В.
Эти люди провели два месяца в тайге, прежде чем нашли бивни
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Фото: Денис Липа В.
Семен ― авиаинженер, учился в Якутске и Санкт-Петербурге. Он занимается охотой на бивни с 2015-го, в первый раз даже взял для этих целей отпуск на два года, и не зря ― нашел копье из костей мамонта
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Фото: Денис Липа В.
Цена на бивни мамонтов зависит от их качества: первосортный стоит 30 тыс. рублей за кг, второсортный ― 16 тыс. рублей, третьесортный ― 5 тыс. рублей
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