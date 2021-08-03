Лед и Пламен: как новый кабмин Болгарии будет строить отношения с РФ
От нового правительства Болгарии можно ждать более прагматичного подхода к отношениям с Россией, однако рассчитывать на кардинальную смену внешнеполитического курса страны не стоит. К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» эксперты, комментируя назначение в республике нового премьера. Им стал член партии «Есть такой народ» (ЕТН), бизнесмен Пламен Николов. На то, чтобы сформировать новый кабмин, у него есть еще три дня. И хотя в ЕТН намерены создать полностью свое правительство, собеседники «Известий» в болгарском парламенте уверены: без коалиции не обойтись.
Вступает третья сила
В Болгарии в ближайшие дни будет представлено новое правительство: 30 июля президент страны Румен Радев поручил партии «Есть такой народ» (ЕТН) в течение семи дней сформировать кабмин — таким образом, его состав станет известен к концу четверга, 5 августа. Кандидатом на пост премьер-министра стал член партии, 44-летний бизнесмен Пламен Николов. По информации, опубликованной на сайте политсилы, он — доктор философии права, политики и экономики «более чем с 15-летним опытом в развитии бизнеса и управлении проектами». По словам собеседников «Известий» в болгарском политическом истеблишменте, для многих это назначение стало неожиданностью: имена претендентов на должность премьера в ЕТН не раскрывали до последнего.
Новое болгарское правительство станет результатом досрочных парламентских выборов, которые прошли 11 июля 2021 года. В них участвовало 23 партии и альянса. Это было уже второе внеочередное голосование — предыдущее состоялось в апреле. Однако избранный тогда 45-й созыв Народного собрания (однопалатный парламент) не проработал и двух месяцев: из-за того, что депутаты не смогли договориться о составе правительства, Румен Радев распустил этот созыв и назначил новое досрочное голосование.
Досрочные парламентские выборы в Болгарии, 11 июля 2021 года
На нем с мизерным отрывом победила партия «Есть такой народ». Это движение, которое в феврале 2020 года основал известный в республике шоумен Слави Трифонов, получило 65 мест из 240. Следом идет правившая на протяжении 12 лет партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) — с 63 креслами и во главе с теперь уже экс-премьером Бойко Борисовым она ушла в оппозицию. Также пропуск в парламент получили левая Болгарская социалистическая партия (БСП, 36 мест), альянс «Демократическая Болгария» (34), леволиберальное «Движение за права и свободы» (29) и гражданская платформа «Встань. Мафия вон» (13).
— Это [партия ЕТН] та третья сила, которая в последние годы набирает популярность в Европе. Болгарская политическая сцена очень долго была в заложниках у противостояния между правыми в лице ГЕРБ и социалистами, — пояснил «Известиям» главный редактор журнала «Вопросы истории», старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров. — Население от этого устало и выбрало технократов, то есть тех, кто не находится под влиянием политических приоритетов, но нацелен на решение социально-экономических проблем. На сегодня это наиболее оптимальный вариант.
В ЕТН уже заявили, что планируют сформировать правительство исключительно своими силами. Однако, по оценке источника «Известий» в Народном собрании, при том количестве мест, которое партия заняла в парламенте, это невозможно — такой «единоличный» кабмин депутаты просто-напросто не утвердят. Это приведет к третьим внеочередным выборам, а они сейчас никому уже не нужны, отметил собеседник «Известий». Вопрос лишь в том, с кем ЕТН решит договориться.
Президент Болгарии Румен Радев общается с журналистами у избирательного участка в день выборов в парламент
— «Есть такой народ» была категорически против соглашения с Социалистической партией и «Движением за права и свободы», считая, что это часть прошлого пейзажа,— сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат исторических наук Павел Кандель. — Но в реальности она будет вынуждена договориться с кем-то из них, вероятнее всего с социалистами, которые обеспечат ей поддержку в парламенте. В противном случае большинства ей не получить.
Больше прагматизма
Отношения России с предыдущим болгарским правительством под эгидой партии ГЕРБ и ее главы Бойко Борисова складывались непросто. На это лучше всего указывают участившиеся в последние годы шпионские скандалы. К примеру, в марте 2021 года в Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России задержали шесть сотрудников минобороны республики. Это привело к тому, что из нее выдворили двух сотрудников российского посольства. В 2020 году в связи с обвинениями в шпионаже россиян выпроваживали из разных стран семь раз, причем пять из них пришлись на Болгарию.
Но теперь партия ГЕРБ оказалась в оппозиции, и возникает вопрос: как новое правительство будет выстраивать свою внешнюю политику и, в частности, отношения с РФ?
Здание парламента Болгарии перед началом работы 46-го созыва депутатов, 21 июля 2021 года
— Отношения России и Болгарии базируются не столько на взглядах и приоритетах правящих кругов в Софии, сколько на объективных интересах. К ним относится энергетическое взаимодействие, в частности в рамках газопровода «Турецкий поток», с помощью которого Болгария транспортирует российский газ в страны Центральной Европы и получает ощутимые транзитные выгоды, — пояснил Петр Искендеров. — Также это сотрудничество в сфере инвестиций и туристическое направление. Не будем забывать и о том, что Болгария — важный игрок на Балканах, а у России с этим регионом исторически тесные связи. Поэтому, каким бы ни было новое руководство в Софии, как бы оно ни декларировало стремление сдержать Россию, объективно оно должно стремиться к взаимопониманию с ней.
По оценке эксперта, вполне можно прогнозировать, что в ближайшие годы отношения России и Болгарии станут более предсказуемыми и реалистичными: они могут получить импульс в сфере транспортировки газа и атомной энергетики. При этом преувеличивать значение грядущей коалиции не стоит: в контексте COVID-19 правительство будет уделять больше внимания внутренним проблемам, подытожил Петр Искендеров.
— Отношения с Россией не будут первоочередным вопросом на повестке кабмина, ЕТН относится к этой теме достаточно прохладно, — считает Павел Кандель. — Да и активисты этого движения в основном люди, которые получили образование на Западе. Их политическая ориентация во многом определяется этим.
И хотя коренных изменений ждать не приходится, можно рассчитывать на то, что новый кабмин будет по крайней мере более прагматичным, чем правительство Бойко Борисова, и откажется от каких-то откровенных антироссийских жестов, подытожил эксперт.