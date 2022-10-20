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Мишустин назвал кражей заморозку российских валютных резервов Западом

Премьер Мишустин обвинил Запад в краже сотен миллиардов долларов валютных резервов России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Запад фактически украл российские валютные резервы. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на международном экспортном форуме «Сделано в России» в четверг, 20 октября.

Он отметил, что недружественные страны постарались нанести как можно больший ущерб российской промышленности, финансовой системе и запугать деловое сообщество, вводя все новые пакеты санкций.

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«Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов.

Террористическим атакам подверглась газотранспортная инфраструктура», — приводятся слова премьера на сайте aif.ru.

Мишустин подчеркнул, что представители Запада откровенно игнорируют декларировавшиеся ранее и казавшиеся незыблемыми правила совместной работы, сообщается на сайте kp.ru.

Он отметил, что оппонентов России не остановило даже то, что в открытой экономике многие рынки связаны и в конечном итоге подобные действия бьют по самим инициаторам.

«Они уже сталкиваются с рекордным ростом цен, дорожающими газом и электроэнергией, бензином и хлебом. Во многих государствах так называемого развитого мира, еще недавно гордившегося зелеными технологиями, возвращаются к углю как источнику энергии», — сказал Мишустин.

Также он подчеркнул, что абсурдными выглядят сами намерения исключить Россию из глобальной торговли, пишет «Москва 24».

«С давних времен наша страна была и остается ее важной составляющей, да и мировую промышленность без российских ресурсов и товаров представить сложно», — заключил он.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. По его словам, Запад начал экономическую войну против России.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Международные резервы России состоят из золота, наличной и безналичной иностранной валюты. Всего на конец 2021 года объем резервов составил $612,9 млрд: $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд — золото. При этом ЦБ по итогам прошлого года нарастил запасы наличной валюты на 8,1%, до $38 млрд.

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