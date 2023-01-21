Оружие по секрету: Болгария тайно снабжала Украину боеприпасами

В Болгарии разразился громкий скандал. Выяснилось, что София поставляла Киеву оружие, боеприпасы и дизельное топливо, хотя официально власти страны о военной помощи не объявляли. Подробности — в материале «Известий».

Что известно о поставках на Украину

Весной 2022 года Болгария тайно поставляла Украине топливо и оружие советского образца. Об этом говорится в публикациях немецкого издания Welt и американского Politico. Сообщается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в апреле посетил Софию. «Мы знали, что на болгарских складах много оружия. Президент Зеленский отправил меня, чтобы я использовал дипломатические рычаги для получения нужных материалов», — рассказал он.

Оружие по секрету Фото: Global Look Press/IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI

В ходе переговоров стороны договорились о поставках вооружения. При этом правительство Болгарии не стало заключать с Киевом официальное соглашение. На камеры политики объявили только о том, что София будет ремонтировать украинскую технику. Реально Болгария через посреднические компании из других стран НАТО запустила передачу вооружения. По данным Welt, оплачивали поставки США и Великобритания. Главный маршрут проходил через польский аэропорт Жешув, за первые четыре месяца российской спецоперации болгарские транспортные самолеты совершили туда минимум 60 рейсов. Кроме того, использовались сухопутные маршруты через Румынию и Венгрию.

Кирил Петков, который до августа 2022 года возглавлял правительство Болгарии, подтвердил экспорт вооружений. «По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на начальном этапе войны, поступило из Болгарии », — сказал он. Болгария также покрывала 40% потребностей Украины в дизельном топливе. Агентство Bloomberg при этом сообщает, что Болгария через посредников передала и тяжелое вооружение, в том числе советские танки Т-72. Действующий министр обороны Димитр Стоянов, впрочем, эту информацию опровергает: «Танки являются собственностью болгарской армии и находятся в наших подразделениях».

Как в Болгарии относятся к СВО

Болгария переживает затяжной политический кризис. В 2021 году в стране три раза проводились парламентские выборы. Тогда в ноябре победила коалиция «Продолжаем перемены» во главе с бывшим министром экономики Кирилом Петковым. В нее вошли представители одноименной партии, а также социалисты и партии «Есть такой народ» (ЕТН) и «Демократическая Болгария».

После начала военной операции на Украине правительство Петкова заняло однозначную антироссийскую позицию . София первой в ЕС отказалась от покупки российского газа за рубли , в результате в конце апреля Россия прекратила экспорт топлива. Это притом что Болгария на 90% зависит именно от российских поставок. Правительство Петкова также заморозило строительство «Росатомом» АЭС в городе Белене . В июне Болгария вместе с Северной Македонией и Черногорией закрыла свое воздушное пространство для транзитного полета в Сербию российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Крупнейший кризис двусторонних отношений разразился в июле, когда Болгария выслала 70 российских дипломатов. В российском МИДе раздумывали о зеркальных мерах, что в конечном итоге могло привести к разрыву дипотношений. В итоге ограничились ответной высылкой 14 болгарских дипработников.

Оружие по секрету Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Правительство Петкова попыталось официально одобрить поставки оружия на Украину, но против выступили социалисты из собственной правительственной коалиции. Раскритиковал идею и президент страны Румен Радев. «Категорическое нет предоставлению Украине военной помощи. Это означало бы шаг к вовлечению Болгарии в конфликт. К сожалению, мы видим, что призывы к миру, к скорейшему прекращению конфликта постепенно затухают, а им на смену приходит воинственная риторика», — отмечал президент.

Соцопросы показывали, что против вовлечения Болгарии в конфликт выступает большинство жителей страны. Противники действовавшего правительства устраивали также акции протеста. Например, в марте у мемориала на перевале Шипка премьер-министра Петкова забросали снежками. Оппоненты нашлись и в самом правительстве. Так, Кирил Петков отправил в отставку министра обороны Стефана Янева, который заявлял, что не считает российскую спецоперацию на Украине войной.

Интересно, что уже тогда всплывала информация о тайных поставках. В июне главу оборонного предприятия «Кинтекс» Александра Михайлова обвинили в растрате и вынудили уйти в отставку. В отместку он сообщил, что самолеты с оружием летали в аэропорт Жешув. «Болгария поставила Украине 4200 т оружия и боеприпасов. Основная часть груза — 122-миллиметровые ракеты для систем залпового огня «Град», — говорил Михайлов.

В июле журналисты-расследователи выяснили, что София наладила поставки снарядов через территорию Румынии . Боеприпасы якобы были ржавые, поэтому румынский концерн RomArm, опасаясь самоподрывов, развернул один эшелон обратно в Болгарию.

​Оружие по секрету Фото: Global Look Press/Mauricio Campino

В результате громких скандалов и обострившегося экономического кризиса правящая болгарская коалиция развалилась. В октябре в стране прошли четвертые за полтора года парламентские выборы. Партия «Продолжаем перемены» уступила лидерство своим главным оппонентам из объединения ГЕРБ и объявила об уходе в оппозицию, но улучшения отношений с Москвой не произошло . Наоборот, в ноябре новый состав парламента одобрил поставки Украине вооружения . Правда, противники инициативы оспорили ее в Конституционном суде, дело пока не рассмотрено.

Что говорят эксперты

Специалисты считают, что у Болгарии богатый опыт серых поставок оружия.

— Республика еще во времена Варшавского договора выполняла деликатные поручения Советского Союза. Тому неудобно было поставлять оружие некоторым странам, а болгарские внешнеторговые компании этим спокойно занимались. С тех пор остались связи, люди, схемы. Страна бедная, оборонная промышленность по-прежнему значительная. Поэтому неудивительно, что они пытаются извлечь из сложившейся ситуации выгоду. Для них, наверное, в радость, что появились такие хорошие заказчики, как США и Евросоюз. А моральный аспект отходит, к сожалению, на второй план, — отмечает в беседе с «Известиями» заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

Эксперт Российского института стратегических исследований Оксана Петровская отмечает, что болгарское общество сильно разделено, это находит отражение и в парламенте.