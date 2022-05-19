В Совфеде оценили возможные сроки принятия Украины в Евросоюз

Евросоюз не хочет принимать Украину в свой состав, поэтому украинцам надо забыть об иллюзиях по поводу вступления в ЕС и сосредоточиться на исправлении ситуации внутри страны. Об этом в четверг, 19 мая, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее в этот день канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз оказывает «быструю и прагматичную» поддержку Украине, но вступление страны в ЕС займет длительное время. По его словам, этот процесс может занять несколько лет или десятилетий, пишет «Газета.Ru».

«Не хочет Евросоюз брать Украину. А что там брать? Разваленная страна с неонацистскими молодчиками, которые бегают по улицам, носят свастику и горящие факелы. Страна с экономикой, которая лежит в руинах, <…> страна, которая отказывается от любых переговоров и вынашивает планы реваншизма в отношении своих соседей и страна, которая будет плодить мигрантов в огромных количествах», — подчеркнул сенатор.

Также он выразил уверенность в том, что канцлер ФРГ высказал наиболее честное мнение, которого придерживаются многие другие страны. По мнению Джабарова, в дальнейшем будут возражения со стороны соседей Украины, к примеру, Венгрии, Словакии, Польши.

«У всех с Украиной сейчас одни проблемы. <…> Вот эти иллюзии [о вступлении в ЕС] сейчас украинцам надо забыть и думать о том, как исправлять ситуацию в своей стране», — заключил политик.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель поддержал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании Европейского политического сообщества со странами, желающими вступить в ЕС, включая Украину, Грузию и Молдавию.

По словам Мишеля, этот проект может быть очень полезен ЕС и его партнерам, которые желают присоединиться к организации, поскольку он позволяет немедленно усилить политические отношения. Он также призвал создать такое Европейское политическое сообщество «с целью углубления сотрудничества для достижения общих целей, мира, стабильности, безопасности на нашем континенте».

При этом член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Известиями» отметил, что создание Европейского политического сообщества — это «завлекаловка» для Украины и других стран, желающих вступить в ЕС.

17 мая Эммануэль Макрон пообещал, что заявка Украины на членство в Евросоюзе будет рассмотрена в июне.

Заявку на вступление в Евросоюз президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.