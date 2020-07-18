Бойко без правил: почему взбунтовалась Болгария

Уже неделю на улицы в Болгарии выходят тысячи демонстрантов с требованием отставки премьер-министра Бойко Борисова . Президент Румен Радев призвал членов правительства покинуть посты. 15 июля премьер уволил министра финансов, экономики и внутренних дел, но затем отозвал решение. Как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, так Бойко Борисов пытается лишь отвести взгляд от собственной персоны, замешанной в коррупционных скандалах. Несмотря на евроатлантические настроения, у него почти не осталось международной поддержки , поэтому шансов вернуть ситуацию под контроль у Борисова нет. Ждут ли Болгарию глобальные политические изменения до парламентских выборов в 2021 году, разбирались «Известия».

Фото на память

9 июля Болгарию впервые за семь лет охватили протесты. Участники митингов в центре Софии потребовали отставки премьер-министра и лидера правящей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Бойко Борисова. Катализатором волнений стала новость об имуществе политического соратника Бойко Борисова — бывшего лидера турецко-этнической партии «Движение за права и свободы» Ахмеда Демира Догана. Выяснилось, что тот превратил часть болгарского пляжа не просто в свой частный, но и поставил рядом в качестве охраны сотрудников спецслужб (NSO). Тут же вмешался президент Румен Радев и заявил, что Доган не имеет права на такого уровня «охрану».

После таких слов проблемы начались уже у приближенных президента. Нескольких из них задержали. У одного якобы в телефоне обнаружили материалы, содержащие государственную тайну, а другого обвинили в злоупотреблении властью в корыстных целях. Тогда глава Болгарии вышел к собравшейся перед своей администрацией толпе.

— Болгарская мафия добилась невозможного, объединив честных людей против себя, — заявил Румен Радев.

Бойко без правил Антиправительственный протест в Софии Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Так внутриполитический раскол в стране перерос в уличные волнения . Как отметил в разговоре с «Известиями» руководитель болгарского общественного фонда «Народное единение» Христо Маринов, сейчас на митингах нет партии, которая ведет за собой людей. Поэтому можно считать, что эти протесты начались именно «снизу». Их спровоцировала застойная коррупционная политика премьера, за 10 лет правления которого экономическое положение населения становилось только хуже.

11 июля Румен Радев призвал правительство уйти в отставку. Это случилось не в первый раз , ведь борьба между премьером и президентом ведется уже давно. Еще в феврале Радев заявил, что лишает кабмин «своего доверия», позже критиковал его программу борьбы с COVID-19. В ответ премьер пожаловался, что президент организовал за ним слежку с помощью коптера, чтобы якобы собрать компромат и сорвать проекты правительства, в частности по вступлению страны в еврозону. Однако в Сети появились лишь фотографии из правительственной резиденции «Секвойя». На снимке рядом со спящим Борисовым тумбочка, на ней пистолет, слитки золота и символ еврозоны — пачки купюр по €500.

— Премьер-министр Болгарии был охранником последнего диктатора Болгарии Тодора Живкова, еще с того времени у него появился имидж бандита, и это фото тому подтверждение. В последнее время вскрылась масса скандалов с его участием, что и привело к волне протестов, — пояснил «Известиям» научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

13 июля волнения переросли в общенациональные, перекинувшись из Софии в другие города . Несмотря на коронавирус, улицы продолжали собирать с каждым днем всё больше протестующих. 15 июля премьер-министр отправил в отставку глав минфина, МВД и министерства экономики. Однако уже на следующий день отозвал свое решение.

— Попытка отправить министров в отставку говорит о том, что положение Борисова сейчас очень трудное, и он пытается спастись всеми способами, подставляя других. Болгарию ожидают досрочные выборы , потому что протесты не закончатся до выполнения главного требования — ухода премьера, — заявил «Известиям» Стеван Гайич.

Не повторим ошибок

Во время антимонопольных протестов в стране зимой 2013 года ярость и отчаяние довели болгар до того, что некоторые совершили самосожжение. 21 февраля парламент утвердил отставку правительства, включая непосредственно премьер-министра Бойко Борисова. Однако уже в 2014-м он вернулся.

— На этот раз пути назад нет. Борисов потерял часть поддержки даже внутри партии, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Христо Маринов.

Бойко без правил Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов Фото: Global Look Press/www.imago-images.de

Он также отметил, что премьер Болгарии окончательно растерял и международную поддержку, несмотря на свой евроатлантический курс. Хотя 15 июля Бойко Борисов вел переговоры с послом США в Софии Херро Мустафой, по мнению собеседника «Известий», официально дипмиссия поддерживает требования народа.

— Протесты в Болгарии и демонстрации в США показывают силу гражданского общества в наших странах. Право на выражение недовольства — основное условие демократии, — говорится в заявлении посольства США в Болгарии в Facebook.

С европейской стороны Борисов также потерял доверие, уверен политолог Стеван Гайич. Будучи «натовцем», Борисов надеялся на экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и бывшего шефа внешней политики ЕС Федерику Могерини, которые поддерживали в свое время всех балканских «диктаторов», отметил эксперт. Теперь они вне игры. К тому же сейчас в самой Болгарии настроения более евроскептические. 13 лет население слушает обещания ЕС о том, что коррупция прекратится, но этого не случилось.

Еще 10 июля Европейский центральный банк заявил, что Болгария вместе с Хорватией присоединятся к банковской системе Евросоюза к 2023 году. Однако эта перспектива части населения не кажется удачной.

— Когда Болгария вступала в НАТО, референдум не проводился. С еврозоной еще есть время подумать. Это чревато резким скачком цен, что катастрофично для истощенного населения, — подчеркнул Христо Маринов.

Болгария Протесты в Софии Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Опрошенные политологи сходятся во мнении, что при смене правительства Болгарии удастся сделать шаг навстречу ЕАЭС. Как напомнил Стеван Гайич, именно Борисов заморозил проект строительства газопровода «Южный поток», что привело не только к негативным экономическим последствиям для страны, но и напряженным отношениям с РФ.

— Германия, несмотря на санкции США, охотно берется за строительство «Северного потока – 2», потому что ими руководит национальный интерес. Болгария это потеряла, но сейчас надеется вернуть, — отметил Христо Маринов.

Президент Болгарии в своем выступлении подчеркнул, что ошибки протестов 2013 года не повторятся и никто не станет разделяться на «левых и правых», «синих и красных», «русофилов и русофобов», «проамериканских и антиамериканских».