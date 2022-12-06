На основе возмездия: лишит ли Евросоюз Венгрию денег из своих фондов

Давний конфликт между Венгрией и Евросоюзом вокруг верховенства права входит в решающую фазу . 6 декабря главы финансовых ведомств стран ЕС должны определиться, замораживать ли выделение Будапешту €7,5 млрд из фондов ЕС и еще €5,8 млрд в виде грантов на восстановление после пандемии. Ранее Еврокомиссия рекомендовала заблокировать эти деньги, пока Венгрия целиком не выполнит 27 реформ . Отчасти это выглядит и как попытка Брюсселя заодно наказать премьера страны Виктора Орбана за лояльность к Москве . Впрочем, у Будапешта есть свои козыри в рукаве. Подробнее — в материале «Известий».

Утром реформы — вечером деньги

Претензии к венгерскому правительству во главе с Виктором Орбаном копились у Евросоюза давно , и нельзя сказать, что для этого не было оснований. К примеру, в разгар миграционного кризиса 2015 года именно лидер Венгрии активнее всех стопорил идею распределять беженцев по всем странам союза в соответствии с квотами. Его также недолюбливали за давление на оппозиционных ученых, СМИ и НПО. Упрекали за поправки в избирательную систему, которые играли на руку его партии. И, конечно, злились за запрет Будапештом пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних , что в либеральной Европе сочли ущемлением прав секс-меньшинств.

Но главной красной тряпкой всегда оставался подрыв Венгрией стандартов верховенства права. В апреле нынешнего года Брюссель сообщил о запуске своих полномочий по лишению Венгрии финансирования из фондов ЕС за нарушение ею основных ценностей союза в этой сфере. И под конец года возможность наказать Будапешт наконец обрела четкие контуры: 30 ноября Европейская комиссия (ЕК) выступила с рекомендацией заморозить выделение стране свыше €13 млрд (€7,5 млрд из бюджета ЕС на 2021–2027 годы и €5,8 млрд из фонда на восстановление после пандемии). При этом в ЕК подчеркнули: этих денег Будапешту не видать до тех пор, пока венгерское правительство не выполнит все 27 реформ, включающих в том числе положения о борьбе с коррупцией и об обеспечении независимости судебной системы.

Как ожидается, уже 6 декабря этот вопрос вынесут на голосование министров финансов стран — членов ЕС , после чего принятое решение утвердит Совет ЕС. И на этот раз шансы на то, что зеленый свет на лишение Венгрии еэсовских денег будет получен, весьма велики. Решение будет приниматься так называемым квалифицированным большинством, то есть при поддержке 55% стран ЕС, на долю которых приходится 65% населения блока.

На основе возмездия Фото: Getty Images/EyesWideOpen

Антироссийский экивок

Конечно, в Венгрии обиделись. Ведь Будапешт старался скорректировать недочеты: в частности, еще летом Венгрия сообщила о планах создать агентство по борьбе с коррупцией и внести поправки в законы, в том числе о госзакупках, чтобы развеять опасения исполнительной власти ЕС. При этом всю осень в Брюсселе даже хвалили венгров за прилежность в исправлении ошибок. Более того, ЕК рекомендовала одобрить венгерский национальный план реформ, увязанных с получением денег из фонда восстановления , назвав его «одним из лучших среди государств-членов». Но, как заметил еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс, « здесь нет частичной оплаты за частичное выполнение », а значит, деньги из еврофондов придут в Будапешт, только когда тот выполнит 100% требований.

На это министр регионального развития Венгрии Тибор Наврачич выразил надежду, что страна получит все средства в 2023 году . А вот официальный представитель Виктора Орбана Золтан Ковач не стал особо миндальничать . В недавнем интервью проправительственному информационному изданию The Hungarian Nation он обрушился на «левые силы, которые захватили контроль над ЕС» и «используют свою монополию для оказания политического давления, шантажа , применения двойных стандартов и неустанных попыток уничтожить правительства и политические силы, которые мыслят не так, как им велит Брюссель».

