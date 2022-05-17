Макрон пообещал Зеленскому рассмотреть заявку Украины на членство в ЕС в июне

Заявка Украины на членство в Евросоюзе (ЕС) будет рассмотрена в июне. Об этом 17 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора.

«Президент [Франции Макрон] подтвердил Зеленскому, что заявка Украины на членство в Европейском союзе будет рассмотрена на заседании Европейского совета в июне», — сказано в сообщении Елисейского дворца.

Кроме того, Макрон пообещал Зеленскому, что Франция нарастит поставки вооружений Украине в ближайшие дни.

14 мая замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет означать его крах.

Зеленский подписал заявку на вступление его страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент.

30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

12 мая в МИД Франции заявили, что заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят на саммите объединения в июне.

В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция России по вступлению Украины в Европейский союз изменилась. Теперь она соответствует мнению официальной Москвы по членству Киева в НАТО.