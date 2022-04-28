«Разумных оснований принимать Украину в ЕС в ускоренном порядке нет»

Возможное вступление Украины в ЕС заняло бы 20 лет. Об этом в интервью «Известиям» заявил член Федерального совета Австрии и спикер в парламентском клубе Австрийской партии свободы (FPÖ) по вопросам внешней политики, Европы и сотрудничества Йоханнес Хюбнер, отметив, что пока разумных оснований для ускоренной процедуры приема нет. По его словам, уровень жизни на Украине далек от стандартов ЕС. Политик также оценил вероятность вступления нейтральной Австрии в НАТО в свете решений Финляндии и Швеции и рассказал о последствиях санкций для европейской экономики.

«В ближайшие пять лет Австрия не вступит в НАТО»

— Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявлял о том, что нейтралитет был «навязан» Австрии после Второй мировой войны. Спикер по вопросам конституции Сюзанна Фюрст не согласилась с такой оценкой. Глава МИДа Александер Шалленберг заявил, что «нейтралитет — это не выбор». Так все-таки, как Австрия воспринимает свой статус?

— Тут важно понимать, о какой именно Австрии идет речь: о населении страны, ее СМИ, правящей элите или оппозиции. Для граждан Австрии нейтралитет очень важен, поскольку он отождествлен с национальной идентичностью. Почти три четверти населения придают нейтралитету особое значение. Постоянный нейтралитет — это основа нашей конституции. Политическая элита страны, СМИ и ведущие деятели основных политических партий, включая социал-демократов (SPÖ), а также правящих «Зеленых» и Австрийскую народную партию (ÖVP), видят в нейтралитете скорее обременение, которое им мешает чувствовать себя как дома в трансатлантических структурах. В силу этих разногласий складывается впечатление, что Австрия «почти нейтральна» — по аналогии с «почти беременна». С одной стороны, здесь широко распространено мнение о необходимости нейтралитета. Другие силы уверены, что он был навязанным. В любом случае, когда политики вспоминают результаты опросов, они начинают говорить: «Нет-нет, мы не ставим под сомнение нейтралитет, мы же поставляем на Украину каски и защитные жилеты».

Разумных оснований принимать Украину в ЕС Канцлер Австрии Карл Нехаммер на встрече с Владимиром Зеленским, 9 апреля 2022 года Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

— На этом фоне звучат ли заявления о необходимости вступления в НАТО?

— Многие политики хотели бы вступления Австрии в альянс, но все-таки это очень непопулярно среди населения. К слову, Австрия уже предприняла такие половинчатые меры, как членство в «Партнерстве ради мира». Тех, кто не может хозяйничать в Австрии из-за конституции, удовлетворило бы положение временной интеграции в структуры НАТО. Господин Шалленберг — человек этой системы и хотел бы вести себя «по-американски». Однако настроения в обществе не позволяют ему этого делать. Я бы не рискнул делать прогноз на 10 лет, но в ближайшие пять лет Австрия в НАТО точно не вступит.

«Возможное вступление Украины в ЕС заняло бы 20 лет»

— Украина заполнила опросник потенциального члена Евросоюза. Что вы думаете о других странах, которые пока находятся в списке ожидания (Молдавия или Грузия)? Обгонит ли их Украина? Господин Шалленберг заявил, что нужна специальная модель сотрудничества с Евросоюзом, а не полноправное членство в ЕС.

— Процесс вступления в ЕС займет годы или даже десятилетия для стран, далеких от уровня жизни и политической культуры других государств — членов ЕС. И я подразумеваю давних членов Евросоюза, а не недавно вступившие страны. Болгария, например, недалеко ушла от Украины или Молдавии. По моим оценкам, возможное вступление Украины в ЕС заняло бы 20 лет. Уровень жизни в данной стране далек от европейского. Если доверять Amnesty International, а также другим исследованиям, сделанным до 2022 года, Украину пожирает коррупция. Все решения — от выборов в Верховную раду Украины до действий президента и его сторонников — проплачены. Так что для присоединения ей предстоит пройти долгий путь.

Разумных оснований принимать Украину в ЕС Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

— Дело только в коррупции?

— Серьезный фактор — сельское хозяйство. Если бы Украина получила свободный доступ к рынку, то это бы перевернуло всю европейскую аграрную систему с ног на голову. Киев уже заключил соглашение о свободной торговле с ЕС, но у нее еще нет доступа к системе поддержки и субсидиям Евросоюза. Если бы Украина получила этот доступ, система сельского хозяйства стала бы неустойчивой. Так что никаких разумных оснований принимать Украину в ускоренном порядке нет. На то есть и политическая причина — российско-украинский конфликт может стать внутриевропейским. Если Украина войдет в ЕС, то в так называемых признанных международным сообществом границах, с Луганской и Донецкой республиками и, вероятнее всего, с Крымом. В таком случае конфликт падет на плечи Европы, что и является целью США в ее попытках сдерживания России.