Как известно, венгры «не так мыслили» и в том, что касалось отношений с Россией, рассорившись по этой теме даже со своим традиционным союзником внутри ЕС Польшей. И еще в сентябре агентство Bloomberg вбросило в медиапространство любопытный тезис о том, что заморозка выплат для венгров стала для многих в Брюсселе попыткой наказать Орбана еще и за его лояльность к Москве . А как написал в недавней статье для Фонда Карнеги президент польского аналитического центра Института общественных отношений Яцек Кухарчик, «пропутинская позиция Венгрии» сделала очевидным для политического класса ЕС, что «Орбан представляет угрозу не только для венгерской демократии, но и для способности ЕС реагировать на <события> на Украине» . Тем самым аналитик подтвердил связь между недовольством Брюсселя отношением венгерского правительства к Москве и нацеленностью заморозить деньги для Будапешта.

На основе возмездия Выступающее против антироссийских санкций правительство Венгрии разместило в городах плакаты «Брюссельские санкции уничтожают нас» Фото: Getty Images/Janos Kummer

— Все решения, связанные с фондами ЕС и процедурой верховенства закона, исходящие от Еврокомиссии и Европарламента, не являются обязательными. Фактическое решение исходит от совета министров финансов. И вот тут, в политике высокого уровня, субъективные вопросы всегда играют определенную роль , — косвенно признал «Известиям» вероятность наличия «российского фактора» в вопросе о деньгах старший экономист финансово-аналитической компании ING Петер Вировач.

Многим в Европе не нравятся прагматичные отношения Будапешта с Москвой, но это лишь часть проблемы, признал «Известиям» венгерский политолог и глава внешнеполитической редакции газеты Magyar Nemzet Габор Штир.

— Виктор Орбан мыслит категориями Европы наций, а не федеративного Европейского союза. Он бельмо на глазу Запада, и Запад хотел бы видеть во главе венгерского правительства другого премьер-министра . Поэтому, используя в качестве предлога проблемы с верховенством закона и коррупцию, Брюссель оказывает давление на Будапешт, — заметил Габор Штир.

На основе возмездия Фото: Getty Images/Hinterhaus Productions

По его словам, эти проблемы реальны, но они существуют не только в Венгрии и они не должны быть связаны с фондами поддержки ЕС. Особенно не с фондом восстановления после пандемии, финансируемым за счет кредита, в погашении которого также участвует Венгрия, добавил он.

Торг уместен

При этом у Венгрии еще остается определенное пространство для маневра . Не увязывая это прямо с вопросом о деньгах из фондов ЕС, Виктор Орбан пообещал заблокировать новый пакет финансовой помощи Евросоюза Украине на €18 млрд в 2023 году, заявив, что вместо этого все страны могут помогать Киеву из собственных бюджетов, и даже выразил готовность выделить украинцам €146 млн из бюджета Венгрии. Еще одной темой, где Будапешт грозился пойти против всех, стал вопрос о введении в ЕС минимального корпоративного налога в размере 15% . В Венгрии он составляет 9% и считается самым низким в ЕС, и его рост неминуемо лишит страну огромного числа рабочих мест.

Что примечательно, помощь Украине, корпоративный налог, венгерский план реформ и заморозка денег для Будапешта будут обсуждаться министрами финансов стран ЕС в один и тот же день.

На прошедшей 1 декабря в Брюсселе встрече послов ЕС стало очевидно: если лагерь во главе с Бенилюксом, Скандинавией и Литвой безоговорочно призывает не давать венграм ни евроцента, то ряд других стран считает, что лишение должно быть соразмерным и учитывать последние усилия Будапешта . В частности, за это выступает Германия, которая стремится разблокировать помощь Украине, и Франция, которая хочет повысить минимальный корпоративный налог. В Берлине и Париже считают, что, проявив некоторое снисхождение к премьеру Орбану, они смогут рассчитывать на взаимность по налоговой и украинской темам .

На основе возмездия Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: Global Look Press/IMAGO/Martin Juen

— Скорее всего, такой размен случится. В качестве козырной карты Орбан также держит и голосование по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО при очень хороших отношениях с Финляндией. Но силы не равны: Венгрия — страна по европейским меркам бедная и зависящая от фондов ЕС, поэтому на уступки ей, конечно, пойти придется , — предположил в беседе с «Известиями» доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.

В рамках размена Виктор Орбан наверняка будет также настаивать на том, чтобы ЕС по своей линии не забывал давить на Украину в вопросе о положении венгров в Закарпатье, подытожил эксперт.