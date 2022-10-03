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Экс-депутат бундестага предрек банкротство ФРГ в случае выплаты репараций Польше

Экс-депутат бундестага Зингхаммер: требованиями репараций Польша хочет обанкротить ФРГ
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Фото: Global Look Press/Виктор Лисицын
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Бывший вице-президент бундестага, член партии ХДС/ХСС Йоханнес Зингхаммер 3 октября написал в Twitter, что Германия обанкротится, если выплатит Польше репарации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

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«Польша официально требует выплатить ей репарации, которые немедленно приведут Германию к финансовому краху», — заявил Зингхаммер.

Ранее в этот же день министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций. Он выразил уверенность, что выплата ФРГ репараций позволит улучшить отношения между Берлином и Варшавой.

Вопрос о репарациях Польша поднимает в течение нескольких последних лет. В частности, в 2017 году парламент страны учредил комитет по регулированию выплаты ФРГ репараций.

1 сентября 2022 года газета Rzeczpospolita написала, что Польша намерена потребовать от Германии военные репарации на $1,3 трлн.

Вскоре польский портал Niezalezna.pl сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц намекнул на пересмотр границы с Польшей в ответ на их требование о репарациях.

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