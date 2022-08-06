Сглаживание углов: Болгария захотела наладить отношения с Россией

В новом временном правительстве Болгарии захотели наладить отношения с Москвой, чтобы выйти из энергетического кризиса. В последнее время страна выступала одним из жестких критиков РФ, охотно присоединилась к антироссийским санкциям и объявила персонами нон грата десятки российских дипломатов. В пятницу, 5 августа, Москва решила выслать 14 сотрудников посольства и консульских учреждений Болгарии в РФ в ответ на недружественные действия. Смогут ли страны улучшить взаимодействие — разбирались «Известия».

Изменение условий

«Хотя в настоящее время поставок нет, переговоры продолжаются. Мы не знаем, как будет развиваться переписка, но есть вероятность возобновления поставок», — заявил председатель совета директоров компании «Булгаргаз» Иван Топчийски.

По его словам, речь идет о контракте, заключенном до конца этого года. «Возможно, они изменят свои условия», — выразил надежду он.

До этого посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что Москва готова восстановить поставки газа Софии при соблюдении требований «Газпрома».

В последнее время отношения между двумя странами довольно натянутые. Два года назад Болгария вдвое сократила покупку российского голубого топлива. Замещать поставки решили с помощью американского СПГ и азербайджанского газа по газопроводу TANAP. После этого между странами разгорелся шпионский скандал, Болгария не раз объявляла персонами нон грата российских дипломатов. 5 августа Москва в ответ решила выслать 14 сотрудников болгарской дипмиссии в РФ. В ответ консульская служба Болгарии в России решила на неопределенный срок приостановить прием документов на туристические визы и визы для владельцев недвижимости.

Сглаживание углов Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Осложняет взаимодействие и то, что по вине болгарской стороны был сорван проект «Южный поток». Под давлением ЕС и США страна отказалась от строительства газопровода по дну Черного моря. Серьезным ударом стала приостановка сотрудничества в самый разгар строительства АЭС «Белене», которая привела к разбирательствам в международном арбитраже.

При предыдущем правительстве Болгария превратилась в одного из самых последовательных сторонников антироссийских санкций и строгих критиков Москвы. Так, уходящий в отставку Кирил Петков запретил открыть небо для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, когда тот собирался лететь с визитом в Белград.

Он выслал 70 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже, а также одним из первых отказался платить за газ в рублях. «Это привело к тому, что Москва прекратила поставки в страну, почти полностью зависящую от российского газа», — описало ситуацию агентство Reuters.

К тому же, несмотря на заверения болгарских властей о том, что в украинском конфликте они придерживаются нейтралитета, София поставляла Киеву летальное оружие. Как сообщали СМИ, это осуществлялось при посредничестве некоторых структур в Совете министров Болгарии, в частности бывшего министра экономики Корнелии Ниновой.

Без российского газа невозможно

После смены власти в Болгарии вновь заговорили о возможной нормализации отношений с Россией. В настоящее время в стране есть техническое правительство, которое будет работать в течение двух месяцев. После этого намечены очередные парламентские выборы — четвертые за последние два года.

Всё началось с того, что лидер партии «Есть такой народ» Слави Трифонов объявил о выходе из партийной коалиции, после чего парламент вынес вотум недоверия прозападному правительству Кирила Петкова. Голосование предложили провести депутаты партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым, которого в ЕС принято считать пророссийским политиком. В результате Петков разглядел в этом происки Москвы.

После этого три крупнейшие партии не смогли договориться о создании коалиционного правительства, пришлось довольствоваться техническим — до выборов, которые пройдут 2 октября. В нынешний кабмин вошли 20 министров, возглавил его Гылыб Донев, ранее занимавший пост советника президента по демографическим и социальным вопросам.

Сглаживание углов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Президент Болгарии Румен Радев отметил, что страна сейчас переживает непростые времена: судебная реформа буксует, инфляция стремительно растет. К тому же зимой не исключена нехватка газа. Он отметил, что в условиях кризиса необходима готовность к диалогу.

Донев сразу обозначил главные задачи своего кабинета: выход из кризисной ситуации, снятие политической напряженности, организация честных выборов, а также «обеспечение бесперебойных поставок энергоносителей и снижение цен на них». Без возвращения к закупкам российского газа сделать это невозможно.

С ним согласен болгарский аналитик Боян Чуков. По его мнению, перед новым правительством Болгарии стоит задача — «предотвратить риски для национальной безопасности», а сделать это можно только в том случае, если София возобновит переговоры с «Газпромом».

Смягчить позицию

«Новое правительство может смягчить свою позицию в отношении России, попытаться возобновить импорт российского газа, а также наладить дипломатические отношения с Москвой, испорченные уходящим правительством. Правительству Донева придется решать: подтверждать ли договоренность правительства Петкова об импорте сжиженного природного газа из США или же искать другие варианты», — сообщило Reuters.

