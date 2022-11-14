Небензя назвал ничтожным проект резолюции ГА ООН о «репарациях» Киеву

Инициатива западных стран создать через Генеральную Ассамблею (ГА) ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Об этом заявил 14 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на спецсессии ГА по Украине.

В ходе заседания представители государств рассматривают проект резолюции о взимании репараций с России. По словам Небензи, очевидна ущербность инициативы.

«С юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически ничтожными и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Запад давно хочет использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву.

13 ноября первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что механизм взимания выплат с РФ, вынесенный на рассмотрение Генассамблеей ООН, является попыткой создать закон для присвоения российских активов.

Он указал, что изъятые таким образом якобы ради восстановления справедливости по отношению к пострадавшей Украине средства будут использованы для оказания военной и финансовой помощи Киеву.

В начале октября министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил, что стороны сошлись во мнении о выплате Россией компенсаций Украине. Также министр указал, что после завершения конфликта Украина должна рассчитывать также на территориальную интегральность и «привлечение виновных в военных преступлениях к ответственности».

После этого официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова раскритиковала требование Германии и Польши в адрес РФ выплатить репарации Украине. Если кому и поднимать тему компенсаций, то явно не этим странам, отметила дипломат.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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