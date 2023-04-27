В гости к папе: украинский премьер отправится на аудиенцию в Ватикан

В четверг, 27 апреля, папа римский Франциск примет в Ватикане украинского премьера Дениса Шмыгаля. Предыдущая аудиенция состоялась два года назад. После встречи с политиком понтифик планирует отправиться с визитом в Венгрию. В настоящее время Будапешт и Святой престол разделяют общую позицию. Они выступают за мирный процесс на Украине и против гонки вооружений в Европе. Какие стратегические задачи ставит перед собой глава украинского кабинета министров перед встречей с папой римским — разбирались «Известия».

Рано утром в Ватикане

В Ватикане сообщили, что встреча в Апостольском дворце запланирована на 9 часов утра по местному времени (10 часов утра по Москве). Вначале украинский премьер прибудет в Италию, где проведет переговоры с итальянской коллегой Джорджией Мелони, а также примет участие в конференции, посвященной вопросам восстановления Украины. Это мероприятие организует правительство Италии, на нем будут присутствовать представители властей и бизнеса двух стран.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с коллегой Джорджией Мелони Фото: REUTERS/Remo Casilli

После этого запланирована встреча с Папой Римским Франциском.

В марте 2021 года Шмыгаль уже приезжал в Ватикан к понтифику. Стороны обсуждали конфликт на востоке Украины, санитарный кризис и двусторонние отношения. В частности, отмечался «хороший уровень взаимодействия между Святым престолом и Украиной».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с папой римским Франциском в Ватикане. 25 марта 2021 года Фото: Global Look Press/VATICAN MEDIA

Помимо этого, папа Франциск и Денис Шмыгаль обменялись подарками. Украинский премьер презентовал факсимильное издание «Венского Октоиха» и репродукцию скульптуры «Горькая память детства» — миниатюру фигуры девочки из мемориального комплекса Национального музея голодомора в Киеве. Понтифик в ответ подарил современное произведение — барельеф «Рука в руке», символизирующий братство и милосердие.

Папу ждут в Будапеште

В этот раз папа Франциск примет украинского премьера перед своим визитом в Венгрию, который запланирован на конец апреля. Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, понтифик собирается воспользоваться своим визитом в Венгрию для «продолжения усилий по разрешению конфликта на Украине».

Приветственный плакат на одной из улиц Будапешта по случаю визита папы римского Франциска в Венгрию Фото: REUTERS/Marton Monus

«Я думаю, что папа, как он всегда это делает, воспользуется этим визитом, чтобы попытаться понять, можно ли совершить какие-то шаги к миру, учитывая позиции Венгрии на международной арене», — сообщил Паролин.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занял прагматичную позицию в отношении украинского кризиса. С одной стороны, осудил действия Москвы, с другой — не поддержал санкции в отношении РФ и отказался поставлять оружие Киеву. Так же, как и понтифик, он не раз призывал к немедленному прекращению огня и проведению мирных переговоров.

Папа римский Франциск на еженедельной общей аудиенции в Ватикане Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

В Будапеште к визиту папы подготовили самый большой спортивный комплекс — арену имени Ласло Паппа, рассчитанную на 12 тыс. человек. Там он проведет торжественную мессу. В Венгрии свыше половины населения — католики.

Действия папы не поддерживали в Киеве

Что касается визитов украинских политиков в Ватикан, то они происходят довольно часто, отмечает в беседе с «Известиями» российский и украинский политолог и дипломат Ростислав Ищенко.

— Ватикан — центр католической религии, украинский униат ему подчиняется. Униаты на Украине — влиятельная конфессия. И президенты, и премьер-министры прилетают в Ватикан, в этом нет ничего нового. У Украины с Ватиканом прекрасные отношения при всех президентах. На мой взгляд, ничего необычного в визите Дениса Шмыгаля нет , — считает специалист.

Противоположной точки зрения придерживается замдиректора Института Европы РАН Роман Лункин. По мнению эксперта, перед украинским премьером, отправляющимся в Ватикан, стоит много религиозно-политических целей.

Папа римский Франциск держит в руках флаг Украины, привезенный ему из Бучи Фото: Global Look Press/Ettore Ferrari

— Отношения Украины со Святым престолом сложно назвать обычными. Они очень динамично развивались в последние годы, особенно с началом СВО. Думаю, что у этого визита украинского премьера в Ватикан есть определенные политические цели. Главная из них — сокрушить последний бастион, выступающий за мирный процесс и против гонки вооружений. Папа Франциск не раз заявлял свою позицию: хотя он и поддерживает украинский народ (на одном из богослужений он целовал флаг, который ему привезли из Бучи), понтифик всё равно старается занимать сбалансированную позицию в духе ватиканской концепции позитивного нейтралитета , — считает религиовед.

Он отметил, что очень большое раздражение в офисе украинского лидера Владимира Зеленского вызывало то, что папа Франциск продолжал поддерживать контакты с РПЦ и, в частности, с патриархом Кириллом. Католические иерархи подписывали разные антироссийские письма, однако понтифик занимает другую позицию. Из-за этого его не раз критиковали украинские СМИ, чиновники и политики.

