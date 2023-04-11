В Роспотребнадзоре рассказали о правилах выбора продуктов к Пасхе

В преддверии Пасхи Роспотребнадзор рассказал об основных правилах выбора к праздничному столу таких продуктов, как яйца, творог и куличи. Советы по этому поводу были опубликованы 11 апреля в Telegram-канале ведомства.

Так, при покупке яиц рекомендуется обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета.

«Не приобретайте яйца, а также другие пищевые продукты, в местах несанкционированной торговли — с рук или автомашин. Храните яйца только в холодильнике во избежание размножения патогенных микроорганизмов», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также напомнили о сроках хранения яиц, в зависимости от их вида: диетические яйца можно хранить до 7 суток, столовые — от 8 до 25 дней, мытых яиц — не более 12 дней. При этом, в соответствии с санитарными правилами, вареные яйца хранить в холодильнике можно не более 36 часов.

Помимо этого, в Роспотребнадзоре рассказали, на что следует обратить внимание при покупке творога для приготовления пасхи, а также призвали не покупать творог с рук, так как в домашних условиях часто не соблюдаются требования к изготовлению творога.

«Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной», — подчеркнули в ведомстве.

Также необходимо обратить особое внимание на упаковку: она должна быть герметичной, чтобы обеспечить сохранность продукта. Помимо этого, следует обратить внимание на наличие информации об изготовителе, условиях хранения и сроке годности.

Говоря о правилах выбора куличей, в Роспотребнадзоре обратили внимание, что его верхушка должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности.

«При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей. При выборе обращайте внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения, сведения об изготовителе», — говорится в сообщении ведомства.

В заключение в Роспотребнадзоре рекомендовали хранить скоропортящиеся продукты в холодильнике отдельно от сырой продукции, а также не допускать хранение готовых блюд в тепле, на краю плиты и в духовом шкафу. Все это усиливает риск возникновения и размножения микроорганизмов.

Ранее в этот день гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев рассказал, что переизбыток в суточном потреблении яиц может привести к тяжести в животе за счет большого количества белка и жиров. В этой связи он рекомендовал съедать не более четырех яиц в сутки, в том числе в Пасху.