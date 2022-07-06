Выбор Софии: как Москва ответит на высылку своих дипломатов из Болгарии

Москва намерена закрыть свое посольство в Софии после беспрецедентной по своему масштабу высылки российских дипломатов из Болгарии . Также в ответ она выдворит болгарских работников дипмиссий, функционирующих на территории РФ . Об этом рассказал собеседник «Известий» в дипломатических кругах. В Совете Федерации заявили, что РФ вправе рассмотреть все варианты ответа на недружественные действия Софии — вплоть до разрыва отношений с ней . Обострение между Россией и Болгарией произошло вскоре после того, как кабмин республики не выдержал голосования о доверии в парламенте и отправился в отставку. По оценке экспертов, с формированием нового правительства есть шансы на то, что ситуацию с высылкой дипломатов постараются сгладить .

«Без ответа не останется»

Нынешняя высылка российских дипломатов из посольства РФ в Софии стала самой масштабной в истории двусторонних отношений — всего диппредставительство РФ были вынуждены покинуть порядка 180 человек (сотрудники и члены их семей). Как рассказали «Известиям» в посольстве, в списке были как дипломаты, включая советника-посланника, генконсулов в Варне и Русе, так и технический персонал — инженеры, бухгалтеры, повар, водители.

По словам высокопоставленного источника «Известий» в дипломатических кругах, иного варианта, кроме как закрыть свое посольство в ответ на недружественные действия Софии, у Москвы нет. Так же как и нельзя не выслать зеркально болгарских дипломатов из РФ.

— Россия закроет свое посольство [в Софии], нам технически не оставили выхода для дальнейшего функционирования . Болгария по наущению Запада прислала поименный список персон нон грата, где указаны в основном технические сотрудники: начальник службы безопасности, шифровальщик, уборщик, водители, — сказал собеседник «Известий». — Убрали 70 невзаимозаменяемых сотрудников, в посольстве остается пара десятков человек. Мы поступим зеркально. Не исключено, что дело может дойти до полного разрыва [дипотношений].

Выбор Софии Здание посольства России в Болгарии Фото: Посольство России в Болгарии

О том, что Болгария высылает 70 сотрудников посольства РФ в Софии, стало известно 28 июня. В основе этого решения — обвинения российских представителей в шпионаже .

«Наши службы определили их как людей, во многом связанных с российскими спецслужбами и действовавших вопреки интересам нашей страны... Любой, кто работает против интересов Болгарии, будет выслан обратно», — заявил тогда уходящий премьер-министр республики Кирил Петков.

Чуть позже он рассказал, что такой шаг предприняли исходя из трех докладов Государственного агентства национальной безопасности, датированных маем и июнем 2022 года. Политик подчеркивал: это не его единоличное решение — процесс высылки длился с марта.

Тогда, в середине месяца, София объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов с пояснением, что они вели «деятельность, несовместимую с их статусом»; до этого, в начале марта, персонами нон грата объявили двух диппредставителей РФ — их обвинили в том, что они «осуществляли на территории Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность». Российская сторона назвала это безосновательным демаршем болгарских властей.

Российское посольство, отвергнув обвинение в адрес своих сотрудников, назвало решение болгарских властей беспрецедентным, клеветническим, абсолютно необоснованным и провокационным актом . В своем заявлении от 30 июня оно поставило условие: если до 1 июля МИД Болгарии не отзовет две ноты с поименными списками на выезд, «российским руководством будет немедленно поставлен вопрос о закрытии посольства России в Софии», что подразумевает автоматическое закрытие болгарского диппредставительства в Москве. МИД республики свои ноты не отозвал, и 3 июля российские дипломаты Болгарию покинули.

Выбор Софии Здание посольства Болгарии в России Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова продублировала свое заявление о возможном закрытии посольства в опубликованном 1 июля обращении к болгарским гражданам — этот вопрос она намерена поставить перед руководством РФ. «Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага» она возложила на правительство Кирила Петкова.

Представители РФ заявляют, что в своих действиях София несамостоятельна: как сказал 4 июля глава МИД РФ Сергей Лавров, Кирил Петков «имеет абсолютно открытую, однозначную проамериканскую ориентацию» и «готов выполнять любые пожелания своего суверена» .