Агентство ссылается на опрос общественного мнения, согласно которому на предстоящих выборах у коалиции Петкова мало шансов сформировать правительство большинства, «всё больше растет поддержка националистических и пророссийских партий».

Сглаживание углов Фото: Global Look Press/Konrad Wothe

В свою очередь, социологическое агентство Alpha Research проводило другой опрос общественного мнения, в результате которого выяснилось, что в Болгарии примерно равное число граждан, придерживающихся проевропейских и пророссийских взглядов.

И нашим и вашим

Политика Болгарии зачастую вынужденная, ситуативная и несамостоятельная, поэтому сложно сказать, какой линии будет придерживаться новое правительство, рассказал в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

— Некогда бывший премьер-министр Борисов в Брюсселе регулярно жаловался на Россию, а приезжая в Москву, заверял в традиционной дружбе и уверял, что антироссийские заявления его вынуждают делать едва ли не силой. Никаких неожиданных изменений в болгарской политике ожидать не стоит. В стране полагают, что не могут себе позволить самостоятельной позиции. Процесс консолидации стран НАТО для проведения антироссийской политики зашел очень далеко, и хотя европейцы в целом уже понимают, что издержки и риски сотрудничества с США намного выше сокращающихся выгод, стройность рядов нарушить никто не решается. Даже просто контактировать с Россией сейчас позволить себе могут не все, — пояснил эксперт.

По его словам, болгарские политики не могут брать пример с венгерского лидера Виктора Орбана — не та воля, не та харизма и не та способность к отстаиванию интересов своей страны. К тому же болгарские политики погрязли во внутренних конфликтах, и их больше занимает сейчас не решение проблем, а перекладывание вины друг на друга.

— Сейчас в центре внутриполитических дискуссий два вопроса: грядущий энергетический кризис и поставки вооружений Украине. За первые четыре месяца болгары поставили 4,2 тыс. т вооружений: вначале в Польшу, а затем оттуда оно попало на Украину. Прежнее правительство сейчас обвиняют в том, что его члены имели коррупционный интерес в этой истории, получали комиссии и выводили эти средства в офшоры. В Болгарии сейчас время политических скандалов — прежнее правительство вело не очень успешную экономическую политику, но все понимают, что дальше будет только хуже. Поэтому те, кто их сменил сейчас, а это временное правительство, пытаются обосновать то, почему в кризисе виноваты их предшественники, — сообщил специалист.

Он отметил, что в Болгарии создан межведомственный кризисный штаб по энергетике, но в настоящий момент проблема заключается не в том, что еще не найдено некое уникальное решение, а в том, что для оплаты топлива нет средств. У Болгарии теоретически имеются разные варианты с поставками газа: в стране не могут сами принимать танкеры с СПГ, поэтому терминалы со слотами для разгрузки придется у кого-либо арендовать. Можно получать газ из Греции, но Афинам тоже надо его откуда-то брать. Существует европейский контракт с Баку, но азербайджанский газ с момента заключения договора подорожал в четыре раза. Применительно к любому из этих вариантов важно понимать, что если на рынке имеет место дефицит природного газа, то Болгария будет стоять последней в очереди за дефицитом, считает эксперт.

Конкуренция без правил

— В этой конкуренции нет правил, так было в свое время и с проектом газопровода через территорию Болгарии — немцы запретили его строительство, а затем сами приступили к работе над «Северным потоком». Вопросами энергетического обеспечения необходимо было заниматься в марте этого года, крайний срок — в апреле, сейчас уже очень поздно. Газохранилище в Чирене наполнено лишь на 50%. Вариант возобновления поставок «Газпрома» был бы для болгар оптимальным, — уверен Офицеров-Бельский.

Поставки были прекращены в связи с отказом Болгарии оплачивать их в рублях еще в конце апреля. Но газовая отрасль очень сложна и предполагает долгосрочное планирование объемов добычи, маршрутов, инвестиций и многих технических вопросов.

Сглаживание углов Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

— Она не может работать по заявкам как ресторанный музыкант. Европейцы в целом стали очень ненадежными и неадекватными партнерами — они заявляют, что собираются сократить до минимума потребление российского газа, но в те сроки, которые удобны им. «Мы откажемся от вашего газа, но пока не готовы, нужно для этого решить многие вопросы, так что пока продолжайте поставлять», — логика выглядит именно так и ни одного поставщика она не может устраивать. Влияние президента Радева усиливается, сейчас у него больше реальной власти, чем предполагается формально. Позиция в отношении России у него всегда была более благожелательная, чем у большинства болгарских политиков. Но не думаю, что сейчас это сыграет какую-то принципиальную роль. Политику невозможно строить даже на искренней благожелательности, если она сопровождается недружественными действиями, — пояснил политолог.

Схожей позиции придерживается доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.