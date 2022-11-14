Реклама
Прямой эфир
Мир
Минфин Украины ждет от Запада $7,8 млрд до конца года
Мир
США внесли в антироссийский санкционный список 14 человек и 28 компаний
Интернет
Twitter перестанет указывать устройства авторов постов в соцсети
Экономика
Цены на газ в Европе достигли $1200 за 1 тыс. куб. м
Мир
США разрешили операции с рядом подсанкционных российских компаний
Общество
Власти Херсонской области обеспечат безопасность жителей левобережья
Политика
В Совфеде назвали сотрясением воздуха планы ЕП объявить РФ страной-террористом
Туризм
Визовые центры Италии с 15 ноября перестанут принимать пятилетние российские паспорта
Экономика
Таможенная подкомиссия одобрила увеличение квоты на экспорт зерна до 25,5 млн т
Общество
Суд приговорил экс-главу фан-клуба «Спартака» к двум годам условно
Мир
Небензя назвал ничтожным проект резолюции ГА ООН о «репарациях» Киеву
Общество
ФНС и МВД организовали налоговую проверку в сети кафе «АндерСон»
Сюжет:

Небензя назвал ничтожным проект резолюции ГА ООН о «репарациях» Киеву

Небензя: проект резолюции ГА ООН по «репарациям» Киеву юридически ничтожен
0
Фото: REUTERS/Murad Sezer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инициатива западных стран создать через Генеральную Ассамблею (ГА) ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Об этом заявил 14 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на спецсессии ГА по Украине.

В ходе заседания представители государств рассматривают проект резолюции о взимании репараций с России. По словам Небензи, очевидна ущербность инициативы.

«С юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически ничтожными и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права», — отметил дипломат.

Уговор дарения: сможет ли ЕС передать замороженные активы РФ Украине
И какие последствия грозят самой Европе

Он подчеркнул, что Запад давно хочет использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву.

13 ноября первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что механизм взимания выплат с РФ, вынесенный на рассмотрение Генассамблеей ООН, является попыткой создать закон для присвоения российских активов.

Он указал, что изъятые таким образом якобы ради восстановления справедливости по отношению к пострадавшей Украине средства будут использованы для оказания военной и финансовой помощи Киеву.

В начале октября министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил, что стороны сошлись во мнении о выплате Россией компенсаций Украине. Также министр указал, что после завершения конфликта Украина должна рассчитывать также на территориальную интегральность и «привлечение виновных в военных преступлениях к ответственности».

После этого официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова раскритиковала требование Германии и Польши в адрес РФ выплатить репарации Украине. Если кому и поднимать тему компенсаций, то явно не этим странам, отметила дипломат.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022