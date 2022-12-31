За чертой вредности: что не так в отношениях Украины и Венгрии

Украина и Венгрия — соседи, которые не скрывают раздражения друг другом. На протяжении года скандалы возникали из-за отказа Венгрии оказывать Украине военную помощь и поддерживать антироссийские санкции. Киев также возмущали намеки на готовность соседей защищать венгров Закарпатья. «Известия» разбирались в непростых отношениях двух стран.

Отказ в поставке оружия

Украина и Венгрия на протяжении 2022 года находились в состоянии «холодной войны». Один из ключевых вопросов — военная помощь киевскому режиму. Сразу после начала СВО Будапешт отказался предоставлять соседу вооружение. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснял, что в государстве нет лишних боевых запасов. Он также подчеркивал, что не желает втягиваться в конфликт с Россией.

Позже Будапешт запретил использовать свою территорию и для транзитных поставок оружия . В МИД страны говорили, что не хотят подвергать опасности венгров Закарпатья (самая западная область Украины). По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, регион может стать военной целью для России, если через него потянутся караваны с техникой и боеприпасами.

Наконец, Будапешт отказался тренировать военнослужащих ВСУ и выступил против создания странами НАТО бесполетной зоны в украинском небе . В МИД Венгрии сообщали, что не поддерживают эскалацию конфликта, выступают за скорейшее начало мирных переговоров.

За чертой вредности Украинские военнослужащие тренируются в центре Киева Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Торговые связи

Другой важный вопрос — сотрудничество с Россией. 85% газа и 65% нефти Венгрия получает из РФ, поэтому российские энергоносители — условие функционирования экономики страны.

Летом Будапешт несколько недель пытался помешать принятию очередного пакета санкций. В итоге добился для себя послаблений — смог и дальше получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Более того, Венгрия договорилась с Сербией о строительстве нового трубопровода, который позволит и Белграду пользоваться нефтью в обход санкций. Осенью Венгрия добилась освобождения от потолка цен на российскую нефть.

Будапешт также первым в Европе согласился платить за российский газ рублями . По требованию правительства Виктора Орбана из-под санкций вывели российские предприятия, занимающиеся ядерными исследованиями и разработками. Благодаря этому в стране продолжилось возведение новых энергоблоков АЭС «Пакш».

После каждого подобного решения Киев устраивал скандал. В Венгрии отвечали, что заботятся о собственных интересах. «Сначала я думал, что европейская экономика просто выстрелила себе в ногу, но сейчас кажется, что выстрелила в легкие и задыхается», — говорил Виктор Орбан. Глава минюста страны Юдит Варга отмечала, что антироссийские санкции больше вредят Европе, провоцируя энергетический кризис и рост инфляции.

За чертой вредности АЭС «Пакш» Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

Защищать Закарпатья

Третий важный момент — финансовая помощь Украине. В ноябре Венгрия блокировала выделение Евросоюзом € 18 млрд . Будапешт требовал от еврочиновников сначала разморозить выплаты для самой Венгрии. Брюсселю пришлось пойти навстречу, сумму выплат увеличили с €6,3 млрд до €7,5 млрд. После этого правительство Виктора Орбана согласилось с выделением займа Украине.

Наконец, где-то на горизонте в отношениях Украины и Венгрии маячит вопрос Закарпатья. Это самая западная область Украины, где компактно проживают 150 тыс. этнических венгров. Официально Будапешт поддерживает территориальную целостность Украины, но в Киеве в это не очень верят. Вице-премьер Украины Ирина Верещук говорила, что соседи могут «ударить ножом в спину». «Санкции не поддерживают, оружие не дают. Фактически на всё говорят «нет». Что это? Хочется нашего Закарпатья?» — возмущалась она.

При этом в МИД Венгрии не отрицают, что у страны действительно есть планы по защите и «спасению» этнических венгров в случае чрезвычайной ситуации. Более того, в конце года в Будапеште сообщили, что венгерские войска находятся в состоянии готовности , солдаты могут быть отправлены на границу с Украиной когда угодно.

За чертой вредности Беженцы, эвакуированные из Закарпатья в Венгрию Фото: Global Look Press/Marton Monus

Роль США

Все эти разногласия сопровождались публичными выяснениями отношений. В июне спикер парламента Венгрии Ласло Кевер обратил внимание на то, что Владимир Зеленский постоянно критикует политику других государств . «Не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, допускал подобный тон. Тот, кто нуждается в помощи, обычно вежливо просит. Так что здесь какая-то личная психическая проблема у Зеленского , и я не знаю, что с этим можно сделать», — сказал он.

Замечание вызвало бурю негодования в Киеве . Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что ждет «справки Кевера о его психическом здоровье». Замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига назвал Кевера недополитиком. «У короткого ума язык длинный. Обычно такие обострения происходят в определенные периоды года», — сказал он.

В декабре поводом для новой перепалки стало заявление Виктора Орбана, который сказал, что Украина будет вести боевые действия до тех пор, пока ее поддерживают США. «Если американцы захотят мира, то мир будет» , — отметил он. Вроде бы разумные слова, но МИД Украины обвинил Орбана в политической близорукости и патологическом пренебрежении к Украине и ее народу.

За чертой вредности Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: Global Look Press/Britta Pedersen

Поддержка избирателей

Эксперты считают, что Венгрия занимает прагматичную позицию, следуя своим интересам.

— Будапешт не хочет втягиваться в конфликт, а потому не поставляет вооружение. Он не хочет терпеть убытки, а потому продолжает торговые отношения с Россией. Да, эта позиция идет вразрез с позицией других западных стран. Но правительству Виктора Орбана хватает твердости стоять на своем. Надо сказать, что такая политика пользуется поддержкой избирателей. На прошедших в апреле парламентских выборах правящая партия одержала безоговорочную победу , — отметила в беседе с «Известиями» эксперт Российского института стратегических исследований Оксана Петровская.

Она добавила, что пристальное внимание Венгрии приковано к Закарпатской области. По мнению эксперта, на нынешнем этапе Будапешт не будет вступать в вооруженный конфликт с Украиной. Но если кризис усугубится, то возможны более активные действия на этом направлении.

Политолог Дмитрий Солонников убежден, что Венгрия проводит взвешенную, аккуратную политику.

— Будапешт выступает против антироссийских санкций. Вместе с тем поддерживает стремление Украины вступить в Евросоюз . Венгрия не хочет ссориться с Россией, но и старается поддерживать позитивные отношения с Украиной, это важно в том числе для венгерского меньшинства на Украине. Говорить о какой-то антиукраинской позиции Будапешта не приходится.

За чертой вредности Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что позиция Венгрии определяется положением этнических венгров на Украине.