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Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин в ночь на 16 апреля посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя.

Торжественное богослужение совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Также на пасхальной службе в храме Христа Спасителя присутствует мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава государства традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в храме Христа Спасителя. За годы президентства Путин всего два раза не присутствовал там на пасхальном богослужении. В 2003 году из-за официального визита в Таджикистан он участвовал в службе в православном храме Николая Святителя в Душанбе. В 2021 году Путин остался дома из-за пандемии коронавируса.

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В ночь на 16 апреля в храме Христа Спасителя в столице началась самая масштабная пасхальная служба в России. Литургия в храме Христа Спасителя проходит под руководством предстоятеля Русской православной церкви — патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 апреля сообщил, что на службе будет присутствовать президент России Владимир Путин.

В прошлом году на Пасху Путин посетил пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Он приехал к полуночи, в тот момент, когда совершающий Божественную литургию патриарх Московский и всея Руси Кирилл произносил торжественный возглас «Христос воскресе».

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