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Патриарх Кирилл поздравил православных с Пасхой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на 16 апреля поздравил православных христиан с Пасхой.

«Воскресение Спасителя дарует возможность уже здесь, на земле осознать нам свою сопричастность к благодатной жизни во Христе. В этот великий, светозарный день сердечно поздравляю всех вас, мои дорогие с праздником Воскресения Христова», — рассказал он.

Патриарх отметил, что мы живем в очень непростое, судьбоносное время. По его словам, простых времен, конечно, не бывает, но сегодня видно, как умножились скорби и страдания людей, а в сердцах у многих оскудела любовь.

Кроме того, в поздравлении патриарх упомянул о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

«Словно оживают картины из прошлого. Церковь, как это происходит сейчас на Украине, вновь подвергается гонениям и преследованиям со стороны безбожников, которые себя таковыми не считают, но на самом деле таковыми являются. Они захватывают храмы и дорогие для православного народа святыни, и сегодня мы особо молимся за тех, кто мужественно несет крест исповедничества», — сообщил он.

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В ночь на 16 апреля в храме Христа Спасителя в столице началась самая масштабная пасхальная служба в России. Литургия в храме Христа Спасителя проходит под руководством предстоятеля Русской православной церкви — патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Президент России Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Глава государства традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в храме Христа Спасителя.

Святая Пасха в 2023 году у православных христиан приходится на 16 апреля. Богослужения в церквях начинаются вечером Великой субботы, 15 апреля.

Литургия в храме Христа Спасителя проходит под руководством предстоятеля Русской православной церкви — патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Перед богослужением в храм привезли Благодатный огонь, доставленный в Москву специальным рейсом. Схождение Благодатного огня произошло днем в субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, где расположен Гроб Господень.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 апреля сообщил, что на службе будет присутствовать президент России Владимир Путин. В прошлом году на Пасху Путин посетил пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Он приехал к полуночи, в тот момент, когда совершающий Божественную литургию патриарх Московский и всея Руси Кирилл произносил торжественный возглас «Христос воскресе».

Ранее «Известия» рассказывали, как можно покрасить яйца на Пасху в традиционный красный и другие цвета, а также как испечь и освятить кулич и приготовить еще одно традиционно блюдо — пасху.

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