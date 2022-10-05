МИД РФ назвал аморальными требования ФРГ и Польши выплатить репарации Украине

Требование Германии и Польши в адрес России выплатить репарации Украине непристойно и аморально, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Вообще просто неприлично, неприлично, непристойно и абсолютно аморально, что Польше и что Германии на совместном медиамероприятии, пресс-конференции заявлять подобное, требуя от России каких-то компенсаций за период любой исторический. Не Польше и не Германии это делать», — подчеркнула дипломат в эфире радиостанции «Спутник» в среду, 5 октября.

15 сентября президент Польши Анджей Дуда поддержал идею потребовать репарации от России за ущерб, нанесенный республике в годы Второй мировой войны. По словам польского лидера, убытки, понесенные Польшей во время войны, составляют 6,2 млрд злотых — около $1,3 трлн.

Ранее Варшава обратилась с аналогичным запросом к Берлину, потребовав от Германии выплатить эту сумму в качестве компенсации.

3 октября бывший вице-президент бундестага, член партии ХДС/ХСС Йоханнес Зингхаммер предрек Германии банкротство в случае выплат Польше репараций за ущерб, который был причинен во время Второй мировой войны.

В этот же день министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций. Он выразил уверенность, что выплата ФРГ репараций позволит улучшить отношения между Берлином и Варшавой. На следующий день ФРГ назвала закрытым вопрос о репарациях Польше.

В сентябре глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский оценил шансы Варшавы на получение репараций от Москвы и Берлина. По его словам, в отношении Германии «это трудный вопрос, но реальный». В то же время «в отношении России такой, какая она сегодня есть, — это невозможно», указал он в ходе выступления перед избирателями в Прушкове.

Вопрос о репарациях Польша поднимает в течение нескольких последних лет. В частности, в 2017 году парламент страны учредил комитет по регулированию выплаты ФРГ репараций.