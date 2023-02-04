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Ожидания и нереальность: Киеву не пообещали ускоренного вступления в ЕС

Чем еще закончился саммит Евросоюза и Украины
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Вступление Украины в Евросоюз будет зависеть от ее успехов в подготовке к этому шагу. Об этом по итогам саммита ЕС – Украина 3 февраля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Несмотря на стремление Киева ускорить процесс, пока Брюссель оценивает уровень подготовки Украины к членству в объединении как «ранний». Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что в ближайшие годы добиться прогресса на этом поприще не удастся. В то же время гости из Брюсселя вновь пообещали Киеву военную поддержку и санкции против РФ.

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Ложные надежды

3 февраля в Киеве собрались ключевые фигуры ЕС — главы Еврокомиссии (ЕК), европейской дипломатии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель и Шарль Мишель. Вместе с 15 еврокомиссарами они приехали на саммит ЕС – Украина еще 2 февраля. Это уже 24-я по счету встреча в таком формате и первая после 24 февраля прошлого года.

Центральной темой обсуждений стала перспектива членства Украины в Евросоюзе. Напомним, 23 июня она получила статус кандидата в члены. Накануне саммита украинский премьер-министр Денис Шмыгаль представил план по вступлению страны в объединение за два года.

«У нас есть очень амбициозный план по вступлению в ЕС в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, в 2023 году, у нас может уже быть предварительная стадия переговоров», — сказал глава украинского правительства.

Ожидания и нереальность
саммит
Фото: Global Look Press/Sarsenov Daniiar/Ukrainian Presi

Однако, как отметило еще накануне саммита издание Politico, «никто в ЕС не считает это реалистичным». Другие западные СМИ также писали о том, что Украине понадобятся «световые годы», чтобы стать частью ЕС. По данным FT, представители некоторых европейских столиц предупредили руководство ЕС: не надо давать Киеву ложные надежды на возможность вступить в сообщество в ближайшие годы.

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Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита повторил: цель — начать переговоры в этом году. Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, осторожно попыталась отговорить Киев от спешки. «Вступление Украины в ЕС будет зависеть от ее успехов в подготовке к этому шагу, никаких жестких сроков для вступления и даже для начала переговоров не существует», — отметила глава ЕК. Тем не менее гости из Брюсселя отличились и эмоциональными речами. «Украина — это ЕС, ЕС — это Украина», — сказал Шарль Мишель, пообещав поддерживать Киев на каждом шагу по пути в объединение.

Украинские власти на этой неделе активно готовились к саммиту, устраивая массовые обыски у депутатов и бизнесменов. Особенное внимание было уделено представителям Минобороны страны. Тем не менее в Брюсселе, согласно докладу ЕК от 2 января, уровень подготовки Киева к членству пока оценивают как «ранний». В исследовании отмечается, что предусмотренный экспертами для кандидатов в ЕС «продвинутый» уровень готовности к началу процесса присоединения Украиной не достигнут ни в одной из исследованных областей.

В экспертном сообществе считают, что в ближайшее время Киеву не удастся достигнуть большого прогресса.

Ожидания и нереальность
саммит
Фото: Global Look Press

В истории ЕС ни одной стране не удавалось за столь короткий срок выполнить все необходимые условия, чтобы претендовать на статус члена. Разумеется, украинский план — вступить в ЕС за два года­ ­— фантастический, ­ — заявил «Известиям» доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

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Он отметил, что, как заявляет сам Киев, из-за боевых действий разрушено почти 50% экономики Украины. «То есть уничтожены энергетические потенциалы, заводы, фабрики. И это будет непросто восстановить. Очевидно, что потребуется не один год», — добавил эксперт.

По его словам, далеко не все члены объединения поддерживает вступление Украины в ЕС и вряд ли скептиков удастся убедить в ближайшее время.

— Интересы тех, кто предлагает Киеву «ускоренный путь» в ЕС, расходятся с интересами Европы и ее граждан. Членам союза пришлось пройти путь тяжелейших реформ. С этой точки зрения было бы несправедливо предлагать Киеву какую-то особую процедуру, — заявил «Известиям» депутат ЕП от Словакии Милан Угрик.

