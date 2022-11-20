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Силуанов рассказал об отношении России к резолюции ООН о репарациях Украине

Силуанов: резолюция о репарациях Украине не имеет никакой юридической силы
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Россия расценивает резолюцию ООН о репарациях Украине исключительно как политическое заявление, у которого не будет продолжения, заявил 20 ноября министр финансов России Антон Силуанов во время выступления на телеканале «Россия 1».

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Выступая в программе «Москва. Кремль. Путин», Силуанов заявил, что указанная резолюция не имеет никакой юридической силы, поэтому она расценивается как чисто политическое заявление, «которое не будет иметь под собой продолжения».

14 ноября Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ. Проект резолюции предусматривает формирование «международного реестра», в который будет вноситься информация об ущербе, потерях или вреде Украине со стороны России.

В тот же день постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Он указал, что Запад давно хочет использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву.

Тогда же первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что механизм взимания выплат с РФ является попыткой создать закон для присвоения российских активов.

На следующий день глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И заявили, что отрицательно отнеслись к резолюции ГА ООН о конфискации российских активов для якобы компенсаций Украине.

До этого, 20 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал кражей заморозку российских валютных резервов Западом.

Как сообщал Силуанов в марте, западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. По его словам, Запад начал экономическую войну против России.

Международные резервы России состоят из золота, наличной и безналичной иностранной валюты. Всего на конец 2021 года объем резервов составил $612,9 млрд: $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд — золото. При этом ЦБ по итогам прошлого года нарастил запасы наличной валюты на 8,1%, до $38 млрд.

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