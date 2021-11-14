Болгария любит троицу: кто победил на третьих за год выборах в парламент

Третьи за год парламентские выборы в Болгарии, проходившие 14 ноября, вновь привели к появлению фрагментированного Народного собрания. Партия ГЕРБ экс-премьера Бойко Борисова получила большинство голосов, но отсутствие союзников делает появление правительственной коалиции с ней во главе крайне маловероятной. Основные надежды на появление стабильного кабинета связаны с новой партией «Перемены продолжаются», уступившей ГЕРБу менее процента. Хотя многое будет зависеть от договороспособности ее лидеров, считают опрошенные "Известиями" эксперты. А вот итог президентских выборов оказался более предсказуемым: большинство голосов отошло действующему президенту Румену Радеву, который, однако, будет вынужден закрепить победу во втором туре.

Недобор у всех фронтов

Выборы в парламент Болгарии стали уже третьими за неполный год, поскольку ни одна из партий так и не смогла сформировать правительство по итогам апрельского и июльского голосований. И накануне нынешних досрочных выборов в Народное собрание было очевидно только то, что, как и в предыдущие разы, новый состав парламента окажется крайне фрагментированным, и это вновь осложнит формирование устойчивого правительства.

Участие в борьбе за 240 депутатских мандатов приняли 20 партий и семь коалиций, выставивших в общей сложности более пяти тыс. кандидатов, но реальные шансы попасть в парламент, преодолев барьер в 4%, были, судя по опросам общественного мнения, лишь у шести политических сил.

Первое место, исходя из рейтингов, должно было остаться за партией «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) экс-премьера Бойко Борисова. Опросы сулили ей 23-25% голосов. И по данным экзит-полов, в итоге она получила около 24,8%.

Болгария любит троицу Лидер партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» Бойко Борисов Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Однако коррупционные скандалы вокруг этой партии, с перерывами правившей в Болгарии больше десятилетия , отвратили от нее многих союзников. Бывший партнер ГЕРБа в предыдущем правительстве - крайне правый альянс «Объединенные патриоты», прославившийся противоречащей демократическим правилам Евросоюза политикой, - на этот раз не смог пройти в парламент. Единственной силой, выражавшей согласие вступить в коалицию с ГЕРБом, оказалась партия «Движение за права и свободы» турецкого меньшинства. Но одной ее поддержки (ей досталось чуть более 10% голосов) оказалось недостаточно для образования коалиционного правительства.

Не самым лучшим образом последние месяцы шли дела и у идейных противников Борисова. Три партии, образованные на волне прошлогодних антикоррупционных и антиправительственных протестов, - «Есть такой народ!», «Демократическая Болгария» и «Встаньте, мафия вон! Мы идем!» - так и не сумели конвертировать народный запрос на смену власти в создание правительства. Во многом – из-за недоговороспособности лидера «Есть такой народ!» Слави Трифонова, получившего первое место на июльских выборах, но отказавшегося вступать в любые коалиции.

На этом фоне электоральная поддержка партии скатилась с 24% летом до 10% сейчас. И на первый план к нынешним выборам стремительно вышла «Перемены продолжаются» - новая центристская партия, созданная в середине сентября двумя бывшими министрами временного правительства с дипломами Гарварда Кирилом Петковым и Асеном Василевым. Накануне голосования опросы давали ей порядка 16%, но финишировала она намного лучше - со вторым результатом и поддержкой 24,1% болгар.

И теперь надежды на нормальное правительство связано с тем, сможет ли эта сила объединить вокруг себя такие партии, как социалисты (с 13,7% голосов), «Демократическая Болгария» (около 7%), «Есть такой народ!» (9,9%) и «Возрождение» (4%).

Что с этого России

Еще до первых в этом году апрельских выборов в парламент Болгарии отношения Софии и Москвы были крайне непростыми. Между странами то и дело гремели шпионские скандалы, сопровождаемые высылкой дипломатов. И антироссийские заявления еще недавно правящих политиков из ГЕРБа были не редкостью.

- Болгарские дипломаты не могут на европейском уровне продвигать свою позицию так, как делают, например, венгры, улучшающие отношения с Россией, несмотря на недовольство Брюсселя. Болгарская дипломатия в основном использовала "фактор Москвы" для того, чтобы получать преференции от ЕС, - заметила «Известиям» старший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО Екатерина Шумицкая. - Думаю, ни в лучшую, ни в худшую сторону (хотя хуже уже и некуда) отношения Софии и Москвы развиваться не будут.

Тем более, по словам эксперта, на фоне глубочайшего внутриполитического кризиса в Болгарии будут поставлены на паузу любые внешнеполитические вопросы, кроме отношений с ЕС и связанные с финансовой помощью.

Болгария любит троицу Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva

Однако есть и те, кто не исключает, что хуже все-таки возможно. Например, главный редактор проекта «Балканист» Олег Бондаренко в беседе с «Известиями» предположил, что в Болгарии вполне может повториться история Чехии, где недавно пришло к власти совершенно антироссийское правительство. При том, что и прошлое нельзя было назвать особенно дружественным.

По его словам, исторически самыми вменяемыми в отношении России были болгарские социалисты, но за последние годы эта партия деградировала в политическом смысле и пережила неоднократную смену лидеров. Бойко Борисов никогда не считался пророссийским политиком, но, будучи прагматиком, он, например, дал согласие построить «Турецкий поток» через территорию Болгарии и сделать страну транзитером российского газа, когда счел это выгодным.

- Те же политики-популисты, которые сейчас соревнуются с ГЕРБом, — как правило, выпускники всяких соросовских программ. И анализировать, кто из них менее или более антироссийский, по-моему, глупо — все это новое поколение политиков выросло в духе «Россия – враг». И если у Борисова был циничный расчет, то эти ребята более идейные. Их система ценностей состоит из «плохих парней» и «хороших парней». И, естественно, Россия для них – «плохой парень», - пояснил Олег Бондаренко.

Ближе к половине

В отличие от непредсказуемых парламентских выборов, голосование за президента, хоть в нем тоже участвовало сразу 23 претендента, не обещало особых интриг и сюрпризов. Все опросы без исключения сулили победу действующему с 2017 года главе государства Румену Радеву.

- Президенту удалось синхронизировать противоречивые потоки в болгарском политическом процессе вокруг антиГЕРБовской повестки дня, собрав под одним крылом левых консерваторов из бывших коммунистов, прозападных либералов (преемников антикоммунистических сил) и постоянно появляющихся популистских акторов, действующих под лозунгом «народ против элиты». И недавно возникшее технократическое движение «Перемены продолжаются» - новые политические звезды - также поддерживает Радева, - пояснил «Известиям» популярность президента глава болгарского отделения Gallup International Парван Симеонов.

Болгария любит троицу Президент Болгарии Румен Радев Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Еще в апреле, вслед за назначением временного правительства, которое оперативно инициировало расследование возможных коррупционных схем в последнем правительстве ГЕРБа, Румен Радев еще больше упрочил свою поддержку. Очередная волна пандемии (к слову, в день выборов стало известно о новом антирекорде по смертности за весь 2021 год – за прошлую неделю в Болгарии умерло 1186 человек) несколько снизила уровень народной любви к президенту. Хотя и не так критично: по итогам выборов 14 ноября Радев заручился голосами 49,48% болгар, опередив ближайшего соперника, ректора Софийского университета Анастаса Герджикова сразу на 26%. Это почти гарантированно приведет президента к переизбранию по итогам второго тура, намеченного на 21 ноября.