— В марте состоялась zoom-встреча папы с патриархом Кириллом. На Пасху был крестный ход, на который Франциск пригласил россиянку и украинку. Из-за этого произошел скандал. В Киеве выразили протест, возмутившись тем, что привечают россиян. В Ватикане, думаю, это было воспринято остро. Папа Франциск, единственный из религиозных деятелей, сказал о том, что гонка вооружений и направленность на поставки оружия не могут быть дорогой к миру , — подчеркнул Лункин.

Zoom-встреча папы римского Франциска с патриархом Кириллом Фото: Global Look Press/VATICAN MEDIA

Об этом говорил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

— Думаю, в совпадении двух встреч есть политическая логика. Задача украинских политиков — переманить папу на свою сторону, сломать миротворческий бастион, который в той или иной степени выступает против новой гонки вооружений, устроенной американцами на Западе. Они также стремятся не допустить возможный союз папы и венгерского руководства в достижении мира и противостоянии гонке вооружений. Офис Зеленского настроен на получение всё большего количества денег и оружия, — считает специалист.

Понтифик не стал осуждать РФ

Эксперт отмечает, что и Виктор Орбан внутри Евросоюза, и папа Франциск как общественно-политический деятель, как глава церкви и государства Ватикан играют большую роль. Помимо этого, понтифик оказывает большое морально-психологическое влияние на политических лидеров.

— Он выступает в качестве совести европейцев, как глава одной из основных церквей ЕС. Украинцам пока не удалось переубедить и переманить папу римского на свою сторону. Одну из основных ролей в отношениях Украины и Ватикана играет украинский посол Андрей Юраш, который, по сути, критиковал самого папу Франциска за приглашение россиянки на пасхальный крестный ход, а также за слова понтифика о том, что он молится не только за Украину, но и за Россию и российский народ. Вообще для посла неэтично делать такие заявления, — уверен Роман Лункин.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ватикане Андрей Юраш Фото: commons.wikimedia.org

Замдиректора Института Европы РАН полагает, что на аудиенции с понтификом украинский премьер затронет и церковный вопрос, а также попробует изменить позицию Франциска в отношении дискриминации и гонения на Украинскую православную церковь.

— Я уверен, что Шмыгаль изложит официальную позицию Зеленского по поводу того, почему они хотят уничтожить УПЦ. Ведь папа римский выражал обеспокоенность из-за происходящего вокруг Киево-Печерской лавры. Это голос совести, он не дает покоя украинской власти и лично Зеленскому. Но напрямую осуждать понтифика украинские власти боятся, потому что он один из представителей западного мира, куда Зеленский хочет привести остатки Украины, — отметил Лункин.

Сторонники ПЦУ захватывают храм канонической церкви на Украине Фото: соцсети

Религиовед считает, что на встрече с понтификом Шмыгаль может обсудить также ситуацию вокруг Православной церкви Украины и ее взаимодействия с греко-католической церковью.

— На протяжении всего года посол Украины в Ватикане Юраш продвигает диалог Ватикана, греко-католиков, которые подчиняются папе, и ПЦУ, которую власти в Киеве хотят сделать самой главной в стране, уничтожив УПЦ. Франциск с момента избрания был одним из довольно открытых, либеральных политиков, который любит встречаться с простыми людьми. Он не стал петь в общем хорем, не стал осуждать Россию, как это делали США и многие европейские страны. Он выступает с пониманием позиции РПЦ и УПЦ, что сейчас большая редкость, — подытожил эксперт.

Сближение с Польшей через католицизм

Встречей с понтификом украинский премьер хочет продемонстрировать, что Украина находится в круге западного влияния, считает доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями».

— Мы сейчас замечаем, как активизировалась борьба с теми символами, с теми историческими реалиями, которые на самом деле мешают оторвать Украину от России. И поэтому наносят удары по религиозному сознанию, по церкви. При этом церковь рассматривается западным миром как инструмент Кремля и как проявление «русского мира» , — полагает эксперт.

Сотрудники полиции Украины около Киево-Печерской лавры в Киеве Фото: Global Look Press/SOPA Images

По ее мнению, по этой причине предпринимаются и становятся всё более активными удары по религии, по позициям Русской православной церкви, по позициям Украинской православной церкви.

— В этом смысле история показала такую относительную эффективность борьбы с Россией и русским самосознанием у жителей этой территории именно через внедрение новых форм религиозного сознания, связанных, например, с униатством. Это рассматривалось как шаг к католицизму. Кроме того, мы же видим, что сближение с Польшей идет через приближение к себе католицизма. Делаются активные политические заявления о том, что Украина — это страна, где есть религиозная свобода, что не соответствует действительности, — уверена специалист.

Во время службы в католическом храме во Львове Фото: Global Look Press/Mykola Tys

Еремина подчеркивает, что движение на пути в западный мир исторически происходило через стремление к католицизму.