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В Польше заявили о намерении добиться репараций от Германии

Глава правящей партии Польши Качиньский заявил о намерении добиться репараций от Германии
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Фото: Global Look Press/Fotostand/Dostmann
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Польша не станет сдавать позиции в вопросе получения от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб. Об этом 2 июля заявил глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

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«Мы не можем отступать, мы не можем быть мягкими. Мы не можем давать другим и ничего не требовать взамен, просто потому, что это всегда плохо кончается. Мы должны твердо отстаивать свои интересы и в то же время знать, каковы они на самом деле. Знать, например, что если мы помогаем Украине, а никто не помогает так, как мы, то мы защищаем польские интересы», — сказал он во время встречи с избирателями в городе Белосток.

В 2021 году посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что Польша своим существованием обязана победе Советского Союза над гитлеровской Германией. Он уточнил: Варшава, несмотря на публичные заявления некоторых польских дипломатов, не подавала официальных обращений к РФ с просьбой выплатить репарации. До этого замглавы МИД Польши Павел Яблонский сказал, что Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.

До этого, в 2019 году, в пресс-службе МИД Польши заявили «Известиям», что Варшава продолжит требовать репарации от Берлина, пока ФРГ не выплатит всю сумму. Между тем в МИД Германии «Известиям» сказали, что считают вопрос окончательно урегулированным, но признают моральную и политическую ответственность за преступления нацистов.

По итогам Потсдамской конференции в 1945 году Москва и Варшава условились, что последняя получает репарации из доли СССР, который, в свою очередь, взимает их с восточной зоны Германии.

Позднее в 1954 году между Польской Народной Республикой (ПНР) и СССР было заключено соглашение, по которому обе страны отказывались от претензий к «братской» ГДР. Именно к этому договору апеллирует Германия.

С точки зрения Варшавы он недействителен, поскольку коммунистическая ПНР подписала соглашение под давлением Москвы, а мнение польской общественности тогда якобы не учитывалось.

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