— Решение о высылке семи десятков российских дипломатов носит беспрецедентный характер. Это политико-дипломатическое хамство высшего разряда. Я, честно говоря, даже не припомню, чтобы в некогда дружественных странах такое происходило , — сказал «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин. — Конечно, без ответа оно не останется. Мы вправе рассматривать вопрос об отзыве нашего посла и приостановлении или разрыве дипотношений . Но это решает исполнительная власть. Я думаю, что здесь все факторы будут учтены и решение в ближайшее время будет объявлено.

Проблема — изнутри

Дипломатическое обострение произошло спустя несколько дней после того, как в парламенте Болгарии был поставлен вопрос о доверии правительству : 22 июня 124 депутата высказались против кабмина, 115 — за, воздержавшихся не было. Инициировала голосование оппозиционная партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) во главе с бывшим премьером Бойко Борисовым.

Кирил Петков в провале кабмина обвинил своих политических противников и российского посла . Элеонора Митрофанова назвала это обоснование «удобным», «поскольку сейчас Россия вообще во всем виновата», и обратила внимание на то, что Болгария уже долгое время живет в состоянии политического кризиса — в 2021 году выборы в парламент проходили трижды.

Выбор Софии Премьер-министр Болгарии Кирил Петков выступает во время вотума недоверия в парламенте, 22 июня 2022 года Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

В конце прошлого года республика наконец получила новые парламент и правительство. Лидирующую позицию заняла избирательная коалиция «Продолжаем перемены» во главе с Кирилом Петковым и Асеном Василевым; их ключевым партнером по коалиции стала Болгарская социалистическая партия (БСП), весной 2022-го она выступала категорически против поставок Украине вооружений и грозила выйти из коалиции, если такое решение будет принято. Кирил Петков, напротив, выбрал проевропейский курс — в частности, он полностью поддержал санкции ЕС против РФ и отверг варианты оплаты российского газа в рублях .

— Уходящий премьер считает, что к его отставке причастна «рука Москвы», и, видимо, решил «отомстить» таким образом , — сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат исторических наук Павел Кандель. — В реальности, на мой взгляд, такой, что называется, избыточной лояльностью Вашингтону и Брюсселю он хотел бы заручиться поддержкой на будущее .

После отставки кабмина партиям, представленным в парламенте, предстоит договориться о новом коалиционном правительстве. Мандат на его формирование президент Румен Радев передал Асену Василеву, который занимал пост министра финансов, — на это у него есть время до 8 июля. Если за три попытки созвать кабмин не удастся, страну ждут внеочередные парламентские выборы — они, по словам Румена Радева, могут пройти в сентябре 2022 года.

Сам глава государства, к слову, в конце июня призывал Кирила Петкова «оценить последствия эскалации кризиса в двухсторонних отношениях» и принять решение, которое бы отвечало «требованиям национальной безопасности и долгосрочным интересам Болгарии и тысяч болгарских граждан, живущих в России». «Недопустимо, чтобы они остались без дипломатического представительства», — заявил тогда президент. Выступая 30 июня на саммите НАТО в Мадриде, Румен Радев возложил ответственность за дипломатический кризис на уходящий кабмин .

Выбор Софии Президент Болгарии Румен Радев вручает Ассену Василеву, одному из лидеров центристской партии НП и уходящему в отставку министру финансов, мандат на формирование нового правительства, 1 июля 2022 года Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

« В администрацию президента не поступал доклад Государственного агентства национальной безопасности по теме выдворения 70 российских дипломатов и сотрудников. На Совете по безопасности при правительстве страны, состоявшемся 9 июня, эта тема в объявленную повестку дня не входила, хотя и обсуждалась, но решений никаких не принималось», — сообщил тогда президент.

По оценке экспертов, ситуация с высылкой дипломатов связана в первую очередь с внутренней ситуацией в Болгарии.

— Как мы видим, там возникла сложная коллизия между президентом и правительством и стоит необходимость сформировать новый кабмин, — пояснил «Известиям» главный редактор журнала «Вопросы истории», старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров. — Все последние годы ситуация в Болгарии была очень непростой: налицо противостояние двух политических сил. Парадоксальным образом такое жесткое решение [о высылке] приняло не правительство Бойко Борисова, которое долгое время находилось у власти и традиционно считалось прозападным, а кабмин, который пришел ему на смену .