Патриарх призвал россиян и украинцев сделать всё для восстановления мира

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом ночной пасхальной службы призвал россиян и украинцев молиться за восстановление мира между двумя народами.

«Сегодня на земле нашей русской исторической происходят тяжелые события, можно сказать, междоусобная брань. И я сегодня обращаюсь и к россиянам, и к украинцам, особенно обращаюсь к тем, кто не по своей воле оказались вовлеченными в этот конфликт: мы должны силой нашей молитвы и нашими добрыми делами, и нашим добрым целеполаганием сделать всё для того, чтобы как можно быстрее этот конфликт остановился», — сказал патриарх.

Патриарх подчеркнул, что русские и украинцы были единым народом Руси. Этот конфликт, добавил он, необходимо остановить и восстановить братские отношения.

В ночь на 16 апреля в храме Христа Спасителя в Москве началась самая масштабная пасхальная служба в России. Богослужение возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Президент России Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Глава государства традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в храме Христа Спасителя. За годы президентства Путин всего два раза не присутствовал там на пасхальном богослужении.

Последний день перед Пасхой называют Великой субботой. Шестой день Страстной недели в 2023 году выпал на 15 апреля.

В этот день патриарх Московский и всея Руси совершил объезд московских храмов. В частности, он посетил храмы священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе, священномученика Антипы епископа Пергамского на Колымажном Дворе и Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Патриарх Кирилл рассказал, что из-за проходящих боевых действий люди стали больше обращаться к Богу.