— «Индивидуальный подход при приеме», о котором говорил Шалленберг, — попытка отвлечь внимание?

— Важно найти нестандартное решение. Например, исключив сельское хозяйство. То есть чтобы Украина стала формальным членом Евросоюза в признанных международным сообществом границах, но при этом речь шла только о политической, но не экономической интеграции. Если бы удалось договориться об индивидуальном подходе, проходить длительный процесс Украине не пришлось бы. Хотя стоит отметить, что это было бы крайне несправедливо по отношению к Черногории, Северной Македонии и другим странам, с которыми ЕС ведет переговоры о вступлении на протяжении 20 лет.

Разумных оснований принимать Украину в ЕС Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

— Могут ли при таком сценарии другие страны, например Франция, использовать право вето?

— Германия, Франция, Дания, а также Голландия наложили бы вето на такой процесс в обычной ситуации. Однако в нынешних условиях западноамериканские интересы выступают на первый план. Это вопрос — осмелится ли какая-нибудь страна заблокировать такой процесс. И все-таки лично я не думаю, что стоит ждать ускоренной процедуры приема Украины в ЕС, хотя многие страны и поддерживают ее вступление. Ведь в Евросоюзе есть и такие силы, которые, как Шалленберг, требуют индивидуального подхода. Пока длится военный конфликт, переговоры по этой линии будут продолжаться. Как только огонь прекратится, переговорный процесс вновь будет продвигаться со скоростью улитки.

«Ущерб для России будет управляемым»

— Цены на энергоносители в Европе сейчас растут. Учитывая, что в Европе признают, что санкции против РФ наносят вред и европейской экономике, можно ли рассчитывать на ослабление?

— Об этом свидетельствует тот факт, что Германия и Австрия отказываются участвовать в газовом бойкоте РФ. Правящие партии стран, включая даже «Зеленых», уже понимают, какой экономический ущерб это нанесет, если газоснабжение перестанет работать даже летом. Пострадают нефтехимическая промышленность и многие базовые производства, если они перестанут работать или столкнуться с издержками, которые доведут их до неконкурентоспособного состояния. Это приведет к серьезному экономическому спаду. С другой стороны, есть опасность того, что население поддержит настроения из СМИ, создающих специальную атмосферу, говоря о необходимости понести издержки — замерзнуть, но показать свое недовольство действиями РФ на Украине. Так что нельзя исключать, что даже экономически самоубийственные шаги в некоторых странах станут обязательством. Недовольства граждан недостаточно, чтобы повлиять на санкции, ведь населению не предоставлена возможность участвовать в принятии решений.

— Инфляция в Европе уже достигла исторических максимумов и обещает расти дальше.

— Важно отметить, что инфляция не была спровоцирована событиями на Украине. Она продолжается с осени 2021 года, а санкции ее только ускорили. Цены на газ такие высокие не потому, что газа нет, а катарцы вдруг просят в три раза больше, чем русские. Всё объясняется спекуляциями на вторичных рынках. То же самое происходит и с пшеницей, дефицита которой на самом деле нет.

Разумных оснований принимать Украину в ЕС Фото: REUTERS/Albert Gea

— То есть повышение инфляции действиями РФ на Украине объясняют только СМИ?

— СМИ, безусловно, стараются объяснить всё «российской агрессией». Но первостепенная причина лежит в расширении денежной массы в последние годы, политике нулевой процентной ставки Европейского центрального банка, а также американского Центрального банка. Также повлияли проблемы в цепочке поставок во время пандемии и ослабление темпов экономического сотрудничества на фоне антиковидных мер. Конечно, инфляция была немного подогрета санкциями, но всё началось раньше.

— В Федеральной канцелярии заявляли, что Австрия станет независимой от российского газа в 2027 году. Насколько это реалистичный прогноз?

— Всё возможно, если есть политическая воля. Европа может при большом желании построить заводы по сжижению газа за 2,5–3 года, поставить дополнительные суда-газовозы на киль и наладить за три года поставки СПГ со всего мира. Конечно, можно добиться такой ​​независимости с помощью гигантских затрат, включая рост цен и ущерб экологии. Вопрос в том, действительно ли это разорит Россию. Да, это нанесет ущерб, но не экзистенциального значения, ведь есть много других каналов, по которым можно продавать трубопроводный газ, включая «Турецкий поток». В этой ситуации всё будет зависеть от Турции: сможет ли она сохранить нейтралитет. Однако никто точно не сможет шантажировать Китай. «Сила Сибири» уже работает на полную мощность, «Газпром» подписал договор на проектирование газопровода через Монголию. Эта ветка может быть достроена примерно за два года. В это время можно проводить поставки с западных месторождений по «Турецкому потоку». Так что ущерб для России будет управляемым, но все-таки никто не знает, что будет дальше.