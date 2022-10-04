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Германия назвала закрытым вопрос о репарациях Польше

Глава МИД Германии Бербок: вопрос о репарациях Польше закрыт
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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала закрытым вопрос о репарациях Польше за ущерб во время Второй мировой войны. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает агентство Reuters.

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«Вопрос о репарациях с точки зрения федерального правительства закрыт», — сказала Бербок во время совместной пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау.

Бербок рассказала журналистам, что обсудила с ним дипломатическую ноту Польши и подтвердила ранее высказывавшуюся позицию правительства Германии. При этом она заявила, что Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за преступления страны в годы Второй мировой войны.

Накануне глава МИД Польши подписал ноту с требованием репараций от Германии. Он призвал Берлин предпринять действия по урегулированию вопроса о компенсации материальных и нематериальных потерь за годы гитлеровской агрессии и оккупации в 1939-1945 годах.

В ответ экс-депутат бундестага Йоханнес Зингхаммер оценил новые требования Польши как попытку обанкротить Германию.

Ранее, в начале сентября, газета Rzeczpospolita написала, что власти Польши решили вновь потребовать от Германии военные репарации за разрушения и жертвы, которые страна понесла в период Второй мировой войны. По словам главы правящей партии республики «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, которые приводит издание, понесенные Польшей убытки оцениваются в 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн).

Политик отметил, что эта цифра — «самая ограниченная и консервативная», в действительности же потери, понесенные страной, можно было бы оценить значительно выше.

До этого Качиньский заявлял, что Варшава не станет сдавать позиции в вопросе получения от Германии репараций.

Кроме того, в Польше заявляли о якобы праве на получение военных репараций от России.

Вопрос о требовании новых выплат от Германии подняли в Польше несколько лет назад. В 2017 году парламент страны учредил комитет по регулированию выплаты ФРГ репараций. Берлин, в свою очередь, отклонил требования Варшавы, указав, что крупные репарации уже были выплачены.

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