Германия в будущем может решиться и на поставки боевых самолетов Киеву . Такое решение Берлин способен принять в том случае, если танки Leopard 2 через несколько месяцев не принесут желаемого успеха. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат комитета бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте . По его словам, сейчас некоторые государства попросту не заинтересованы в установлении мира , а вместо серьезного обсуждения конфликта и поиска компромиссов звучит «победная» риторика против России.

«Складывается впечатление, что Шольца подталкивали к этому решению извне»

— Как вы лично оцениваете решение правительства ФРГ поставить танки Leopard 2?

— Думаю, решение о поставке Leopard 2 было неверным по ряду причин . Во-первых, самому бундесверу не хватает танков . Около года назад канцлер Олаф Шольц провозгласил смену вех (нем. Zeitwende): он пообещал выделить на нужды армии €100 млрд и поставил цель укрепить бундесвер примерно через год . Однако, к сожалению, приходится констатировать, что после этого Zeitwende бундесвер слаб как никогда, потому что оружие передается. Так что это ошибка .

Во-вторых, другие страны тоже рассматривают возможность передачи Leopard 2. Тут надо отметить, что немецкая промышленность не сможет их произвести в ближайшее время . Кроме того, кажется, что американские оружейные компании уже пытаются воспользоваться ситуацией и вести бизнес в основном на европейском рынке . Конечно, это также наносит ущерб немецкой промышленности.

И в-третьих, самый важный момент заключается в том, что это еще один шаг к большей военной эскалации . Пройдена очередная черта. Большинство [немецких] политиков даже не знают, что там происходит. Они не знают военной обстановки, однако делают еще один шаг к эскалации . И я это отвергаю.

Это еще один_1 Канцлер Германии Олаф Шольц произносит речь перед танком Leopard 2 во время визита на военную базу бундесвера в Бергене, Германия Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

— Почему Германия так долго решалась на поставки? Это связано со сложными дискуссиями внутри правительства? Или все-таки Берлин ждал отмашки от США? Ведь теперь и Вашингтон собирается поставить Abrams.

— Это было связано с тем, что канцлер, вероятно, хотел бы предотвратить эскалацию . Но, конечно, здесь роль играют и международные обязательства. Существует большое давление с разных сторон. Складывается впечатление, что Шольца подталкивали к этому решению извне . И в конце концов он согласился.

— Технически ФРГ готова к поставкам танков? Ранее сообщалось, что на вооружении самого бундесвера их не так много.

— Да, бундесвер и до этого был не в лучшем состоянии . Много старого оружия, которое надо обновить, другие серьезные проблемы. А сейчас оружие раздают. Это серьезная проблема для бундесвера. Танков не хватает. И, конечно, это касается и Leopard 2. То есть нашим солдатам здесь просто будет не на чем тренироваться . Бундесвер должен быть готов защищаться. На это идут деньги налогоплательщиков. Нельзя просто отдать запасы бундесвера.

Это еще один_2 Американский танк M1A1 Abrams выезжает из автопарка во время учений Allied Spirit VIII в Объединенном многонациональном центре готовности армии США в Хоэнфельсе, Германия Фото: Global Look Press/soldiersmediacenter

«Звучит «победная» риторика против России вместо серьезного обсуждения конфликта»

— Очевидно, что Россия воспримет это решение как новый виток эскалации. То есть вероятны ответные меры. Получается, Европе сейчас неинтересно попытаться найти дипломатические решения конфликта?

— В каком-то смысле это так. Исходят из того, что единственная возможность гарантировать мир — это поставки оружия. Тех, кто требует дипломатических решений, зачастую не приглашают на дебаты . Когда в Германии говорят об Украине, то, как правило, только о вооружении. Звучит «победная» риторика против России вместо серьезного обсуждения конфликта и поиска компромиссов .

Очевидно, что есть государства, которые в первую очередь не заинтересованы в скорейшем установлении мира. Они даже рады, если этот конфликт продолжится и Россия в нем ослабнет . Некоторое время назад мы слышали в новостях, что США увеличивают свою военную цель на Украине. Я задаюсь вопросом, почему у США есть военные цели на Украине, если они не участники <военных действий>?

Конечно же, Киев зависит в своих военных действиях не только от Вашингтона, но и от других западных столиц, которые поставляют оружие. И последних не волнует скорейший мир, они преследуют геополитический интерес в том, чтобы Россия была ослаблена в военном плане. Если завтра наступит мир, то этого не получится. Так что определенно есть те, кто не заинтересован в быстром нахождении дипломатического решения.

Это еще один_3 Истребитель люфтваффе Eurofighter Typhoon выгоняют из ангара на авиабазе Витмундхафен Фото: Global Look Press/Hauke-Christian Dittrich

— Объявляя о поставках Leopard 2, Олаф Шольц отверг возможность предоставить боевые самолеты. Может ли Берлин в будущем поменять мнение?

— Я думаю, что это возможно. Мы ведь долгое время думали, что основные боевые танки не будут поставлены. Однако так было только некоторое время. Какие есть причины полагать, что боевые самолеты тоже не будут отправлены? То, что это приведет к дальнейшей эскалации?

Но ведь и отправка боевых танков, которых не хватает бундесверу, ведет к ней. И всё же решение об их поставке было принято. То же самое может потом быть и с истребителями, хотя сегодня такая возможность исключается. Я могу представить, что через 2–3 месяца, если поставка Leopard 2 не принесет желаемого успеха, задумаются и о поставке боевых самолетов. Это, конечно, было бы большой ошибкой, но я могу представить, что это случится.