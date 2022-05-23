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Польша заявила о выступивших против членства Украины в ЕС западных странах

В Польше заявили, что ряд стран Запада против статуса кандидата в члены ЕС для Украины
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Фото: Global Look press/Nicolas Landemard
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Ряд западных стран блокирует предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС). Об этом 23 мая сообщил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох.

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Однако он отметил, что вся Центральная и Восточная Европа сможет «переломить сопротивление нескольких стран» по этому вопросу.

«Предоставление Украине статуса кандидата, подчеркиваю, не принятие в Евросоюз, а только статус кандидата, ничего никому не стоит. Самые богатые страны Европы не имеют никаких поводов бояться Украины», — заявил Кумох журналистам.

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Он также рассказал, что президент Польши Анджей Дуда на экономическом форуме в Давосе будет лоббировать предоставление Украине соответствующего статуса.

Накануне министр-делегат при министерстве иностранных дел Франции по делам Европы Клеман Бон предположил, что вступление Украины в Евросоюз может затянуться на несколько десятилетий с учетом требований, которые предъявляет ЕС к претендующим на вступление государствам.

19 мая в Совфеде РФ порекомендовали украинцам распрощаться с иллюзиями насчет вступления Украины в Евросоюз и сосредоточиться на исправлении ситуации внутри страны.

17 мая президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что заявка Украины на членство в Евросоюзе, которую украинский лидер Владимир Зеленский подписал 28 февраля, будет рассмотрена в июне текущего года.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.

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