Полянский обвинил Запад в желании узаконить кражу российских активов

Механизм взимания «репараций» с РФ, вынесенный на рассмотрение Генассамблеей ООН, является попыткой создать законную основу для присвоения российских активов. Об этом в воскресенье, 13 ноября, заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«Наши бывшие западные партнеры пытаются через Генассамблею придать некую видимость легитимности своим попыткам присвоить (а точнее — попросту украсть) замороженные на Западе российские активы», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению дипломата, изъятые таким образом якобы ради восстановления справедливости по отношению к пострадавшей Украине средства будут использованы для оказания военной и финансовой помощи Киеву. Также он указал на «двойные стандарты» авторов инициативы, прикрывающихся «волей международного сообщества», и призвал в таком случае не ограничиваться полумерами.

«Пусть <...> будут готовы возместить ущерб, нанесенный развивающимся странам столетиями колониальной политики, рабства и грабежа природных ресурсов. Не говоря уже о сотнях агрессий и вторжений», — подчеркнул Полянский.

Ранее, 5 октября, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова раскритиковала требование Германии и Польши в адрес РФ выплатить репарации Украине. Если кому и поднимать тему компенсаций, то явно не этим странам, отметила она.

До этого, 20 сентября, Лиз Трасс, занимавшая на тот момент пост главы правительства Великобритании, также выразила мнение о том, что российская сторона обязана возместить ущерб от проведения спецоперации и гарантировать, что больше никогда «не сможет угрожать граничащим с ней странам».

Кроме того, 15 сентября президент Польши Анджей Дуда поддержал идею потребовать репарации от России за ущерб, нанесенный республике в годы Второй мировой войны. По словам польского лидера, убытки, понесенные Польшей во время войны, составляют 6,2 млрд злотых — около $1,3 трлн.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие идеи лишь вредят репутации страны и существенно осложняют контакты не только с Россией, но и с польскими союзниками.