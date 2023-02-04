Ожидания и нереальность: Киеву не пообещали ускоренного вступления в ЕС

Вступление Украины в Евросоюз будет зависеть от ее успехов в подготовке к этому шагу . Об этом по итогам саммита ЕС – Украина 3 февраля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен . Несмотря на стремление Киева ускорить процесс, пока Брюссель оценивает уровень подготовки Украины к членству в объединении как «ранний» . Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что в ближайшие годы добиться прогресса на этом поприще не удастся. В то же время гости из Брюсселя вновь пообещали Киеву военную поддержку и санкции против РФ .

Ложные надежды

3 февраля в Киеве собрались ключевые фигуры ЕС — главы Еврокомиссии (ЕК), европейской дипломатии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель и Шарль Мишель. Вместе с 15 еврокомиссарами они приехали на саммит ЕС – Украина еще 2 февраля. Это уже 24-я по счету встреча в таком формате и первая после 24 февраля прошлого года.

Центральной темой обсуждений стала перспектива членства Украины в Евросоюзе . Напомним, 23 июня она получила статус кандидата в члены. Накануне саммита украинский премьер-министр Денис Шмыгаль представил план по вступлению страны в объединение за два года .

«У нас есть очень амбициозный план по вступлению в ЕС в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, в 2023 году, у нас может уже быть предварительная стадия переговоров», — сказал глава украинского правительства.

Ожидания и нереальность Фото: Global Look Press/Sarsenov Daniiar/Ukrainian Presi

Однако, как отметило еще накануне саммита издание Politico, «никто в ЕС не считает это реалистичным» . Другие западные СМИ также писали о том, что Украине понадобятся «световые годы», чтобы стать частью ЕС . По данным FT, представители некоторых европейских столиц предупредили руководство ЕС: не надо давать Киеву ложные надежды на возможность вступить в сообщество в ближайшие годы.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита повторил: цель — начать переговоры в этом году. Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, осторожно попыталась отговорить Киев от спешки . «Вступление Украины в ЕС будет зависеть от ее успехов в подготовке к этому шагу, никаких жестких сроков для вступления и даже для начала переговоров не существует», — отметила глава ЕК. Тем не менее гости из Брюсселя отличились и эмоциональными речами. «Украина — это ЕС, ЕС — это Украина», — сказал Шарль Мишель, пообещав поддерживать Киев на каждом шагу по пути в объединение.

Украинские власти на этой неделе активно готовились к саммиту, устраивая массовые обыски у депутатов и бизнесменов. Особенное внимание было уделено представителям Минобороны страны. Тем не менее в Брюсселе, согласно докладу ЕК от 2 января, уровень подготовки Киева к членству пока оценивают как «ранний» . В исследовании отмечается, что предусмотренный экспертами для кандидатов в ЕС «продвинутый» уровень готовности к началу процесса присоединения Украиной не достигнут ни в одной из исследованных областей.

В экспертном сообществе считают, что в ближайшее время Киеву не удастся достигнуть большого прогресса.

Ожидания и нереальность Фото: Global Look Press

— В истории ЕС ни одной стране не удавалось за столь короткий срок выполнить все необходимые условия, чтобы претендовать на статус члена . Разумеется, украинский план — вступить в ЕС за два года­ ­— фантастический, ­ — заявил «Известиям» доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

Он отметил, что, как заявляет сам Киев, из-за боевых действий разрушено почти 50% экономики Украины. «То есть уничтожены энергетические потенциалы, заводы, фабрики. И это будет непросто восстановить. Очевидно, что потребуется не один год», — добавил эксперт.

По его словам, далеко не все члены объединения поддерживает вступление Украины в ЕС и вряд ли скептиков удастся убедить в ближайшее время.

— Интересы тех, кто предлагает Киеву «ускоренный путь» в ЕС, расходятся с интересами Европы и ее граждан. Членам союза пришлось пройти путь тяжелейших реформ. С этой точки зрения было бы несправедливо предлагать Киеву какую-то особую процедуру , — заявил «Известиям» депутат ЕП от Словакии Милан Угрик.

На Украине царит коррупция, а сейчас ее возможности проводить реформы объективно ограниченны, считает он.

Ожидания и нереальность Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

Другие возможности

В то же время ЕС продолжает наращивать сотрудничество с Украиной на базе уже имеющегося соглашения об ассоциации (полноценно оно вступило в силу в 2017 году).

В Киев Урсула фон дер Ляйен приехала не только с 35 млн LED-лампочек для украинцев, но и с предложением усилить энергетическую кооперацию . В том числе глава ЕК пригласила Киев принять участие в системе совместных закупок газа. «Мы хотим наилучшим образом использовать общее рыночное влияние», — сказала она еще 2 февраля во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил заинтересованность Киева не только в совместных закупках газа, но и в предоставлении украинских подземных хранилищ (ПХГ) для создания стратегических запасов странами ЕС.

Николай Топорнин допускает, что ЕС может разработать для Украины специальный статус .

— Этот статус, конечно, не позволит Киеву влиять на общеевропейские решения, но Украина сможет заполучить особые экономические права и единые с ЕС хозяйственные условия. На базе соглашения об ассоциации также можно разработать новые документы об углубленном сотрудничестве, — допускает эксперт.

Официальные лица ЕС, к слову, рассказали, что обсудили 2 февраля улучшение доступа украинской продукции на европейский рынок.

Ожидания и нереальность Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON

В этот же день Reuters сообщило, что государства ЕС достигли договоренности о введении потолка цен на нефтепродукты из России на уровне $100 за баррель торгующихся с премией и $45 за баррель торгующихся со скидкой.

Санкции в годовщину

Одним из главных итогов саммита в Киеве стали новые обещания ЕС усилить давление на Россию. Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 10-й пакет санкций против Москвы будет одобрен до 24 февраля . 3 февраля она отметила, что новые санкции подразумевают ограничения на €10 млрд. По ее словам, рестрикции коснутся технологий, которые Россия использовала в ракетах и беспилотниках.

Напомним, ранее сообщалось, что в новый пакет ЕС планирует включить санкции против атомного сотрудничества с РФ. Однако пока Венгрия выступает против этой меры. Бельгия, в свою очередь, не спешит прощаться с российским алмазами.

— Несмотря на разногласия, консенсус по новому пакету будет достигнут. Хотя в итоге он и будет гораздо уже, чем инициативы, которые обсуждаются сейчас . Я не исключаю, что ради достижения консенсуса для той же Бельгии будут сделаны послабления. Для ЕС важнее сохранить свое политическое лицо и принять хоть какие-то меры , — сообщила «Известиям» директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО Екатерина Арапова.

Также в Киеве обсудили конфискацию российских активов . Представители ЕС заверили украинскую сторону в том, что активизируют свои усилия по использованию замороженных средств для восстановления Украины. Тем не менее Брюссель не сообщил о подвижках в необходимых для этого правовых реформах . К слову, пока законодательство стран ЕС не позволяет конфисковывать активы других государств.

Ожидания и нереальность Фото: Global Look Press

Не обошли стороной на саммите и военную помощь. Жозеп Боррель сказал, что ЕС предоставит Киеву €25 млн для разминирования потенциально опасных территорий . Шарль Мишель добавил: объединение будет поддерживать Украину всеми возможными способами, столько сколько необходимо. Глава Евросовета напомнил, что на 2023 год уже запланирована финансовая помощь Украине в размере €18 млрд.