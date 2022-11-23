Резолюционная ситуация: зачем евродепутаты признали РФ «спонсором терроризма»

Юридических последствий признание Европарламентом (ЕП) России «государством — спонсором терроризма» не несет , пояснили «Известиям» эксперты и политики. 23 ноября ЕП большинством проголосовал за соответствующую резолюцию. Хотя у ЕС и нет правовой базы для того, чтобы давать такой статус третьим государствам. Впрочем, в Москве не воспринимают серьезно решение Брюсселя. При этом, как заявили «Известиям» в Совфеде, такую же резолюцию в ответ следовало бы принять против стран НАТО .

Политическая гонка

23 ноября в Европарламенте состоялось голосование по резолюции о признании России «государством — спонсором терроризма» из-за ее действий на Украине. За высказались 494 политика, против — 58, еще 44 депутата воздержались .

Черновая версия резолюции появилась на сайте ЕП еще 21 ноября. В этот день, к слову, аналогичный документ единогласно приняли в парламентской ассамблее НАТО. При этом в тексте ЕП указывается, что в отличие от США у ЕС нет правовой базы для признания третьей страны «государством — спонсором терроризма» .

Напомним, с призывом наделить Россию таким статусом еще в апреле к Вашингтону и Брюсселю обращался президент Украины Владимир Зеленский. Палата представителей и сенат США приняли резолюции, призывающие госсекретаря Энтони Блинкена добавить в соответствующий список Россию, но пока этого не произошло.

Справка «Известий» Государственный департамент США в настоящее время признает «государствами — спонсорами терроризма» четыре страны — Сирию (с 1979 года), Иран (с 1984-го), КНДР (с 2017-го) и Кубу (признавал с 1982-го до 2015-го, и снова включил в список в 2021 году). Ранее в нем фигурировали также Ирак, Судан и Ливия. В соответсвии с американским законодательством, включение стран в список «спонсоров терроризма» влечет за собой жесткие экономические и политические санкции. Например, ущерб Кубы из-за 60-летней блокады оценивается в $154,2 млрд (без учета изменения стоимости доллара по отношению к стоимости золота).

У Брюсселя в распоряжении есть только рамочное определение терроризма и список террористических организаций . В любом случае юридических последствий для России эта резолюция не несет.

— Правовых последствий у этого решения и не может быть, поскольку у ЕП в принципе нет соответствующих прерогатив . Однако есть политические последствия, и резолюция ЕП может способствовать развитию этого вопроса в правовом поле, — сказал «Известиям» доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули.

По словам эксперта, ЕС сможет на основании этого документа принять дальнейшие решения , которые бы упростили признание третьей страны «спонсором терроризма». При этом они должны быть приняты консолидировано, заметил он.

К слову, депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик, проголосовавший против этой резолюции, заявил «Известиям», что считает этот ход ЕС попыткой догнать США.

— То, что мы наблюдаем на Западе, — это некая политическая гонка — кто громче завопит против России. Однако в таких опасных ситуациях как сейчас, надо уметь и слушать , но от этого почти все западные политики отказываются, — сказал депутат, отметив, что для новых санкций против РФ у ЕС сейчас нет экономических сил.

Резолюционная операция_2 Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Доцент кафедры европейского права МГИМО, глава Центра европейской информации Николай Топорнин, в свою очередь, убежден, что ЕС вряд ли в ближайшее время сможет изменить законодательство.

— На данном этапе я не ожидаю разработку Евросоюзом соответствующих директив и изменения законодательств. Скорее эта резолюция, выражающая осуждение, может привлечь внимание стран других регионов , в том числе Африки, Азии и Ближнего Востока, — сказал эксперт «Известиям».

При этом Тэвдой-Бурмули не исключает, что эта резолюция ЕП будет использоваться для попыток лишения России голоса в Совбезе ООН . Хотя процедура лишения постоянного члена Совбеза права вето не предусмотрена документами организации.

Неполное эмбарго

Напомним, 14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Россия должна выплатить ущерб Украине. При этом США и ЕС так и не удалось найти способ конфискации и последующей передачи Киеву замороженных российских активов . Не исключено, что как раз признание РФ «спонсором терроризма» могло бы освободить их от законодательных проволочек в этой области.

Справка «Известий» В результате западных санкций замороженными оказались около $300 млрд золотовалютных резервов РФ. Отдельно страны Запады замораживали имущество и средства российских бизнесменов. По последним данным, ЕС заблокировал активы на сумму около €68 млрд. Из них, согласно оценкам Еврокомиссии, примерно €33,8 млрд — это национальные резервы России. Впрочем, точная сумма неизвестна.

В тексте резолюции ЕП этому вопросу уделяется особое внимание. Там отмечается, что до сих пор ни один санкционный пакет ЕС не ставил под сомнение суверенитет РФ. Однако в скобках указано, что Брюссель изучает возможность конфискации российских активов. По информации издания Irish Times, Брюссель планирует даже в ближайшие дни выпустить соответствующую директиву. Однако на эту перспективу эксперты тоже смотрят со скепсисом.

Николай Топорнин заметил, что российские активы в ЕС были заморожены отдельными странами объединения, и потому соответсвующие решения могут приниматься только на национальном уровне . Пока такие механизмы только разрабатываются.

— Не стоит забывать, что страны ЕС не прекратили экономические отношения с Россией, многие продолжают закупать и энергоресурсы, и удобрения. То есть полное эмбарго, которое предполагается при признании государства «спонсором терроризма», с РФ невозможно , — добавил эксперт.

В Москве неоднократно говорили о незаконности процедуры конфискации активов, называя ее откровенным воровством. На резолюцию ЕП российская сторона реагирует без удивления.

— Европарламент превратился уже в некий рудимент , который ничего не решает, а только разжигает вражду между странами. То, что они одобрили против РФ резолюцию, не имеющую юридического значения, нисколько не удивляет. Хотя по хорошему в ответ можно было бы выпустить документ, который признает все страны НАТО «спонсорами терроризма» за уничтожение мирного населения Югославии, Ливии, Ирака и Афганистана, — сказал «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.