На Украине царит коррупция, а сейчас ее возможности проводить реформы объективно ограниченны, считает он.

Ожидания и нереальность
Саммит
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

Другие возможности

В то же время ЕС продолжает наращивать сотрудничество с Украиной на базе уже имеющегося соглашения об ассоциации (полноценно оно вступило в силу в 2017 году).

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В Киев Урсула фон дер Ляйен приехала не только с 35 млн LED-лампочек для украинцев, но и с предложением усилить энергетическую кооперацию. В том числе глава ЕК пригласила Киев принять участие в системе совместных закупок газа. «Мы хотим наилучшим образом использовать общее рыночное влияние», — сказала она еще 2 февраля во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил заинтересованность Киева не только в совместных закупках газа, но и в предоставлении украинских подземных хранилищ (ПХГ) для создания стратегических запасов странами ЕС.

Николай Топорнин допускает, что ЕС может разработать для Украины специальный статус.

Этот статус, конечно, не позволит Киеву влиять на общеевропейские решения, но Украина сможет заполучить особые экономические права и единые с ЕС хозяйственные условия. На базе соглашения об ассоциации также можно разработать новые документы об углубленном сотрудничестве, — допускает эксперт.

Официальные лица ЕС, к слову, рассказали, что обсудили 2 февраля улучшение доступа украинской продукции на европейский рынок.

Ожидания и нереальность
газохранилище
Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON

В этот же день Reuters сообщило, что государства ЕС достигли договоренности о введении потолка цен на нефтепродукты из России на уровне $100 за баррель торгующихся с премией и $45 за баррель торгующихся со скидкой.

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Санкции в годовщину

Одним из главных итогов саммита в Киеве стали новые обещания ЕС усилить давление на Россию. Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 10-й пакет санкций против Москвы будет одобрен до 24 февраля. 3 февраля она отметила, что новые санкции подразумевают ограничения на €10 млрд. По ее словам, рестрикции коснутся технологий, которые Россия использовала в ракетах и беспилотниках.

Напомним, ранее сообщалось, что в новый пакет ЕС планирует включить санкции против атомного сотрудничества с РФ. Однако пока Венгрия выступает против этой меры. Бельгия, в свою очередь, не спешит прощаться с российским алмазами.

Несмотря на разногласия, консенсус по новому пакету будет достигнут. Хотя в итоге он и будет гораздо уже, чем инициативы, которые обсуждаются сейчас. Я не исключаю, что ради достижения консенсуса для той же Бельгии будут сделаны послабления. Для ЕС важнее сохранить свое политическое лицо и принять хоть какие-то меры, — сообщила «Известиям» директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО Екатерина Арапова.

Также в Киеве обсудили конфискацию российских активов. Представители ЕС заверили украинскую сторону в том, что активизируют свои усилия по использованию замороженных средств для восстановления Украины. Тем не менее Брюссель не сообщил о подвижках в необходимых для этого правовых реформах. К слову, пока законодательство стран ЕС не позволяет конфисковывать активы других государств.

Ожидания и нереальность
саммит
Фото: Global Look Press
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Не обошли стороной на саммите и военную помощь. Жозеп Боррель сказал, что ЕС предоставит Киеву €25 млн для разминирования потенциально опасных территорий. Шарль Мишель добавил: объединение будет поддерживать Украину всеми возможными способами, столько сколько необходимо. Глава Евросовета напомнил, что на 2023 год уже запланирована финансовая помощь Украине в размере €18 млрд.

Сейчас в ЕС развернулась дискуссия по поводу поставок Киеву истребителей. Если ФРГ и другие страны центральной Европы пока смотрят на это с опасением, то Прибалтика и Польша настаивают на передаче F-16. Комментируя эту информацию, официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков отметил: «Агрессивно настроенные страны делают всё возможное для усиления дальнейшей конфронтации с Россией».

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