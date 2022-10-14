В ЕС возник дефицит средств на возмещение поставок оружия Украине

Резервный фонд ЕС, созданный для возмещения странам стоимости оружия, поставляемого на Украину, не справляется с потоком входящих запросов, пишет Politico 14 октября.

По данным издания, фонд был создан через несколько дней после начала спецоперации на Украине, чтобы страны, которые поставляют Киеву оружие, могли возместить часть расходов на вооружение. Изначально бюджет фонда составлял €500 млн. Тогда предполагалось, что фонд сможет покрыть 85% расходов.

Затем бюджет был увеличен до €1,5 млрд, но вместе с этим возросло и количество запросов на возмещение. В результате, как подсчитал Брюссель, оказалось, что фонд может покрыть только около 46% расходов.

Как говорится в статье, снижение процента сильно возмутило Польшу, одного из крупнейших в ЕС поставщиков оружия для Украины, которая запросила €1,8 млрд. Несколько дней страна блокировала окончательное решение о выплате транша, но в итоге согласилась на 46-процентную ставку. Такое решение объясняется разочарованием других стран, которые посчитали, что Польша препятствует получению ими платежей из фонда.

В статье отмечается, что эта ситуация рискует подорвать репутацию ЕС как раз в то время, когда Украина просит Европу предоставить ей больше оружия. Германия и Франция уже подвергаются критике за недостаточную поддержку, а другие европейские страны говорят, что у них заканчиваются запасы военного оборудования.

Ранее, 10 октября, глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил о готовности ЕС предоставить Украине дополнительную военную помощь.

11 октября заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. Он посоветовал руководителям США и НАТО подумать, прежде чем поставлять оружие «психам в Киеве». По словам Медведева, после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.

В этот же день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, отметил, что заявления Вашингтона о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал США и их союзников не пересекать «красных линий», добавив, что «накачивание» киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Также она подчеркнула, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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