В регулярном формате: что нужно знать о «группе Рамштайн» и оружии для Киева

На американской авиабазе Рамштайн в Германии 20 января прошла третья очная и восьмая суммарно встреча министров обороны стран НАТО и союзников. «Известия» разбирались, что такое «формат Рамштайн», почему поднимался вопрос о ядерном ударе и что было обещано Украине.

Что такое встречи в формате «Рамштайн»

«Форматом Рамштайн» или «Клубом Рамштайн» называют ежемесячные (кроме августа и декабря-2022) онлайн- и оффлайн консультации группы стран, которые предоставляют Украине вооружения. Термин Ukraine Defense Contact Group восходит к первой встрече, которая прошла 26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США в городе Рамштайн на западе Германии после того, как в марте 2022 года глава Украины Владимир Зеленский попросил НАТО о военной помощи без ограничений, а также призвал принять Украину в военный Альянс.

Вопрос о ядерной доктрине России

Накануне встречи заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «ядерные страны не проигрывают войны, от которых зависит их судьба». Слова Медведева поддержал и глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что сказанное находится «в русле ядерной доктрины РФ». Эту точку зрения за океаном услышали: в ответ Госдеп США заявил, что «ядерную войну нельзя начинать, в ней невозможно одержать победу», а также — что «провокационные заявления относительно ядерного оружия не только опасны, но и безрассудны».

Что обсуждали в Рамштайне 20 января 2023 года

В этот раз на авиабазе собрались представители Минобороны порядка 50 стран. В видеоформате перед гостями выступил Зеленский с просьбой предоставить Киеву новую партию военной техники. В ответ глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поддержка Украины продолжится столько, сколько потребуется. По мнению руководителя военного ведомства, в конфликте наступает переломный момент.

Большинство стран-участниц заранее анонсировали вооружения и помощь, которую они собираются предоставить Украине. Центральным остался вопрос о поставке Украине немецких танков Leopard: многие страны НАТО выразили готовность поставить их Киеву, однако официальный Берлин давать согласие не спешит. Представитель Кремля Дмитрий Песков уже оценил контекст встречи как эскалацию ситуации и отметил вовлеченность стран НАТО в конфликт.

Какие страны участвуют в «формате Рамштайн»

На сегодня участники «клуба Рамштайн» — это 30 стран НАТО и около 20 стран-союзников Альянса. Среди них — Турция, Израиль, Япония, Австралия, Иордания и Южная Корея, а также Катар и Марокко. Любопытно, что из 9 стран «ядерного клуба» в переговорах принимают участие всего 4 — это США, Великобритания, Франция и Израиль. За рамками обсуждений, помимо России, остались Китай, Индия, Пакистан, Иран и КНДР.

Что обещали на встречах в формате Рамштайн

В ходе первой встречи «формата Рамштайн», которая прошла на авиабазе 26 апреля, стало известно о поставках Киеву 50 зенитных самоходных установок Gepard. А страны Восточной Европы согласились прислать на Украину военную технику советского образца из своих запасов.

Вторая встреча прошла онлайн 23 мая. К этому моменту Финляндия и Швеция подтвердили намерение вступить в НАТО, однако встречные условия им выдвинул турецкий лидер Эрдоган. Стороны до сих пор не пришли к консенсусу. Кроме того, стало известно, что ряд стран выступили категорически против принятия Украины в ЕС.

В ходе третьей встречи, которая состоялась 15 июня 2022 года в штаб-квартире НАТО, Пентагон призвал нарастить поставки оружия Украине. Остин объявил о решении Вашингтона направить Киеву оружия и военной техники на 675 млн долларов, включая 105-мм гаубицы, РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы, противорадиолокационные ракеты HARM, автомобили Humvee, противотанковое и стрелковое оружие, зимнее обмундирование, а также немецкие танки Gepard.

На четвертой онлайн-встрече в июле приняли участие уже около 50 государств. Участники согласовали новые обязательства по поставкам вооружений и амуниции Киеву, а также тренировке ВСУ. Впервые зашла речь о возможной поставке Украине самолетов F-15 и F-16 — но в перспективе.

Пятая встреча группы вновь прошла на базе Рамштайн очно. В сентябре в Германии собрались представители более 50 стран. Ко встрече глава США Джо Байден одобрил анонсированный в июне пакет 675-миллионной помощи. Стороны признали, что военная помощь Запада Киеву перестала быть срочной и приняла регулярный характер. Остин подчеркнул, что для нужд украинской армии Белый дом уже в 20-й раз изымает оружие и оборудование из запасов Пентагона.

Шестая встреча прошла в октябре. К этому моменту разные страны пожаловались о том, что заметили дефицит вооружений из-за регулярных поставок Украине. Обсуждался вопрос о безполетной зоне над страной, но в итоге небо осталось открытым. Владимир Путин еще 5 марта заявлял, что любые попытки других стран создать бесполетную зону над Украиной «будут рассматриваться как участие в вооруженном конфликте».

На фоне разрушения Крымского моста и начавшихся ударов по инфраструктурным объектам Украины страны объявили о новых поставках оружия вопреки дефициту. Так, Киев получил немецкие системы ПВО IRIS‑T, американские РСЗО HIMARS и много генераторов. Накануне встречи Медведев напомнил, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что объем американской финансовой помощи Киеву почти достиг астрономической суммы в $26 млрд.

Заключительная в 2022 году встреча группы Рамштайн прошла 16 ноября. Интригой стала упавшая в этот день ракета на границе Украины и Польши. Запад оперативно заявил о непричастности России к инциденту и анонсировал очередной пакет помощи Киеву.

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